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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी, हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन का किया ऐलान, ममता बनर्जी की बढ़ेगी टेंशन!

पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी, हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन का किया ऐलान, ममता बनर्जी की बढ़ेगी टेंशन!

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर AIMIM पार्टी ने हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन से गठबंधन कर लिया है. इसकी जानकारी खुद पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 22 Mar 2026 11:38 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी से गठबंधन कर लिया है. यह जानकारी पार्टी चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक भाषण के दौरान दी है. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ेगी. हमने इसके लिए आम जनता उन्नयन पार्टी से गठबंधन किया है. 

इसके अलावा ओवैसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं. हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर की जो पार्टी से उससे गठबंधन कर चुनाव लड़ा जाएगा और मजलिस के उम्मीदवार उस गठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ेंगे. इस चुनाव को लड़ने का एक ही मकसद है कि हमारी आवाज को मजबूत किया जाए. हमारी आवाम को मजबूत किया जाए. हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने -कोने से जीतकर गरीबों और मजलूमों की आवाज को मजबूत करें और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करें. 

आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में तीन बार से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 3 प्रतिशत वहां मुस्लिम लोगों की आबादी है. पांच लाख के करीब पिछड़े लोग के सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया, जिसमें ज्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड सर्टिफिकेट हैं. इस दौरान ओवैसी ने कहा कि यह सिर्फ कहने के लिए सेक्लुरिज्म की बात करते हैं. जब अमल पर लाने की बात होती है, तो नजर नहीं आते. 

पश्चिम बंगाल में कब होगी वोटिंग? दो फेज में लड़ा जाएगा चुनाव

पश्चिम बंगाल समेत आगामी पांच राज्यों की चुनाव तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने रविवार को कर दिया. बंगाल में 8 फेज के बजाए 2 फेज में चुनाव होंगे. पहले फेज का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी किया जाएगा. इसके लिए 6 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं. 9 अप्रैल को नामांकन वापस लिए जाने की अनुमति होगी. पहले फेज के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग होगी. वहीं दूसरे फेज के लिए 2 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. 9 अप्रैल तक नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा. दूसरे फेज के लिए नामांकन वापसी 13 अप्रैल तक की जा सकती है. 

इसके अलावा 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी. वहीं 4 मई 2026 को चुनावी मतगणना होगी, इसके साथ ही 6 मई 2026 को राज्यों में चुनाव संपन्न हो जाएंगे. राज्य में 294 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा. चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही अब राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि राजनीतिक हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.

Published at : 22 Mar 2026 11:38 PM (IST)
Tags :
Assaduddin Owaisi AIMIM WEST BENGAL West Bengal Assembly Election 2026
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