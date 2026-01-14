क्या डीएसपी सिराज को भी मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा, जानें क्या हैं नियम?

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने मैदान पर अपने दमदार खेल से देश का नाम रोशन किया है. उनकी इसी उपलब्धि को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (DSP) का सम्मानजनक पद दिया है. यह खबर सामने आने के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि डीएसपी सिराज को कितनी सैलरी मिलती है और अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो क्या उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा?

मोहम्मद सिराज ने कठिन हालात में मेहनत करके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी जगह बनाई. उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने उन्हें डीएसपी का पद दिया. यह पद सम्मान के साथ-साथ जिम्मेदारी भी लाता है. हालांकि सिराज का मुख्य काम क्रिकेट ही है, लेकिन यह सरकारी पद उन्हें राज्य की ओर से सम्मान स्वरूप दिया गया है.

डीएसपी पद पर कितनी मिलती है सैलरी?

तेलंगाना पुलिस में डीएसपी पद पर तैनात अधिकारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलता है. मौजूदा समय में इस पद की मासिक सैलरी 58,850 रुपये से लेकर 1,37,050 रुपये तक होती है. यह वेतन अधिकारी की वरिष्ठता और सेवा अवधि पर निर्भर करता है.

इसके अलावा डीएसपी को कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं. इनमें मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं शामिल हैं. इन भत्तों को जोड़ने के बाद कुल आमदनी और बढ़ जाती है.

7वें वेतन आयोग में क्या था फिटमेंट फैक्टर?

7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों और अधिकारियों की सैलरी तय करने के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर रखा गया था. इसी आधार पर पुराने वेतन को बढ़ाकर नया वेतन तय किया गया था. इससे सरकारी कर्मचारियों की आय में अच्छा इजाफा हुआ था.

अब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा

अब देशभर में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है. हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसे लागू करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस पर फैसला लिया जा सकता है.

अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो सैलरी तय करने के नियम फिर से बदले जा सकते हैं. माना जा रहा है कि नया फिटमेंट फैक्टर मौजूदा स्तर से ज्यादा हो सकता है. इससे सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी.

सैलरी कितनी बढ़ सकती है?

अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाता है, तो डीएसपी जैसे अधिकारियों की सैलरी में भी अच्छा इजाफा हो सकता है. अनुमान के मुताबिक, डीएसपी की न्यूनतम सैलरी 80,000 रुपये से ज्यादा हो सकती है. वहीं अधिकतम वेतन 1.80 लाख से 1.85 लाख रुपये तक पहुंच सकता है.

