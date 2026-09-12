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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदुनिया कितने किलोमीटर की है, किस नंबर पर आता है भारत?

दुनिया कितने किलोमीटर की है, किस नंबर पर आता है भारत?

हमारी पृथ्वी पर करीब 195 देश बसे हुए हैं, जिनका आकार अलग-अलग है. क्या आपने कभी सोचा है कि सभी देशों के क्षेत्रफल को मिला दिया जाए तो दुनिया कितने किलोमीटर में मापी जा सकती है?

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 12 Sep 2026 11:20 AM (IST)
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जब हम आसमान की तरफ देखते हैं या एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं, तो हमें यह धरती बहुत विशाल लगती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी यह पूरी दुनिया कितने किलोमीटर की है? और इस पूरी दुनिया में हमारा प्यारा देश भारत क्षेत्रफल के हिसाब से किस नंबर पर आता है? आइए आज इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं. 

दुनिया कितने किलोमीटर की है?

पूरी दुनिया का कुल क्षेत्रफल करीब 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है. इसमें से ज्यादातर हिस्सा पानी का है और करीब 30 प्रतिशत हिस्सा ज़मीन यानी महाद्वीपों और देशों में बंटा हुआ है. जमीन का यह हिस्सा करीब 14.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर का है. इसी जमीन पर दुनिया के करीब 195 देश बसे हुए हैं, जिनका आकार अलग-अलग है. भारत भी इन्हीं बड़े देशों में गिना जाता है और क्षेत्रफल के मामले में इसकी दुनिया में एक खास पहचान है.

दुनिया के सबसे बड़े देश कौन से हैं?

क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है. इसके बाद कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है. ये छह देश मिलकर दुनिया के सबसे बड़े देशों की सूची में सबसे ऊपर आते हैं. इन सभी देशों का क्षेत्रफल लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. इनमें रूस अकेला इतना बड़ा है कि उसका क्षेत्रफल दुनिया की कुल ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा है.

भारत का क्षेत्रफल कितना है?

भारत का कुल क्षेत्रफल करीब 32 लाख 87 हजार वर्ग किलोमीटर है. यह दुनिया के कुल क्षेत्रफल का करीब सवा दो प्रतिशत हिस्सा है. इतने बड़े क्षेत्रफल की वजह से भारत क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है. भारत से बड़े सिर्फ छह देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया. इसका मतलब है कि भारत के बाद बाकी सभी करीब 190 देश क्षेत्रफल में भारत से छोटे हैं.

यह भी पढ़ें: क्या केंद्र का फैसला पलट सकता है कोई भी राज्य, जानें क्या हैं नियम?

भारत की लंबाई और चौड़ाई

भारत उत्तर से दक्षिण दिशा में करीब 3214 किलोमीटर लंबा है, जबकि पूर्व से पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई करीब 2933 किलोमीटर है. इतने बड़े इलाके में अलग-अलग तरह का भूगोल देखने को मिलता है. उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत हैं, तो दक्षिण में समुद्र से लगा हुआ इलाका है. बीच में मैदान, रेगिस्तान और पठार जैसे कई तरह के भौगोलिक क्षेत्र मौजूद हैं. इसी विविधता की वजह से भारत के अलग-अलग राज्यों में मौसम और वातावरण भी काफी अलग-अलग रहता है.

क्षेत्रफल और जनसंख्या में अंतर

एक दिलचस्प बात यह है कि क्षेत्रफल में भारत सातवें नंबर पर है, लेकिन जनसंख्या के मामले में भारत का नंबर काफी ऊपर है. हाल के वर्षों में भारत जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है, जबकि चीन इस मामले में दूसरे स्थान पर आ गया है. इसका मतलब यह है कि भारत के पास क्षेत्रफल तो चीन, अमेरिका या रूस जितना नहीं है, लेकिन आबादी के लिहाज से भारत सबसे आगे है. .

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 12 Sep 2026 11:20 AM (IST)
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