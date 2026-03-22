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असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में सात उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है. कांग्रेस पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए जिन 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें गोसाईंगांव विधानसभा सीट से जोसेफ हास्दा, दोतमा के ST रिजर्व सीट से बिरखांग बोरो, बिजनी से रजत कांती साहा, भेरगांव से अंचुला ग्वारा दाईमारी, मजबत से नारायण अधिकारी, हाफलॉन्ग की ST रिजर्व सीट से निर्मल लांगथासा और कटिगोरा विधानसभा सीट से अमर चंद जैन को उम्मीदार नियुक्त किया है.

कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों की चार लिस्ट हो चुकी जारी

कांग्रेस पार्टी इससे पहले असम विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों की चार लिस्ट पहले जारी कर चुकी है. इसके बाद पार्टी ने आज रविवार (22 मार्च, 2026) को 7 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है. कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने असम में अगले महीने 9 अप्रैल, 2026 को होने वाले चुनावों के लिए 7 उम्मीदवारों को चयनित किया है.

The CEC of Congress has selected the following persons as Congress candidates for the ensuing elections to the Assam Legislative Assembly 👇 pic.twitter.com/lBHoGujobe — Congress (@INCIndia) March 22, 2026

लेफ्ट पार्टियों को कांग्रेस ने दी सीटें

कांग्रेस ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपने पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की सूची के साथ-साथ असम में अपने सहयोगी लेफ्ट पार्टियों को देने वाली सीटों की भी घोषणा कर दी है. कांग्रेस ने दो दिन पहले शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की थी. लिस्ट में पार्टी ने अपने 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की. इसके साथ कांग्रेस ने लेफ्ट को देने वाली 11 सीटों के बारे में जानकारी सार्वजनिक की.

कांग्रेस पार्टी ने असम के मानस, दलगांव, धिंग, कालियाबोर, तेजपुर, सिस्सिबारगांव, मार्गेरिटा, दिगबोई, सिबसागर, मारियानी और बोकाखाट विधानसभा सीटों को लेफ्ट पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए दे दिया है. जबकि असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई खुद राज्य के जोरहाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं.

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