UPTET का एडमिट कार्ड जारी, जानें कैसे करेंगे डाउनलोड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom UPTET 2026 एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा 2-4 जुलाई को.

परीक्षा दो पालियों में होगी, प्रवेश पत्र ध्यान से जांचें.

प्रश्न MCQ आधारित, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक अनिवार्य.

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है. उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने एडमिट कार्ड डाउनलोड जारी कर दिया है. उम्मीदवार प्रवेश पत्र जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते है.

शिफ्ट टाइमिंग क्या होगी?

यूपी TET 2026 परीक्षा 2 जुलाई से 4 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी. जो की अलग-अलग शिफ्ट में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से दोपहर 12:00 तक दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम को 5:00 तक रहेगी.पहले उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके बाद प्राथमिक स्तर का पेपर कराया जाएगा. परीक्षा राज्य के कई अलग-अलग जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित होगी.

क्या-क्या जानकारी करनी होगी चेक?

अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें लिखी जानकारी को ध्यान से चेक कर लें. जिसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, शिफ्ट टाइमिंग, परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी दिशा निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ ले. अगर किसी भी जानकारी में कोई गलती दिखती है. तो संबंधित विभाग में संपर्क कर सकते हैं.

क्या होगा परीक्षा का पैटर्न

यूपी TET 2026 की इस परीक्षा में सभी प्रश्न MCQ होंगे. इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. प्राथमिक स्तर में कक्षा 1 से 5 तक के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 30 प्रश्न, भाषा प्रथम के 30 प्रश्न, भाषा द्वितीय के के 30 प्रश्न, और गणित के 30 प्रश्न होंगे, साथी पर्यावरण अध्ययन के भी 30 प्रश्न शामिल होंगे,

इसके अलावा उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के लिए बाल विकास शिक्षण विधि पर 30 प्रश्न, प्रथम भाषा के 30 प्रश्न, द्वितीय भाषा के 30 प्रश्न, विषय आधारित क्षेत्र के 60 प्रश्न होंगे कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी जिसके लिए 150 अंक निर्धारित किए गए हैं.



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UPTET पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए?

UPTET क्वालिफाई करने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम अंक हासिल करना जरूरी होगा. सामान्य वर्ग के लिये 150 में से 90 अंक (60%) और आरक्षित वर्ग SC/ST/OBC/EWS के लिए 150 में से 82 अंक (55%) लागू होंगे.

UPTET Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर दिख रहे UPTET Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अब अपनी परीक्षा से जुड़ी जानकारी चुनें.

रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें.

इसके बाद अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि भरें.

स्क्रीन पर दिखाई देने वाला सिक्योरिटी कोड दर्ज करें.

अब सर्च या सबमिट पर क्लिक करें.

आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा.

पीडीएफ डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें.



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