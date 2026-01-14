हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन टला, जानिए क्या है देरी की वजह

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन टला, जानिए क्या है देरी की वजह

यूपीएससी ने सीएसई 2026 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026 के नोटिफिकेशन को फिलहाल स्थगित कर दिया है. यह नोटिफिकेशन पहले 14 जनवरी यानी आज जारी होने वाला था, लेकिन अब आयोग ने इसे आगे के लिए टाल दिया है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 14 Jan 2026 01:02 PM (IST)
Preferred Sources

संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026 के नोटिफिकेशन को फिलहाल स्थगित कर दिया है. यह नोटिफिकेशन पहले 14 जनवरी यानी आज जारी होने वाला था, लेकिन अब आयोग ने इसे आगे के लिए टाल दिया है. इस फैसले के बाद IAS, IPS और IFS की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को नए शेड्यूल का इंतजार करना पड़ेगा.

प्रशासनिक कारणों से टला नोटिफिकेशन

यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए नोटिस बताया कि सिविल सेवा परीक्षा 2026 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन प्रशासनिक कारणों की वजह से फिलहाल जारी नहीं किया जा सका है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि नोटिफिकेशन उचित समय पर जारी किया जाएगा. हालांकि आयोग की ओर से यह नहीं बताया गया है कि किन वजहों से यह प्रशासनिक देरी हुई है.

यूपीएससी नोटिफिकेशन टलने से उम्मीदवारों में बढ़ी चिंता

नोटिफिकेशन टलने की खबर के बाद से परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है. कई उम्मीदवार लंबे समय से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे थे. वहीं आमतौर पर यूपीएससी अपने तय कैलेंडर के अनुसार नोटिफिकेशन जारी करता है, इसलिए इस तरह की देरी कम ही देखने को मिलती है. वहीं यूपीएससी की ओर से पहले जारी वार्षिक कैलेंडर के अनुसार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा मई 2026 के अंत में होनी थी. नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद थी. लेकिन अब नोटिफिकेशन टलने से आवेदन की तारीखों और आगे का पूरा टाइम टेबल बढ़ने की संभावना है.

नोटिफिकेशन जारी होने पर क्या जानकारी मिलेगी?

जब यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी होगा, तब उसमें कुल रिक्तियों की संख्या, अलग-अलग सेवाओं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा और दूसरे ग्रुप A व ग्रुप B सेवाओं की पूरी जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए पदों का ब्रेक अप भी जारी किया जाएगा. वहीं ये सारे आंकड़े प्रारंभिक होते हैं और बाद में इनमें संशोधन भी हो सकते हैं. यूपीएससी नोटिफिकेशन टलने के साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वह किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in से मिलने वाली जानकारी पर ही भरोसा करें. 

ये भी पढ़ें- क्या डीएसपी सिराज को भी मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा, जानें क्या हैं नियम?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 14 Jan 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
संघ लोक सेवा आयोग UPSC Civil Services Exam 2026 UPSC Notification Delayed UPSC CSE 2026 Update
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप को ईरान पर सख्ती करवाने वाला इरफान सुल्तानी कौन? खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप, मिलेगी दर्दनाक सजा
ट्रंप को ईरान पर सख्ती करवाने वाला इरफान सुल्तानी कौन? खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप, मिलेगी दर्दनाक सजा
क्रिकेट
BCB ने किया कंफर्म, ICC ने भारत के बाहर मैच शिफ्ट करने से कर दिया इनकार; जानें अब क्या होगा?
BCB ने किया कंफर्म, ICC ने भारत के बाहर मैच शिफ्ट करने से कर दिया इनकार; जानें अब क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
टेलीविजन
नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस 'मां-बेटी' की जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट
नुपुर और स्टेबिन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: India का Healthcare Crossroads ,1.9% GDP से 2.5% तक का सफ़र | Paisa Live
Lalit Prabhakar, Anant V Joshi और Harsh Mayar ने बताया क्यों देखनी चाहिए फिल्म One Two Cha Cha Chaa
DA 58% पर अटका, लेकिन 8th CPC दे सकता है Biggest Pay Jump| Paisa Live
आधुनिक Indian Army की ताकत देख कांप उठेगा चीन-पाकिस्तान ! | Indian Army | Breaking
Iran Protest :Trump ने तैयार कर लिया ईरान की बर्बादी का पूरा प्लान, मीटिंग में हो गई हमले की तैयारी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को ईरान पर सख्ती करवाने वाला इरफान सुल्तानी कौन? खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप, मिलेगी दर्दनाक सजा
ट्रंप को ईरान पर सख्ती करवाने वाला इरफान सुल्तानी कौन? खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप, मिलेगी दर्दनाक सजा
क्रिकेट
BCB ने किया कंफर्म, ICC ने भारत के बाहर मैच शिफ्ट करने से कर दिया इनकार; जानें अब क्या होगा?
BCB ने किया कंफर्म, ICC ने भारत के बाहर मैच शिफ्ट करने से कर दिया इनकार; जानें अब क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
टेलीविजन
नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस 'मां-बेटी' की जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट
नुपुर और स्टेबिन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट
इंडिया
पोंगल त्योहार क्या होता है? PM मोदी ने केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचकर मनाया, बोले- 'तमिल दुनिया की प्राचीन सभ्यता'
पोंगल त्योहार क्या होता है? PM मोदी ने केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचकर मनाया, बोले- 'तमिल दुनिया की प्राचीन सभ्यता'
इंडिया
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
लोहड़ी-संक्रांति से लेकर पोंगल तक... हर राज्य में अलग-अलग क्यों हैं फसलों से जुड़े त्योहार के नाम?
लोहड़ी-संक्रांति से लेकर पोंगल तक... हर राज्य में अलग-अलग क्यों हैं फसलों से जुड़े त्योहार के नाम?
यूटिलिटी
अब कब आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा? BMC चुनाव की वजह से लगी है रोक
अब कब आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा? BMC चुनाव की वजह से लगी है रोक
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget