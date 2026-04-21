हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Bengal Election 2026: नंदीग्राम में बंटा पैसा! बीजेपी की शिकायत पर TMC नेता गिरफ्तार

Bengal Election 2026: नंदीग्राम में बंटा पैसा! बीजेपी की शिकायत पर TMC नेता गिरफ्तार

Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच नंदीग्राम एक बार फिर सियासी तनाव का केंद्र बन गया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 21 Apr 2026 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच नंदीग्राम एक बार फिर सियासी तनाव का केंद्र बन गया है. वोटरों को प्रभावित करने के आरोप में टीएमसी के एक नेता की गिरफ्तारी ने राजनीतिक माहौल और गरमा दिया है. पुलिस ने शेख सुफियान के दामाद और मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत प्रमुख शेख हबीबुल रहमान उर्फ नंटू को देर रात गिरफ्तार किया.

शेख हबीबुल रहमान के पैसे बांटने वाली घटना सोशल मीडिया पर वायरल

बीजेपी का आरोप है कि शेख हबीबुल रहमान अपने समर्थकों के साथ मोहम्मदपुर इलाके के अलग-अलग बूथों पर जाकर मतदाताओं को प्रभावित कर रहे थे और पैसे बांट रहे थे. स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. सूचना मिलने पर पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. पार्टी का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की गई है. TMC का दावा है कि नंटू वहां केवल चुनाव प्रचार के लिए गए थे, न कि किसी तरह की अवैध गतिविधि के लिए.

 शेख हबीबुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद हल्दिया उपमंडल अदालत में पेशी होगी

पुलिस के अनुसार, शेख हबीबुल रहमान को विशेष आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है और उन्हें हल्दिया उपमंडल अदालत में पेश किया जाएगा. इस बीच, नंदीग्राम में हाल के दिनों में तनाव की कई घटनाएं सामने आई हैं. कुछ दिन पहले बीजेपी के एक अल्पसंख्यक नेता के घर के बाहर बम फेंके जाने का आरोप भी लगा था, हालांकि TMC ने इन आरोपों से खुद को अलग बताया. 

नंदीग्राम विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी का सामना उन्ही के पूराने सिपहसलार पबित्र कर  जो अब टीएमसी के उम्मीदवार हैं के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है. इसके अलावा कांग्रेस के शेख जरिआतुल हुसैन, लेफ्ट के शांति गोपाल गिली भी मैदान में हैं. चुनावी माहौल के बीच अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती दी, जबकि सुवेंदु अधिकारी ने जीत का दावा किया. कुल मिलाकर, नंदीग्राम में यह चुनाव सियासी ताकत की बड़ी जंग बन गया है.

यह भी पढ़ें- West Bengal Elections: 'भगवान राम का नाम लेने से चिढ़ती हैं ममता दीदी', बंगाल में CM योगी का TMC पर तंज, बोले- यहां नमाज...

Published at : 21 Apr 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Assembly Election Bengal Election Sheikh Habibul Rahman
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
Bengal Election 2026: नंदीग्राम में बंटा पैसा! बीजेपी की शिकायत पर TMC नेता गिरफ्तार
Bengal Election 2026: नंदीग्राम में बंटा पैसा! बीजेपी की शिकायत पर TMC नेता गिरफ्तार
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: दिल्ली एक साल में बीजेपी से हो गई तंग, तमिलनाडु की जनता भी करती है नफरत- अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला
Assembly Election 2026 Live: दिल्ली एक साल में बीजेपी से हो गई तंग, तमिलनाडु की जनता भी करती है नफरत- अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला
चुनाव 2026
Bengal Election 2026: एकबालपुर बना ‘रणभूमि’, BJP उम्मीदवार पर FIR, TMC-BJP के झड़प के बीच पुलिस का लाठीचार्ज, 9 गिरफ्तार
Bengal Election 2026: एकबालपुर बना ‘रणभूमि’, BJP उम्मीदवार पर FIR, TMC-BJP के झड़प के बीच पुलिस का लाठीचार्ज, 9 गिरफ्तार
चुनाव 2026
West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान, जानिए कब शुरू होगी वोटिंग, कौन से VIP सीट
पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान, जानिए कब शुरू होगी वोटिंग, कौन से VIP सीट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Pratima Mishra: शांति का शिप डूबा, होर्मुज में संकट गहराया! | Bharat Ki Baat | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिंदी-हिजाब विवाद के बीच मुस्लिम BJP नेता ने लेंसकार्ट स्टोर पर बोला धावा, स्टाफ को लगाया तिलक
बिंदी-हिजाब विवाद के बीच मुस्लिम BJP नेता ने लेंसकार्ट स्टोर पर बोला धावा, स्टाफ को लगाया तिलक
दिल्ली NCR
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के फैसले पहले अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, कहा- मैं जाऊंगा और...
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के फैसले पहले अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, कहा- मैं जाऊंगा और...
विश्व
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
आईपीएल 2026
IPL 2026, SRH vs DC: हैदराबाद और दिल्ली के बीच रोमांचक मुकाबला आज, किस टीम का पलड़ा भारी, जानिए
IPL 2026, SRH vs DC: हैदराबाद और दिल्ली के बीच रोमांचक मुकाबला आज, किस टीम का पलड़ा भारी, जानिए
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 33: 'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों, होश उड़ा देगा 33 दिनों का कलेक्शन
'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों
बिजनेस
इनसाइडर ट्रेडिंग: क्या हर्षद मेहता जैसे स्कैम में शामिल ट्रंप? उनके बयान से मिनटों पहले होती मोटी कमाई, समझें पूरा खेल
क्या हर्षद मेहता जैसे स्कैम में शामिल ट्रंप? उनके बयान से पहले इनसाइडर ट्रेडिंग से होती मोटी कमाई
शिक्षा
J&K 10th Result 2026: जम्मू बोर्ड ने जारी किए 10वीं के नतीजे, जानिए कितने छात्र छात्राओं ने मारी बाजी
जम्मू बोर्ड ने जारी किए 10वीं के नतीजे, जानिए कितने छात्र छात्राओं ने मारी बाजी
ट्रेंडिंग
Video: कितना कमा लेता है पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाला शख्स, वीडियो में खुद बताई इनकम
कितना कमा लेता है पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाला शख्स, वीडियो में खुद बताई इनकम
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget