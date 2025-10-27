हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाIAS success story:  मुश्किल हालात, मजबूत इरादे; मजदूर की बेटी बनीं IAS अफसर

IAS success story:  मुश्किल हालात, मजबूत इरादे; मजदूर की बेटी बनीं IAS अफसर

UPSC Success Story: कम उम्र और सीमित साधनों के बावजूद आईएएस दिव्या तंवर ने बिना कोचिंग के यूपीएससी परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया. आइए जानते हैं उनकी कहानी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 27 Oct 2025 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक यूपीएससी (UPSC) को पास करना हर साल लाखों छात्रों का सपना होता है. लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं होता. कई छात्र वर्षों तक मेहनत करते हैं, कई बार असफल होते हैं और तब जाकर मंज़िल तक पहुंच पाते हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अपनी लगन और आत्मविश्वास के दम पर पहली ही कोशिश में इतिहास रच देते हैं. ऐसी ही कहानी है आईएएस दिव्या तंवर की एक ऐसी बेटी की, जिसने सीमित साधनों के बावजूद देश की सबसे मुश्किल परीक्षा को जीतकर सफलता की नई मिसाल कायम की.

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की रहने वाली दिव्या तंवर का जीवन संघर्षों से भरा रहा. उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई एक सरकारी स्कूल से की और बाद में नवोदय विद्यालय महेंद्रगढ़ से पढ़ाई पूरी की. दिव्या हमेशा से मेधावी छात्रा रहीं. पढ़ाई में उनकी रुचि इतनी गहरी थी कि उन्होंने विज्ञान (Science) विषय से स्नातक पूरा करते ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी.

बिना कोचिंग के हासिल की बड़ी सफलता

दिव्या ने साल 2021 में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर ऑल इंडिया रैंक 438 हासिल की. उस समय उनकी उम्र मात्र 21 वर्ष थी. यह सफलता इसलिए और भी खास थी क्योंकि उन्होंने किसी भी कोचिंग संस्थान की मदद लिए बिना, अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया.

लेकिन दिव्या यहीं नहीं रुकीं. उन्होंने अगले ही वर्ष, यानी 2022 में दोबारा परीक्षा दी और इस बार और भी शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 105 हासिल की. इस रैंक के साथ उन्होंने अपने सपनों को साकार किया और आईएएस अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया.

आर्थिक तंगी के बावजूद नहीं डगमगाई हिम्मत

दिव्या की सफलता के पीछे उनकी मेहनत के साथ उनकी मां का भी बड़ा योगदान रहा. उनके पिता का साथ जल्दी छूट गया था और घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई थी. मां ने मजदूरी करके तीन बच्चों की परवरिश की और दिव्या की पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं आने दी. दिव्या अक्सर कहती हैं अगर मेरी मां ने हिम्मत नहीं दिखाई होती, तो मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाती.

बचपन से आईएएस बनने का सपना

दिव्या को आईएएस बनने की प्रेरणा उनके स्कूल के दिनों में मिली थी. एक बार उनके स्कूल में एक आईएएस अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे. उनकी वर्दी, उनका व्यक्तित्व और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी ने दिव्या को गहराई से प्रभावित किया. उसी दिन से उन्होंने ठान लिया कि उन्हें भी आईएएस बनना है और देश के लिए काम करना है.

सोशल मीडिया पर भी हैं प्रेरणा का स्रोत

आज दिव्या तंवर सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय हैं. इंस्टाग्राम पर उनके करीब 90 हजार फॉलोअर्स हैं. वह वहां अपनी यात्रा से जुड़ी बातें, संघर्षों के अनुभव और मोटिवेशनल पोस्ट शेयर करती रहती हैं. उनकी बातें न सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को बल्कि हर उस इंसान को प्रेरित करती हैं जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है.
यह भी पढ़ें - एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी! जानिए कैसे कर सकते हैं डाउनलोड

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 27 Oct 2025 03:40 PM (IST)
Tags :
Education IAS DIVYA TANWAR SuccessStory UPSCMotivation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं, जिन पर...
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में इस गांव का नाम बदलने जा रही है यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान
यूपी में इस गांव का नाम बदलने जा रही है यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान
इंडिया
जब चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार ने पत्नी से लिए 20 हजार रुपए, पढ़ें क्या था दिलचस्प किस्सा
जब चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार ने पत्नी से लिए 20 हजार रुपए, पढ़ें क्या था दिलचस्प किस्सा
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
Advertisement

वीडियोज

Madras High Court ने दिया Crypto Currency को कानूनी दर्जा | Paisa Live
किसान को बचाने गईं बेटियों से बर्बरता, गुंडों पर 'मौन' क्यों Mohan सरकार? | CM Mohan Yadav
2025 Hyundai Venue first look: Creta से भी ज़्यादा? | Auto Live
Volvo EX40 One month drive review! | Auto Live
किसान की बेरहमी से हत्या...पहले लाठी-डंडे से की पिटाई..फिर थार चढ़ाई! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं, जिन पर...
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में इस गांव का नाम बदलने जा रही है यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान
यूपी में इस गांव का नाम बदलने जा रही है यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान
इंडिया
जब चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार ने पत्नी से लिए 20 हजार रुपए, पढ़ें क्या था दिलचस्प किस्सा
जब चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार ने पत्नी से लिए 20 हजार रुपए, पढ़ें क्या था दिलचस्प किस्सा
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
भोजपुरी सिनेमा
छठ मैया की भक्ति में डूबे सेलेब्स, अक्षरा सिंह से नेहा-मनीषा तक, देखें खरना की तस्वीरें
छठ मैया की भक्ति में डूबे सेलेब्स, अक्षरा सिंह से नेहा-मनीषा तक, देखें खरना की तस्वीरें
हेल्थ
Shreyas Iyer Rib Cage Injury: पसलियों में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण ICU में पहुंचे श्रेयस अय्यर, जानें कब हो जाती है ये खतरनाक?
पसलियों में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण ICU में पहुंचे श्रेयस अय्यर, जानें कब हो जाती है ये खतरनाक?
शिक्षा
अब गया रटने का जमाना! CBSE की नई योजना से बदलेगा पढ़ाई और परीक्षा का तरीका
अब गया रटने का जमाना! CBSE की नई योजना से बदलेगा पढ़ाई और परीक्षा का तरीका
यूटिलिटी
ये तरीके आजमा लिए तो बढ़ जाएगा आपकी बाइक का माइलेज, जान लें काम की बात
ये तरीके आजमा लिए तो बढ़ जाएगा आपकी बाइक का माइलेज, जान लें काम की बात
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget