UPSC NDA और NA-I 2026 परीक्षा की तारीख घोषित, 12 अप्रैल को दो पालियों में होगा एग्जाम

देश की सबसे टॉप परीक्षाओं में शामिल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और नौसेना अकादमी (NA) परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने NDA एवं NA-I, 2026 परीक्षा की तारीख आधिकारिक रूप से जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं, क्योंकि परीक्षा 12 अप्रैल 2026, रविवार को आयोजित की जाएगी.

UPSC की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, NDA और NA-I परीक्षा दो शिफ्टों में होगी. परीक्षा का पूरा टाइम टेबल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध है, जिसे उम्मीदवार ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

दो पालियों में होगी परीक्षा

UPSC NDA एवं NA-I, 2026 परीक्षा का आयोजन एक ही दिन में दो अलग-अलग विषयों के लिए किया जाएगा. पहली पाली में गणित की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में सामान्य योग्यता परीक्षण लिया जाएगा.

गणित विषय की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. इसके बाद दूसरी पाली में सामान्य योग्यता परीक्षण की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी. दोनों परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार की होंगी.

एडमिट कार्ड कब होंगे जारी

UPSC ने यह भी स्पष्ट किया है कि NDA एवं NA-I परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी किए जाएंगे. उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे. आयोग की ओर से एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजे जाएंगे, इसलिए उम्मीदवारों को वेबसाइट पर नियमित नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

कुल 394 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में कुल 394 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. खास बात यह है कि इन पदों में महिला उम्मीदवारों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं, जिससे रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है.

NDA और NA की वैकेंसी का पूरा विवरण

UPSC द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय सेना के लिए कुल 208 पद रखे गए हैं, जिनमें 10 पद महिलाओं के लिए हैं. भारतीय नौसेना के लिए 42 पद निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 5 महिला पद शामिल हैं. वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच के लिए 92 पद हैं, जिनमें 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. वायुसेना की ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) के लिए 18 पद, जिनमें 2 महिला पद हैं. वहीं, ग्राउंड ड्यूटी (नॉन-टेक्निकल) के लिए 10 पद, जिनमें 2 महिला पद शामिल हैं. इसके अलावा, नेवल अकैडमी (10+2 कैडेट एंट्री स्कीम) के तहत 24 पद रखे गए हैं, जिनमें 3 पद महिलाओं के लिए निर्धारित हैं.

एग्जाम शेड्यूल कैसे देखें

सबसे पहले उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं. इसके बाद होम पेज पर मौजूद ‘What’s New’ सेक्शन में जाएं. यहां ‘Examination Time Table: National Defence Academy and Naval Academy Examination (I), 2026’ लिंक पर क्लिक करें. लिंक पर क्लिक करते ही परीक्षा का पूरा टाइम टेबल स्क्रीन पर खुल जाएगा. अब उम्मीदवार इसे ध्यान से देखें और चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं.

