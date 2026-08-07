मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाभारतीय छात्रों को बड़ा झटका, 2025 में US स्टूडेंट वीजा जारी होने में 62% की कमी 

भारतीय छात्रों को बड़ा झटका, 2025 में US स्टूडेंट वीजा जारी होने में 62% की कमी 

सीआईएस के आंकड़ों के अनुसार मई से अगस्त 2025 के बीच भारतीय छात्रों को कुल 22,149 एफ-1 स्टूडेंट वीजा जारी किए गए. यह संख्या पिछले साल इस अवधि में जारी 58,694 वीजा की तुलना में 62 प्रतिशत कम है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 07 Aug 2026 07:21 AM (IST)
Preferred Sources

US Students Visa: अमेरिका में पढ़ाई का सपना देखने वाली भारतीय छात्रों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है. दरअसल 2025 के पीक एडमिशन सीजन के दौरान भारतीय छात्रों को जारी किए जाने वाले एफ-1 स्टूडेंट वीजा की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. सीआईएस रिपोर्ट के अनुसार इस कमी का असर अमेरिकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या और पढ़ाई के बाद मिलने वाले रोजगार के अवसरों पर भी पड़ सकता है. 

4 महीने में 62% कम जारी हुए भारतीय छात्रों के वीजा 

सेंटर ऑफ इमीग्रेशन स्टडीज के आंकड़ों के अनुसार मई से अगस्त 2025 के बीच भारतीय छात्रों को कुल 22,149 एफ-1 स्टूडेंट वीजा जारी किए गए. यह संख्या पिछले साल इस अवधि में जारी 58,694 वीजा की तुलना में 62 प्रतिशत कम है. वहीं 2017 से 2019 और 2021 से 2024 की समान अवधि के औसत की तुलना में भी इसमें करीब 60 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि मई से अगस्त का समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है.  क्योंकि इसी दौरान नए शैक्षणिक स्तर सत्र से पहले सबसे ज्यादा स्टूडेंट वीजा जारी किए जाते हैं. ऐसे में यह आंकड़ा आने वाले एडमिशन सीजन का बड़ा संकेत माना जा सकता है. 

चीनी छात्रों के वीजा में भी आई गिरावट 

रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में चीनी छात्रों को 40,034 एफ-1 वीजा जारी किए गए. यह 2024 की तुलना में 34 प्रतिशत कम है, जबकि पिछले वर्षों के औसत की तुलना में इसमें 46 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई.  भारतीय और चीनी छात्रों के वीजा में आई इस गिरावट पर अमेरिकी यूनिवर्सिटी और अंतरराष्ट्रीय छात्र दोनों नजर बनाए हुए हैं. 

अमेरिका में सबसे ज्यादा भारतीय छात्र 

2024-25 शैक्षणिक क्षेत्र के दौरान अमेरिका में पढ़ने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों में भारतीय सबसे बड़ी संख्या में रहे. इस दौरान अमेरिकी यूनिवर्सिटी में 3,63,019 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे थे, जबकि 2,65,919 चीनी छात्र नामांकित थे. दोनों देशों के छात्र मिलकर अमेरिका के कुल 11.77 लाख अंतरराष्ट्रीय छात्रों का करीब 53 प्रतिशत हिस्सा रहे. 

ये भी पढ़ें-Higher Education Budget: IIT को मिला ज्यादा फंड, IIM-IISER का बजट घटा

ओपीटी प्रोग्राम पर भी पड़ सकता है असर 

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टूडेंट वीजा की संख्या में लगातार गिरावट का असर ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम पर भी पड़ सकता है. यह प्रोग्राम अंतरराष्ट्रीय छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में काम करने का अवसर देता है. 2024-25 शैक्षणिक वर्ष में 2,94,253 अंतरराष्ट्रीय छात्र ओपीटी के तहत काम कर रहे थे. इनमें एक 1,43,740 भारतीय और 61,981 चीनी छात्र शामिल है. यानी इस कार्यक्रम का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा केवल भारतीय और चीन के छात्रों का था. 

वीजा नियम हुए सख्त 

रिपोर्ट के अनुसार वीजा जारी होने में आई कमी ऐसे समय में सामने आई है, जब अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए जांच प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सख्त किया है. छात्र वीजा आवेदनों की अतिरिक्त स्क्रीनिंग, सोशल मीडिया जांच और कुछ नए इमीग्रेशन नियम लागू किए गए हैं. इसके अलावा पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में काम करने से जुड़े ओपीटी प्रोग्राम में भी बदलावों पर विचार किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें-CBSE ने बदला पोस्ट रिजल्ट प्रोसेस, अब कक्षा 10 के छात्रों को पहले मिलेगी स्कैन कॉपी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 07:21 AM (IST)
Tags :
US Students Visa US Students Visa 2025 CIS Report US Visa Decline For Indians
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
IIM Ahmedabad Business Finance Program: IIM अहमदाबाद में बिजनेस फाइनेंस प्रोग्राम में एडमिशन शुरू, जानें डिटेल्स
IIM अहमदाबाद में बिजनेस फाइनेंस प्रोग्राम में एडमिशन शुरू, जानें डिटेल्स
शिक्षा
Doctors Salary Hike: हिमाचल में जॉब ट्रेनी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सैलरी बढ़ी, अब मिलेंगे 60 हजार रुपये
हिमाचल में जॉब ट्रेनी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सैलरी बढ़ी, अब मिलेंगे 60 हजार रुपये
शिक्षा
भारतीय छात्रों को बड़ा झटका, 2025 में US स्टूडेंट वीजा जारी होने में 62% की कमी 
भारतीय छात्रों को बड़ा झटका, 2025 में US स्टूडेंट वीजा जारी होने में 62% की कमी 
शिक्षा
महाराष्ट्र में MBBS-BDS काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें पूरा शेड्यूल
महाराष्ट्र में MBBS-BDS काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें पूरा शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'युद्ध जल्द खत्म होने वाला है, वे...', ईरान को लेकर ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'युद्ध जल्द खत्म होने वाला है', ईरान को लेकर ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज भी बारिश, जगह-जगह जलभराव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली में आज भी बारिश, जगह-जगह जलभराव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
विश्व
मत देखिए US का सपना! ट्रंप ने तोड़ा भारतीयों का दिल! 62 फीसदी गिरावट कम Visa दिए
मत देखिए US का सपना! ट्रंप ने तोड़ा भारतीयों का दिल! 62 फीसदी गिरावट कम Visa दिए
फ़ुटबॉल
आसमान से गिरी बिजली, 24 साल के खिलाड़ी की मौत; वीडियो वायरल 
आसमान से गिरी बिजली, 24 साल के खिलाड़ी की मौत; वीडियो वायरल 
ओटीटी
Friday OTT Releases: फ्राइडे को ओटीटी पर साउथ की 7 फिल्मों का धमाका, लिस्ट में 'लेनिन' समेत और कौन
OTT Releases: फ्राइडे को ओटीटी पर साउथ की 7 फिल्मों का धमाका, लिस्ट में 'लेनिन' समेत और कौन
इंडिया
AI डीपफेक पर सरकार का एक्शन, फर्जी फोटो-वीडियो पर 3 घंटे में होगी कार्रवाई
AI डीपफेक पर सरकार का एक्शन, फर्जी फोटो-वीडियो पर 3 घंटे में होगी कार्रवाई
जनरल नॉलेज
कुर्सी पर तौलिया से कैसे बढ़ती है शान, क्या कहीं और ऐसा होता है?
कुर्सी पर तौलिया से कैसे बढ़ती है शान, क्या कहीं और ऐसा होता है?
शिक्षा
महाराष्ट्र में MBBS-BDS काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें पूरा शेड्यूल
महाराष्ट्र में MBBS-BDS काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें पूरा शेड्यूल
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget