UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन टला, जानिए क्या है देरी की वजह

संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026 के नोटिफिकेशन को फिलहाल स्थगित कर दिया है. यह नोटिफिकेशन पहले 14 जनवरी यानी आज जारी होने वाला था, लेकिन अब आयोग ने इसे आगे के लिए टाल दिया है. इस फैसले के बाद IAS, IPS और IFS की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को नए शेड्यूल का इंतजार करना पड़ेगा.

प्रशासनिक कारणों से टला नोटिफिकेशन

यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए नोटिस बताया कि सिविल सेवा परीक्षा 2026 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन प्रशासनिक कारणों की वजह से फिलहाल जारी नहीं किया जा सका है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि नोटिफिकेशन उचित समय पर जारी किया जाएगा. हालांकि आयोग की ओर से यह नहीं बताया गया है कि किन वजहों से यह प्रशासनिक देरी हुई है.

यूपीएससी नोटिफिकेशन टलने से उम्मीदवारों में बढ़ी चिंता

नोटिफिकेशन टलने की खबर के बाद से परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है. कई उम्मीदवार लंबे समय से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे थे. वहीं आमतौर पर यूपीएससी अपने तय कैलेंडर के अनुसार नोटिफिकेशन जारी करता है, इसलिए इस तरह की देरी कम ही देखने को मिलती है. वहीं यूपीएससी की ओर से पहले जारी वार्षिक कैलेंडर के अनुसार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा मई 2026 के अंत में होनी थी. नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद थी. लेकिन अब नोटिफिकेशन टलने से आवेदन की तारीखों और आगे का पूरा टाइम टेबल बढ़ने की संभावना है.

नोटिफिकेशन जारी होने पर क्या जानकारी मिलेगी?

जब यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी होगा, तब उसमें कुल रिक्तियों की संख्या, अलग-अलग सेवाओं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा और दूसरे ग्रुप A व ग्रुप B सेवाओं की पूरी जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए पदों का ब्रेक अप भी जारी किया जाएगा. वहीं ये सारे आंकड़े प्रारंभिक होते हैं और बाद में इनमें संशोधन भी हो सकते हैं. यूपीएससी नोटिफिकेशन टलने के साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वह किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in से मिलने वाली जानकारी पर ही भरोसा करें.

ये भी पढ़ें- क्या डीएसपी सिराज को भी मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा, जानें क्या हैं नियम?

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI