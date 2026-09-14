यश डबास Vs विजय शंकर मीणा... DUSU चुनाव में आमने-सामने ABVP-NSUI कैंडिडेट, देखें प्रोफाइल

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ यानी DUSU Election 2026 को लेकर कैंपस की सियासत तेज हो गई है. अध्यक्ष पद के लिए इस बार कुल सात उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें ABVP के यश डबास और NSUI के विजय शंकर मीणा के मुकाबले पर हैं. दोनों प्रमुख छात्र संगठनों ने अपने-अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं. विश्वविद्यालय की अंतिम प्रोविजनल सूची के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए यश डबास और विजय शंकर मीणा समेत सात उम्मीदवार मैदान में हैं. चुनाव 18 सितंबर को होंगे और मतगणना 19 सितंबर को होगी.

कौन हैं यश डबास?

ABVP ने अध्यक्ष पद के लिए यश डबास को अपना उम्मीदवार बनाया है. वह दिल्ली के कंझावला क्षेत्र से आते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के Department of Buddhist Studies से मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं. पढ़ाई के साथ उनका खेलों से भी जुड़ाव रहा है. ABVP के मुताबिक यश डबास ने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व विभिन्न प्रतियोगिताओं में किया है. वह अंतरराष्ट्रीय टेनिस से भी जुड़े रहे हैं और Spain, Australia और Serbia में ITF competitions में हिस्सा ले चुके हैं.

यश को लेकर क्यों हुआ विवाद?

चुनाव से ठीक पहले यश डबास के कथित अकादमिक रिकॉर्ड को लेकर सोशल मीडिया पर एक कथित मार्कशीट सामने आई. इसके बाद उनके अकादमिक रिकॉर्ड पर सवाल उठाए गए. हालांकि, इस मार्कशीट को ABVP ने इन आरोपों को अपने उम्मीदवार की छवि खराब करने की कोशिश बताया है.

कौन हैं विजय शंकर मीणा?

दूसरी ओर, कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने विजय शंकर मीणा को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है. विजय शंकर मूल रूप से राजस्थान से हैं. उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है और फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय के Department of Buddhist Studies में पढ़ाई कर रहे हैं. NSUI के अनुसार विजय शंकर छात्र अधिकार, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं. उनके चयन को सामाजिक प्रतिनिधित्व के नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कुछ रिपोर्टों ने उनके आदिवासी समुदाय से आने को इस चुनाव में NSUI की रणनीति से जोड़ा है.

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DUSU चुनाव के प्रमुख मुद्दें

ABVP के उम्मीदवार यश डबास के सामने संगठन की मजबूत चुनावी मशीनरी और खेल प्रमुख पहचान है. वहीं NSUI ने इस बार अपने अभियान का केंद्र छात्र हित, सुरक्षित कैंपस और बेहतर विश्वविद्यालय को बनाया है. संगठन ने छात्र समस्याओं को चुनावी अभियान के केंद्र में रखने की बात कही है. DUSU चुनाव में इस बार हॉस्टल, PG और कैंपस सुरक्षा भी बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं. खासकर सत्य निकेतन जैसे इलाकों में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा और हॉस्टल की कमी को लेकर उम्मीदवारों के अभियान में चर्चा हो रही है.

कब होगा DUSU चुनाव?

दिल्ली विश्वविद्यालय के मुताबिक 18 सितंबर 2026 को मतदान होगा. डे-क्लास के छात्रों के लिए वोटिंग सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और ईवनिंग-क्लास के छात्रों के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक होगी. वोटों की गिनती 19 सितंबर को की जाएगी. इस बार अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ ABVP बनाम NSUI ही नहीं है, क्योंकि कुल सात उम्मीदवार मैदान में हैं. हालांकि, यश डबास और विजय शंकर मीणा के बीच मुकाबला छात्र राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है.

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