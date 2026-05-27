दिल्ली के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, JAC दिल्ली 2026 रजिस्ट्रेशन ओपन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom JAC दिल्ली 2026: बीटेक/बीआर्क में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द.

28 मई से 9 जून तक होगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया.

DTU, NSUT, IIIT-D सहित 5 संस्थानों में मिलेगा प्रवेश.

JEE Main 2026 स्कोर के आधार पर होगा एडमिशन.

दिल्ली के प्रमुख सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. संयुक्त प्रवेश समिति यानी जैक दिल्ली ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीटेक और बीआर्क कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है. हर वर्ष लाखों छात्र इस काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं क्योंकि इसके माध्यम से देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश मिलता है. जेईई मेन 2026 में शामिल हुए छात्र अब आधिकारिक पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे.

28 मई से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

जारी किए गए आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार JAC दिल्ली 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग प्रक्रिया 28 मई 2026 सुबह 10 बजे से शुरू होगी. वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून 2026 रात 11:30 बजे तक निर्धारित की गई है. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि किसी तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े.

इन संस्थानों में मिलेगा प्रवेश

जैक दिल्ली काउंसलिंग 2026 के माध्यम से दिल्ली के पांच प्रमुख तकनीकी संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा. इनमें दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी (डीटीयू), नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी (एनएसयूटी), इंद्रप्रस्थ इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली (आईआईआईटी दिल्ली), इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी महिला (आईजीडीटीयूडब्ल्यू) और दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (डीएसईयू) शामिल हैं.ये सभी संस्थान इंजीनियरिंग शिक्षा, रिसर्च और प्लेसमेंट के मामले में देशभर में अपनी अलग पहचान रखते हैं. खासतौर पर डीटीयू और एनएसयूटी देश के शीर्ष सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में गिने जाते हैं.

जेईई मेन स्कोर के आधार पर मिलेगा एडमिशन

JAC दिल्ली 2026 में प्रवेश पूरी तरह जेईई मेन 2026 रैंक के आधार पर दिया जाएगा.केवल वही छात्र आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने जेईई मेन परीक्षा में भाग लिया हो और निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों. बीटेक और बीआर्क दोनों पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग पात्रता नियम लागू होंगे.छात्रों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीट मैट्रिक्स, आरक्षण नीति और पात्रता संबंधी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है.

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आवेदन शुल्क

जैक दिल्ली काउंसलिंग में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को 1500 रुपये का नॉन-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा. फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा.

जरूरी डॉक्यूमेंट

काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान छात्रों को कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. इनमें जेईई मेन स्कोर कार्ड, कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और श्रेणी प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज शामिल हैं.

JAC दिल्ली 2026 काउंसलिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया

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