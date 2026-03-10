हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC ने जारी किए CSE के मार्क्स, अनुज अग्निहोत्री को मिले इतने नंबर; जानिए IAS बनने की कट-ऑफ

UPSC ने जारी किए CSE के मार्क्स, अनुज अग्निहोत्री को मिले इतने नंबर; जानिए IAS बनने की कट-ऑफ

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के मार्क्स जारी कर दिए हैं. इस साल एग्जाम में अनुज अग्निहोत्री ने 1071 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 10 Mar 2026 02:25 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली परीक्षाओं में से एक, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 का परिणाम सामने आ चुका है. हर साल लाखों युवाओं का सपना होता है कि वे इस परीक्षा को पास कर देश की प्रशासनिक सेवा में जगह बनाएं. इस बार यह सपना सबसे पहले साकार किया है अनुज अग्निहोत्री ने, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है.

नतीजे आने के बाद देशभर के छात्रों और अभ्यर्थियों की नजर सिर्फ टॉपर्स पर ही नहीं, बल्कि उन अंकों पर भी है जिनके सहारे इस परीक्षा के अलग-अलग चरणों को पार किया जाता है. इसी के साथ संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने परीक्षा के तीनों चरणों की कट-ऑफ भी जारी कर दी है.

अनुज अग्निहोत्री बने देश के नंबर-1

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में अनुज अग्निहोत्री ने कुल 1071 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया. मेन्स परीक्षा में उन्होंने 1750 में से 867 अंक प्राप्त किए, जबकि इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट में उन्हें 275 में से 204 अंक मिले. दोनों चरणों के अंकों को मिलाकर वे पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंचे.

दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन

इस साल परीक्षा में दूसरा स्थान राजेश्वरी सुवे एम के ने हासिल किया है. उन्हें कुल 1067 अंक मिले. उनके मेन्स में 865 अंक और इंटरव्यू में 202 अंक आए. वहीं तीसरे स्थान पर अकांक्ष ढुल रहे. उन्होंने कुल 1057 अंक प्राप्त किए. मेन्स में उनके 864 अंक और इंटरव्यू में 193 अंक दर्ज किए गए.

प्रीलिम्स परीक्षा की कट-ऑफ

यूपीएससी ने इस परीक्षा के पहले चरण यानी प्रीलिम्स की कट-ऑफ भी जारी की है. सामान्य वर्ग के लिए प्रीलिम्स की कट-ऑफ 92.66 अंक रही. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए यह 89.34 अंक तय की गई. अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए कट-ऑफ 92 अंक, अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 84 अंक और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 82.66 अंक रही. इसके अलावा दिव्यांग वर्ग यानी PwBD के उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ 76.66 से 40.66 अंक के बीच रही.

यह भी पढ़ें- विवादित चैप्टर पर NCERT की सार्वजनिक माफी, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पूरी किताब वापस सख्ती के बाद पूरी किताब वापस

प्रीलिम्स में एक जरूरी नियम

आयोग ने यह भी साफ किया है कि प्रीलिम्स की कट-ऑफ केवल GS पेपर-1 के अंकों के आधार पर तय होती है. दूसरा पेपर यानी CSAT केवल क्वालिफाइंग होता है. इसमें पास होने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाने जरूरी होते हैं.

मेन्स परीक्षा की कट-ऑफ

प्रीलिम्स पास करने के बाद उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा देनी होती है. इसके बाद ही इंटरव्यू के लिए चयन होता है. इस साल मेन्स से इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए सामान्य वर्ग के लिए कट-ऑफ 739 अंक रही. EWS के लिए यह 706 अंक, OBC के लिए 717 अंक, SC के लिए 700 अंक और ST के लिए 694 अंक तय की गई.

अंतिम चयन के लिए कितने अंक जरूरी

यूपीएससी की अंतिम मेरिट सूची मेन्स परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों को जोड़कर तैयार होती है. इस साल सामान्य वर्ग के लिए अंतिम कट-ऑफ 963 अंक रही. EWS वर्ग के लिए यह 926 अंक, OBC के लिए 931 अंक, SC के लिए 905 अंक और ST वर्ग के लिए 902 अंक तय की गई.

कुल कितने उम्मीदवार हुए चयनित

यूपीएससी ने इस परीक्षा के जरिए कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं के लिए चुना है. इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और अन्य केंद्रीय सेवाएं शामिल हैं. यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 का परिणाम 6 मार्च को घोषित किया गया था.




Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 10 Mar 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Education संघ लोक सेवा आयोग UPSC CSE 2025 Marks
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
UPSC ने जारी किए CSE के मार्क्स, अनुज अग्निहोत्री को मिले इतने नंबर; जानिए IAS बनने की कट-ऑफ
UPSC ने जारी किए CSE के मार्क्स, अनुज अग्निहोत्री को मिले इतने नंबर; जानिए IAS बनने की कट-ऑफ
शिक्षा
गणित के पेपर का QR कोड स्कैन करते ही बज उठा मशहूर गाना, CBSE परीक्षा में सामने आया हैरान करने वाला मामला
गणित के पेपर का QR कोड स्कैन करते ही बज उठा मशहूर गाना, CBSE परीक्षा में सामने आया हैरान करने वाला मामला
शिक्षा
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में निकली प्रोफेसर सहित अन्य पदों पर भर्ती, जानें भर्ती से जुड़ी जानकारी
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में निकली प्रोफेसर सहित अन्य पदों पर भर्ती, जानें भर्ती से जुड़ी जानकारी
शिक्षा
विवादित चैप्टर पर NCERT की सार्वजनिक माफी, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पूरी किताब वापस सख्ती के बाद पूरी किताब वापस
विवादित चैप्टर पर NCERT की सार्वजनिक माफी, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पूरी किताब वापस
Advertisement

वीडियोज

BYD Blade Battery Gen 2 क्या कर देगी Petrol और Diesel की छुट्टी ? #byd #tesla | Auto Live
Donald Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर...ईरान पर बहुत बड़े दावे कर दिए! | Iran-Israel War Update
Iran New Supreme Leader: इजरायल पर ईरान की खतरनाक प्लानिंग पर ट्रंप का खुलासा | Mojtaba Khamenei
Iran-Israel War : अमेरिका ने ईरान के हजारों ठिकानों पर किया हमला | Trump । Mojtaba
Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच संकट में बांग्लादेश, भारत करेगा दिल खोलकर मदद, भेजेगा 5000 टन तेल
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच संकट में बांग्लादेश, भारत करेगा दिल खोलकर मदद, भेजेगा 5000 टन तेल
बिहार
बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर BJP का बड़ा बयान, बताया कैसे तय होगा नाम
बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर BJP का बड़ा बयान, बताया कैसे तय होगा नाम
इंडिया
भारतीयों को नहीं होगी गैस की किल्लत, सरकार ने चलाया ECA का ब्रह्मास्त्र, जानें क्या है ये?
भारतीयों को नहीं होगी गैस की किल्लत, सरकार ने चलाया ECA का ब्रह्मास्त्र, जानें क्या है ये?
क्रिकेट
ईशान किशन कब कर रहे शादी, दादा ने कर दिया खुलासा, बच्चे की प्लानिंग को लेकर भी क्रिकेटर ने कही बड़ी बात
ईशान किशन कब कर रहे शादी, दादा ने कर दिया खुलासा, बच्चे की प्लानिंग को लेकर भी क्रिकेटर ने कही बड़ी बात
बॉलीवुड
कृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी का कार्ड वायरल, इन दिन लेंगे सात फेरे, 'पार्टी आफ्टर' में शामिल होंगे बड़े सेलेब्स
कृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी का कार्ड वायरल, इन दिन लेंगे सात फेरे
इंडिया
Parliament Session 2026 Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संसद में चर्चा, रविशंकर प्रसाद बोले- 'अध्यक्ष की कुर्सी पर...'
Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संसद में चर्चा, रविशंकर प्रसाद बोले- 'अध्यक्ष की कुर्सी पर...'
यूटिलिटी
ट्रैक्टर और खेती का सामान खरीदने के लिए सरकार देती है 3 लाख तक की सब्सिडी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
ट्रैक्टर और खेती का सामान खरीदने के लिए सरकार देती है 3 लाख तक की सब्सिडी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
शिक्षा
गणित के पेपर का QR कोड स्कैन करते ही बज उठा मशहूर गाना, CBSE परीक्षा में सामने आया हैरान करने वाला मामला
गणित के पेपर का QR कोड स्कैन करते ही बज उठा मशहूर गाना, CBSE परीक्षा में सामने आया हैरान करने वाला मामला
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget