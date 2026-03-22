हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAssam Assembly Elections 2026: असम में कांग्रेस ने जारी की 5वीं लिस्ट, सात उम्मीदवारों का किया ऐलान

Assam Assembly Elections 2026: असम में कांग्रेस ने जारी की 5वीं लिस्ट, सात उम्मीदवारों का किया ऐलान

Assam Elections 2026: कांग्रेस पार्टी ने अब तक असम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की नामों की पांच लिस्ट जारी कर दी है. इसके साथ पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के लिए भी सीटों के नाम जारी कर दिए हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 22 Mar 2026 09:02 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में सात उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है. कांग्रेस पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए जिन 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें गोसाईंगांव विधानसभा सीट से जोसेफ हास्दा, दोतमा के ST रिजर्व सीट से बिरखांग बोरो, बिजनी से रजत कांती साहा, भेरगांव से अंचुला ग्वारा दाईमारी, मजबत से नारायण अधिकारी, हाफलॉन्ग की ST रिजर्व सीट से निर्मल लांगथासा और कटिगोरा विधानसभा सीट से अमर चंद जैन को उम्मीदार नियुक्त किया है. 

कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों की चार लिस्ट हो चुकी जारी

कांग्रेस पार्टी इससे पहले असम विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों की चार लिस्ट पहले जारी कर चुकी है. इसके बाद पार्टी ने आज रविवार (22 मार्च, 2026) को 7 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है. कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने असम में अगले महीने 9 अप्रैल, 2026 को होने वाले चुनावों के लिए 7 उम्मीदवारों को चयनित किया है. 

लेफ्ट पार्टियों को कांग्रेस ने दी सीटें

कांग्रेस ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपने पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की सूची के साथ-साथ असम में अपने सहयोगी लेफ्ट पार्टियों को देने वाली सीटों की भी घोषणा कर दी है. कांग्रेस ने दो दिन पहले शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की थी. लिस्ट में पार्टी ने अपने 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की. इसके साथ कांग्रेस ने लेफ्ट को देने वाली 11 सीटों के बारे में जानकारी सार्वजनिक की. 

कांग्रेस पार्टी ने असम के मानस, दलगांव, धिंग, कालियाबोर, तेजपुर, सिस्सिबारगांव, मार्गेरिटा, दिगबोई, सिबसागर, मारियानी और बोकाखाट विधानसभा सीटों को लेफ्ट पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए दे दिया है. जबकि असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई खुद राज्य के जोरहाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं. 

यह भी पढ़ेंः West Bengal Elections 2026: ममता बनर्जी ने PM मोदी को बताया घुसपैठिया तो भड़के शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'वह खुद सांप्रदायिक'

Published at : 22 Mar 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
Assam CONGRESS Assam Elections 2026 Assam Assembly Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Assam Assembly Elections 2026: असम में कांग्रेस ने जारी की 5वीं लिस्ट, सात उम्मीदवारों का किया ऐलान
Assam Assembly Elections 2026: असम में कांग्रेस ने जारी की 5वीं लिस्ट, सात उम्मीदवारों का किया ऐलान
इंडिया
West Bengal Elections 2026: ममता बनर्जी ने PM मोदी को बताया घुसपैठिया तो भड़के शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'वह खुद सांप्रदायिक'
ममता बनर्जी ने PM मोदी को बताया घुसपैठिया तो भड़के शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'वह खुद सांप्रदायिक'
इंडिया
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के आरोपों पर इंद्रेश कुमार ने दिया जवाब, कहा- ये पूरी तरह असत्य और...
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के आरोपों पर इंद्रेश कुमार ने दिया जवाब, कहा- ये पूरी तरह असत्य और...
इंडिया
केरल में बीजेपी ने जारी की चौथी लिस्ट, सिर्फ एक कैंडिडेट का किया ऐलान, जानें कौन है वो?
केरल में बीजेपी ने जारी की चौथी लिस्ट, सिर्फ एक कैंडिडेट का किया ऐलान, जानें कौन है वो?
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar: The Revenge | Omar Haider को 1000 Cr होने पर Sanjay Dutt ने क्या बोला?
Iran-Israel War: महायुद्ध का अगला चरण अब चलेगा एटम बम ? | Breaking News | Middle East | World War 3
Saas Bahu Aur Saazish: ध्रुव ने अपने ही जीजा जी राघव के साथ किया बुरा सुलूक | Jaane Anjaane
Ashish Chanchlani Interview: FUN ROAST, Harsh Beniwal को कहा CHOR
Dhurandhar The Revenge: आदित्य उप्पल ने बताया Dhurandhar का असली गेम, और Box Office Collection
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Oil Crisis: पाकिस्तान के बाद अब इस देश में तेल का संकट, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें 25% बढ़ाईं
पाकिस्तान के बाद अब इस देश में तेल का संकट, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें 25% बढ़ाईं
बिहार
बिहार की सियासत में भूचाल, PHED मंत्री संजय सिंह पर RJD के पूर्व विधायक ने लगाए कई गंभीर आरोप
बिहार की सियासत में भूचाल, PHED मंत्री संजय सिंह पर RJD के पूर्व विधायक ने लगाए कई गंभीर आरोप
इंडिया
West Bengal Elections 2026: ममता बनर्जी ने PM मोदी को बताया घुसपैठिया तो भड़के शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'वह खुद सांप्रदायिक'
ममता बनर्जी ने PM मोदी को बताया घुसपैठिया तो भड़के शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'वह खुद सांप्रदायिक'
क्रिकेट
RCB में एक से एक खूंखार खिलाड़ी, IPL 2026 में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है बेंगलुरू
RCB में एक से एक खूंखार खिलाड़ी, IPL 2026 में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है बेंगलुरू
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने बॉक्स ऑफिस पर दी रणवीर सिंह को पटखनी, जानें 22 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने बॉक्स ऑफिस पर दी रणवीर सिंह को पटखनी, जानें 22 मार्च का कलेक्शन
विश्व
'अमेरिका दुनिया की एनर्जी मार्केट पर कब्जा...', ईरान से जंग के बीच रूस का बड़ा दावा, कहा- वो किसी भी हद तक...
'अमेरिका दुनिया की एनर्जी मार्केट पर कब्जा...', ईरान से जंग के बीच रूस का बड़ा दावा, कहा- वो...
यूटिलिटी
बिजली मीटर रीडिंग गलत आ रही है? तो ऐसे करें शिकायत
बिजली मीटर रीडिंग गलत आ रही है? तो ऐसे करें शिकायत
ट्रेंडिंग
वर्क फ्रॉम थिएटर ने खींचा लोगों का ध्यान, धुरंधर की स्क्रिनिंग के बीच लैपटॉप लेकर काम करती दिखी महिला, वीडियो वायरल
वर्क फ्रॉम थिएटर ने खींचा लोगों का ध्यान, धुरंधर की स्क्रिनिंग के बीच लैपटॉप लेकर काम करती दिखी महिला, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget