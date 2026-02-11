उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) भर्ती 2023 के तहत अगला चरण शुरू कर दिया है. आयोग ने सहायक समीक्षा अधिकारी पद के लिए हिन्दी टाइपिंग टेस्ट की तारीख घोषित कर दी है और इसके याद प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 411 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. जिन अभ्यर्थियों ने पहले चरण की परीक्षा सफलतापूर्वक पास की थी, उन्हें अब टाइपिंग टेस्ट में शामिल होना जरूरी होगा.

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार हिन्दी टाइपिंग टेस्ट 16 फरवरी 2026 से शुरू होकर 19 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा. यह परीक्षा पूरी तरह कम्प्यूटर आधारित होगी. परीक्षा हर दिन दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी.पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक चलेगी जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी. उम्मीदवारों को अपनी शिफ्ट का समय एडमिट कार्ड में देखकर ही परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा.

परीक्षा केंद्र से जुड़े नियम

यह टाइपिंग परीक्षा लखनऊ के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), अलीगंज में आयोजित की जाएगी. आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्र का गेट परीक्षा शुरू होने से लगभग 1 घंटा 30 मिनट पहले खोल दिया जाएगा. वहीं परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना जरूरी होगा, ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

टाइपिंग टेस्ट में उम्मीदवारों को हिन्दी टाइपिंग करनी होगी. आयोग ने इस परीक्षा के लिए दो फॉन्ट की अनुमति दी है. पहला फॉन्ट क्रुति देव 010 है, जो पारंपरिक हिन्दी टाइपिंग के लिए काफी लोकप्रिय माना जाता है. दूसरा फॉन्ट मंगल इनस्क्रिप्ट है, जो यूनिकोड आधारित टाइपिंग सिस्टम है. उम्मीदवार अपनी सुविधा और तैयारी के अनुसार किसी भी फॉन्ट का चयन कर सकते हैं. दोनों फॉन्ट परीक्षा में मान्य होंगे.

परीक्षा में क्या-क्या साथ ले जाना जरूरी है

परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी साथ ले जाना अनिवार्य होगा. इसके अलावा उम्मीदवारों को दो पासपोर्ट साइज फोटो और एक वैध पहचान पत्र भी साथ रखना होगा.पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य सरकारी पहचान पत्र स्वीकार किए जाएंगे.बिना इन दस्तावेजों के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें

