हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026West Bengal Elections: 'भगवान राम का नाम लेने से चिढ़ती हैं ममता दीदी', बंगाल में CM योगी का TMC पर तंज, बोले- यहां नमाज...

West Bengal Elections: 'भगवान राम का नाम लेने से चिढ़ती हैं ममता दीदी', बंगाल में CM योगी का TMC पर तंज, बोले- यहां नमाज...

Yogi Adityanath Rally in West Bengal: बीजेपी पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियों को अंजाम दे रही है. इसी सिलसिले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेदनीपुर में जनसभा को संबोधित किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 20 Apr 2026 07:48 PM (IST)
Preferred Sources

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में चुनाव अपने रंग में पहुंच गया है. एक तरफ बीजेपी इस बार पूरे जोर शोर के साथ जीत का दावा कर रही है, साथ ही ताबड़तोड़ रैलियों को अंजाम दे रही है. तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी भी बीजेपी को कड़ा मुकाबला देने को तैयार है. दोनों पार्टियां मतदाताओं को साधने में जुटी हुई हैं. 

इसी सिलसिले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार के मैदान में उतर गए हैं. उन्होंने सोमवार को पश्चिमी मेदिनीपुर के गरबेटा में चुनाव सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने टीएमसी और उसके 15 साल के शासन काल को कटघरे में खड़ा किया. 

एक समय बंगाल भारत की आर्थिक उन्नति का आधार था: योगी

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय पर बंगाल भारत की आर्थिक उन्नति का आधार था. भारत की जीडीपी में बंगाल की एक तिहाई भूमिका थी. इसके अलावा योगी ने कहा कि जब कोई जय श्रीराम बोलता है, तो ममता दीदी को परेशानी होती है. यहां दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. वे सड़कों पर इफ्तार पार्टी कराती हैं. आज से 9 साल पहले यूपी में भी ऐसी ही अराजकता थी. 

श्रीराम का नाम लेने से रोकती है ममता दीदी: योगी

सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब हालात बदल गए हैं. न कर्फ्यू है, न दंगा है. यूपी में सब चंगा है. यूपी में अब उपद्रव नहीं उत्सव है. बंगाल में राम का नाम लेने से दीदी चिढ़ती है. वहीं यूपी में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है. 

इसके अलावा उन्होंने कहा कि ममता दीदी प्रभु श्री राम का नाम लेने पर प्रतिबंध लगाती हैं, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती हैं. यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है. TMC का मतलब- टेरर, माफिया राज और करप्शन है.   इसे केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार समाप्त करेगी.

यह भी पढ़ें: : बंगाल में पीएम मोदी की रैली के बाद बोले भाजपा प्रत्याशी- हमारी जीत सुनिश्चित है, TMC की विदाई तय

Published at : 20 Apr 2026 07:48 PM (IST)
Tags :
BJP Yogi Adityanath WEST BENGAL CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
West Bengal Elections: 'भगवान राम का नाम लेने से चिढ़ती हैं ममता दीदी', बंगाल में CM योगी का TMC पर तंज, बोले- यहां नमाज...
'भगवान राम का नाम लेने से चिढ़ती हैं ममता दीदी', बंगाल में CM योगी का TMC पर तंज, बोले- यहां नमाज...
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: '29 से पहले सरेंडर करो, वरना जेल तय! 'बंगाल में हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा वार
Assembly Election 2026 Live: '29 से पहले सरेंडर करो, वरना जेल तय! 'बंगाल में हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा वार
चुनाव 2026
दीदी की महिला सेना की काट में बीजेपी ने खेला ‘तुरुप का पत्ता’… क्या इस बार वुमन वोटर करेगी खेला!
दीदी की महिला सेना की काट में बीजेपी ने खेला ‘तुरुप का पत्ता’… क्या इस बार वुमन वोटर करेगी खेला!
चुनाव 2026
बंगाल में पीएम मोदी की रैली के बाद बोले भाजपा प्रत्याशी- हमारी जीत सुनिश्चित है, TMC की विदाई तय
बंगाल में पीएम मोदी की रैली के बाद बोले भाजपा प्रत्याशी- हमारी जीत सुनिश्चित है, TMC की विदाई तय
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi : ईरान का इनकार... अब वार्ता नहीं, सीधा 'WAR' होगा? | Iran US Israel War | Trump
Dhurandhar: The Revenge के बाद अब Ranveer Singh करेंगे Part 3 पर काम?
Deepika Padukone की Second Pregnancy: कैसे handle करेगी Motherhood और Mega Films?
Bengal Election 2026: बंगाल चुनाव परRajnath Singh का दावा, '4 मई को नई सुबह आएगी' | BJP | TMC
Saas Bahu Aur Saazish: Tulsi Virani सावधान! मौत को मात या खून का नया खेल? Virani परिवार में मचा हड़कंप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2020 दिल्ली दंगा केस : उमर खालिद को नहीं मिली राहत, ज़मानत याचिका खारिज करने के आदेश पर दोबारा विचार से सुप्रीम कोर्ट ने किया मना
2020 दिल्ली दंगा केस : उमर खालिद को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज करने के आदेश पर दोबारा विचार से सुप्रीम कोर्ट ने किया मना
बिहार
बंगाल चुनाव पर जीतन राम मांझी ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'महिला बिल का विरोध NDA को...'
बंगाल चुनाव पर जीतन राम मांझी ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'महिला बिल का विरोध NDA को...'
आईपीएल 2026
रोहित शर्मा को क्या हुआ है? MI की प्लेइंग इलेवन से क्यों गायब 'हिटमैन'? क्या है वापसी पर ताजा अपडेट
रोहित शर्मा को क्या हुआ है? MI की प्लेइंग इलेवन से क्यों गायब 'हिटमैन'? क्या है वापसी पर ताजा अपडेट
विश्व
Japan Earthquake: भूकंप से जापान में कांपी धरती, 7.4 तीव्रता के झटके किए गए महसूस, सुनामी का अलर्ट
भूकंप से जापान में कांपी धरती, 7.4 तीव्रता के झटके किए गए महसूस, सुनामी का अलर्ट
विश्व
US Iran Peace Talks 2.0: पाकिस्तान पहुंचा अमेरिकी विमान, ईरान बातचीत को नहीं तैयार, ट्रंप की बढ़ने वाली है टेंशन?
पाकिस्तान पहुंचा अमेरिकी विमान, ईरान बातचीत को नहीं तैयार, ट्रंप की बढ़ने वाली है टेंशन?
Results
Jee Main 2026 की फाइनल Answer Key जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड
Jee Main 2026 की फाइनल Answer Key जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड
दिल्ली NCR
दिल्ली: प्रीत विहार में पार्किंग विवाद के बीच खूनी खेल! युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार
दिल्ली: प्रीत विहार में पार्किंग विवाद के बीच खूनी खेल! युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार
एग्रीकल्चर
Taiwan Pink Guava: ताइवान के पिंक अमरूद कैसे कर रहे किसानों का फायदा, आधे एकड़ में ही होगी लाखों की कमाई
ताइवान के पिंक अमरूद कैसे कर रहे किसानों का फायदा, आधे एकड़ में ही होगी लाखों की कमाई
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget