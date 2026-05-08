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हिंदी न्यूज़शिक्षाWBBSE Madhyamik 10th Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, छात्र यहां फटाफट चेक करें रिजल्ट

WBBSE Madhyamik 10th Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, छात्र यहां फटाफट चेक करें रिजल्ट

WBBSE Madhyamik 10th Result 2026: छात्रों के लिए ऑनलाइन रिजल्ट लिंक सुबह 10:30 बजे सक्रिय कर दिया गया. छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट wbresults.nic.in और wbbse.wb.gov.in पर देख सकते हैं. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 08 May 2026 12:11 PM (IST)
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WBBSE Madhyamik 10th Result 2026 @wbresults.nic.in: पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी West Bengal Board of Secondary Education (WBBSE) ने आखिरकार कक्षा 10वीं, माध्यमिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं. लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. बोर्ड ने सुबह 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट की घोषणा की, जबकि छात्रों के लिए ऑनलाइन रिजल्ट लिंक सुबह 10:30 बजे सक्रिय कर दिया गया. छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट wbresults.nic.in और wbbse.wb.gov.in पर देख सकते हैं. 

इस साल भी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया. राज्यभर के हजारों परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई इस परीक्षा में करीब 9.69 लाख छात्र शामिल हुए थे. बोर्ड के अनुसार इस बार कुल पास प्रतिशत 86.83 दर्ज किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ा बेहतर माना जा रहा है.  पिछले वर्ष 2025 में माध्यमिक परीक्षा का पास प्रतिशत 86.56 था, जबकि इस बार छात्रों के प्रदर्शन में हल्का सुधार देखने को मिला है.

इस साल का रिजल्ट कैसा रहा?

इस बार का माध्यमिक परीक्षा परिणाम कई वजहों से चर्चा में है. एक तरफ जहां पास प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, वहीं दूसरी ओर छात्रों ने शानदार अंक हासिल कर नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं. राज्य के कई जिलों के छात्रों ने टॉप रैंक हासिल कर अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया है.  बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक, परीक्षा का आयोजन पूरी पारदर्शिता और सख्ती के साथ किया गया था. परीक्षा 2 फरवरी से 12 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थी. इसके लिए पूरे राज्य में 2,682 स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था. इनमें 945 मुख्य केंद्र और 1,737 उप-केंद्र शामिल थे. बोर्ड के अनुसार इस बार कुल पास प्रतिशत 86.83 दर्ज किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ा बेहतर माना जा रहा है.

WBBSE Madhyamik Result 2026 टॉपर्स लिस्ट

West Bengal Board of Secondary Education के माध्यमिक परीक्षा परिणाम 2026 में छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया. उत्तर दिनाजपुर के छात्र Abhirup Bhadra ने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया. Abhirup Bhadra ने 698 अंक (99.71 प्रतिशत) प्राप्त कर पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया, जबकि Priyatosh Mukherjee ने 696 अंक (99.43 प्रतिशत ) के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया. वहीं तीसरे स्थान पर  Ankan Kumar Jana और Mainak Mondal ने अपनी जगह बनाई. 

कितने छात्रों ने पास की परीक्षा?

बोर्ड के जारी आंकड़ों के अनुसार, परीक्षा में शामिल छात्र 9,69,425 थे. जिसमें से सफल छात्र 8,14,440 रहे. इसी के साथ कुल पास प्रतिशत 86.83 है. 

पश्चिम बंगाल बोर्ड की वेबसाइट पर कैसे देखें अपना रिजल्ट?

  • सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट wbresults.nic.in या wbbse.wb.gov.in पर जाएं.
  • होमपेज पर WBBSE Madhyamik Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आप नए पेज पर चले जाएंगे, जहां आपको अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी.
  • जानकारी दर्ज करने के बाद 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें.
  • आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.
  • भविष्य के लिए इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट ले लें.

डिजिलॉकर (DigiLocker) पर कैसे मिलेगी मार्कशीट?

  • डिजिलॉकर के माध्यम से भी छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं.
  • सबसे पहले DigiLocker ऐप डाउनलोड करें या आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं.
  • अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया है तो लॉगिन करें या फिर आधार नंबर इस्तेमाल करके साइन अप करें.
  • एजुकेशन सेक्शन में जाएं और West Bengal Board of Secondary Education चुनें.
  • इसके बाद Class 10 Marksheet चुनें और अपना रोल नंबर, साल समेत अन्य जानकारी भरें.
  • आपकी मार्कशीट आपके डिजिलॉकर अकाउंट में सेव हो जाएगी.

एसएमएस (SMS) के जरिए कैसे चेक करें रिजल्ट?

  • अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या हो तो छात्र एसएमएस के जरिए भी अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं.
  • अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाएं.
  • टाइप करें: WB10 <स्पेस> रोल नंबर (उदाहरण: WB10 1234567)
  • इस मैसेज को 5676750 पर भेज दें.
  • आपका रिजल्ट आपको एसएमएस के जरिए प्राप्त हो जाएगा.

मार्कशीट में जरूर चेक करें ये जानकारियां

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को अपनी प्रोविजनल मार्कशीट में दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से चेक करना चाहिए.

  • छात्र का नाम
  • रोल नंबर
  • पिता/अभिभावक का नाम
  • जन्म तिथि
  • स्कूल का नाम
  • प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक
  • कुल अंक
  • पास/फेल का स्टेटस

यदि मार्कशीट में कोई गलती हो तो छात्रों को तुरंत अपने स्कूल से संपर्क करना चाहिए.

कितने नंबर मिलने पर होंगे पास?

पश्चिम बंगाल बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 25% अंक (लिखित और प्रैक्टिकल दोनों में मिलाकर) प्राप्त करने अनिवार्य हैं. यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में असफल हो जाता है तो उसे सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जिसकी जानकारी बोर्ड द्वारा रिजल्ट के बाद दी जाएगी.

मूल मार्कशीट कैसे मिलेगी?

वेबसाइट या डिजिलॉकर से प्राप्त की गई मार्कशीट प्रोविजनल होती है. छात्रों को उनकी मूल मार्कशीट उनके संबंधित स्कूलों द्वारा रिजल्ट घोषित होने के कुछ दिनों बाद दी जाएगी. बोर्ड स्कूलों को मार्कशीट भेज देगा, जिसके बाद छात्र अपने स्कूल जाकर इसे प्राप्त कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें: आईआईटी और एनआईटी की फीस में कितना होता है अंतर, जानिए किसमें मिलेगा अच्छा प्लेसमेंट?

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Published at : 08 May 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Wbbse West Bengal Class 10 Result 2026 WB Class 10 2026 Result
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