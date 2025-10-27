देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक यूपीएससी (UPSC) को पास करना हर साल लाखों छात्रों का सपना होता है. लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं होता. कई छात्र वर्षों तक मेहनत करते हैं, कई बार असफल होते हैं और तब जाकर मंज़िल तक पहुंच पाते हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अपनी लगन और आत्मविश्वास के दम पर पहली ही कोशिश में इतिहास रच देते हैं. ऐसी ही कहानी है आईएएस दिव्या तंवर की एक ऐसी बेटी की, जिसने सीमित साधनों के बावजूद देश की सबसे मुश्किल परीक्षा को जीतकर सफलता की नई मिसाल कायम की.

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की रहने वाली दिव्या तंवर का जीवन संघर्षों से भरा रहा. उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई एक सरकारी स्कूल से की और बाद में नवोदय विद्यालय महेंद्रगढ़ से पढ़ाई पूरी की. दिव्या हमेशा से मेधावी छात्रा रहीं. पढ़ाई में उनकी रुचि इतनी गहरी थी कि उन्होंने विज्ञान (Science) विषय से स्नातक पूरा करते ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी.

बिना कोचिंग के हासिल की बड़ी सफलता

दिव्या ने साल 2021 में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर ऑल इंडिया रैंक 438 हासिल की. उस समय उनकी उम्र मात्र 21 वर्ष थी. यह सफलता इसलिए और भी खास थी क्योंकि उन्होंने किसी भी कोचिंग संस्थान की मदद लिए बिना, अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया.

लेकिन दिव्या यहीं नहीं रुकीं. उन्होंने अगले ही वर्ष, यानी 2022 में दोबारा परीक्षा दी और इस बार और भी शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 105 हासिल की. इस रैंक के साथ उन्होंने अपने सपनों को साकार किया और आईएएस अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया.

आर्थिक तंगी के बावजूद नहीं डगमगाई हिम्मत

दिव्या की सफलता के पीछे उनकी मेहनत के साथ उनकी मां का भी बड़ा योगदान रहा. उनके पिता का साथ जल्दी छूट गया था और घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई थी. मां ने मजदूरी करके तीन बच्चों की परवरिश की और दिव्या की पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं आने दी. दिव्या अक्सर कहती हैं अगर मेरी मां ने हिम्मत नहीं दिखाई होती, तो मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाती.

बचपन से आईएएस बनने का सपना

दिव्या को आईएएस बनने की प्रेरणा उनके स्कूल के दिनों में मिली थी. एक बार उनके स्कूल में एक आईएएस अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे. उनकी वर्दी, उनका व्यक्तित्व और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी ने दिव्या को गहराई से प्रभावित किया. उसी दिन से उन्होंने ठान लिया कि उन्हें भी आईएएस बनना है और देश के लिए काम करना है.

सोशल मीडिया पर भी हैं प्रेरणा का स्रोत

आज दिव्या तंवर सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय हैं. इंस्टाग्राम पर उनके करीब 90 हजार फॉलोअर्स हैं. वह वहां अपनी यात्रा से जुड़ी बातें, संघर्षों के अनुभव और मोटिवेशनल पोस्ट शेयर करती रहती हैं. उनकी बातें न सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को बल्कि हर उस इंसान को प्रेरित करती हैं जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है.

