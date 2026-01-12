हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC NDA और NA-I 2026 परीक्षा की तारीख घोषित, 12 अप्रैल को दो पालियों में होगा एग्जाम

UPSC NDA और NA-I 2026 परीक्षा की तारीख घोषित, 12 अप्रैल को दो पालियों में होगा एग्जाम

UPSC ने NDA और NA-I 2026 परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है, यह परीक्षा 12 अप्रैल 2026 को दो पालियों में आयोजित होगी. आइए जानते हैं आप कैसे शेड्यूल देख सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 12 Jan 2026 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

देश की सबसे टॉप परीक्षाओं में शामिल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और नौसेना अकादमी (NA) परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने NDA एवं NA-I, 2026 परीक्षा की तारीख आधिकारिक रूप से जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं, क्योंकि परीक्षा 12 अप्रैल 2026, रविवार को आयोजित की जाएगी.

UPSC की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, NDA और NA-I परीक्षा दो शिफ्टों में होगी. परीक्षा का पूरा टाइम टेबल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध है, जिसे उम्मीदवार ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

दो पालियों में होगी परीक्षा

UPSC NDA एवं NA-I, 2026 परीक्षा का आयोजन एक ही दिन में दो अलग-अलग विषयों के लिए किया जाएगा. पहली पाली में गणित की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में सामान्य योग्यता परीक्षण लिया जाएगा.

गणित विषय की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. इसके बाद दूसरी पाली में सामान्य योग्यता परीक्षण की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी. दोनों परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार की होंगी.

एडमिट कार्ड कब होंगे जारी

UPSC ने यह भी स्पष्ट किया है कि NDA एवं NA-I परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी किए जाएंगे. उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे. आयोग की ओर से एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजे जाएंगे, इसलिए उम्मीदवारों को वेबसाइट पर नियमित नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

कुल 394 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में कुल 394 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. खास बात यह है कि इन पदों में महिला उम्मीदवारों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं, जिससे रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है.

NDA और NA की वैकेंसी का पूरा विवरण

UPSC द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय सेना के लिए कुल 208 पद रखे गए हैं, जिनमें 10 पद महिलाओं के लिए हैं. भारतीय नौसेना के लिए 42 पद निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 5 महिला पद शामिल हैं. वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच के लिए 92 पद हैं, जिनमें 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. वायुसेना की ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) के लिए 18 पद, जिनमें 2 महिला पद हैं. वहीं, ग्राउंड ड्यूटी (नॉन-टेक्निकल) के लिए 10 पद, जिनमें 2 महिला पद शामिल हैं. इसके अलावा, नेवल अकैडमी (10+2 कैडेट एंट्री स्कीम) के तहत 24 पद रखे गए हैं, जिनमें 3 पद महिलाओं के लिए निर्धारित हैं.

एग्जाम शेड्यूल कैसे देखें

  1. सबसे पहले उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
  2. इसके बाद होम पेज पर मौजूद ‘What’s New’ सेक्शन में जाएं.
  3. यहां ‘Examination Time Table: National Defence Academy and Naval Academy Examination (I), 2026’ लिंक पर क्लिक करें.
  4. लिंक पर क्लिक करते ही परीक्षा का पूरा टाइम टेबल स्क्रीन पर खुल जाएगा.
  5. अब उम्मीदवार इसे ध्यान से देखें और चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें -  सेना में अफसर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है, कैसे होती है पढ़ाई? जानें सबकुछ

 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 12 Jan 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Education UPSC NDA NA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप बन गए वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट? सामने आई चौंकाने वाली खबर
ट्रंप बन गए वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट? सामने आई चौंकाने वाली खबर
महाराष्ट्र
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
विश्व
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
क्रिकेट
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
Advertisement

वीडियोज

साबरमती रिवरफ्रंट पर PM मोदी और जर्मन चांसलर | Ahmedabad | Breaking News | abp News
दिल्ली में बढ़ती ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, पारा 3 डिग्री तक लुढ़का | Delhi Weather | abp News
Top News: अभी की बड़ी खबरें | West Bengal | Delhi-NCR | Nepal | Virat Kohli | Congress | ABP News
Iran America War News: लो ट्रंप बन गए एक और देश के 'राष्ट्रपति'!, देखते रह गया रूस-चीन!
Credit Card से Rent Payment पड़ा महंगा | HRA Reject और Income Tax Notice का खतरा | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप बन गए वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट? सामने आई चौंकाने वाली खबर
ट्रंप बन गए वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट? सामने आई चौंकाने वाली खबर
महाराष्ट्र
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
विश्व
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
क्रिकेट
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
ओटीटी
O' Romeo OTT Confirmed Platform: थिएट्रिकल रन के बाद कब और कहां आएगी शाहिद-तप्ति की 'ओ रोमियो'? यहां है पूरी डिटेल
थिएट्रिकल रन के बाद कब और कहां आएगी शाहिद-तप्ति की 'ओ रोमियो'? यहां है पूरी डिटेल
जनरल नॉलेज
बस तबाही के समय ही दिखता है ये खास विमान, परमाणु बम न कोई बॉयो वेपन... इस पर कुछ नहीं करता असर
बस तबाही के समय ही दिखता है ये खास विमान, परमाणु बम न कोई बॉयो वेपन... इस पर कुछ नहीं करता असर
शिक्षा
बेलुर मठ में गढ़ा जाता है युवाओं का चरित्र, 28 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट ही बनते हैं संन्यासी
बेलुर मठ में गढ़ा जाता है युवाओं का चरित्र, 28 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट ही बनते हैं संन्यासी
यूटिलिटी
26 जनवरी की परेड देखने जा रहे हो तो न कर देना ये गलती, जानें क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं?
26 जनवरी की परेड देखने जा रहे हो तो न कर देना ये गलती, जानें क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं?
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget