ICMAI ने जारी किए CMA दिसंबर 2025 के नतीजे, इंटर और फाइनल दोनों का रिजल्ट घोषित

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने दिसंबर 2025 सत्र की CMA इंटर और फाइनल परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं. लंबे समय से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए यह बड़ी खबर है. अब सभी अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. परिणाम जारी होते ही वेबसाइट पर छात्रों की भीड़ बढ़ गई है.

रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को ICMAI की आधिकारिक वेबसाइट eicmai.in पर जाना होगा. वहां CMA रिजल्ट से जुड़े लिंक पर क्लिक करना है. इसके बाद अपना पहचान क्रमांक दर्ज करके “View Result” पर क्लिक करना होगा. स्क्रीन पर परिणाम दिखाई देगा. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें, ताकि भविष्य में काम आ सके.

इंटर परीक्षा में किसने मारी बाजी?

इस बार CMA इंटर परीक्षा में कई छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है. रैंक 1 पर परी अग्रवाल ने जगह बनाई है. रैंक 2 पर भव्या शर्मा और रैंक 3 पर जयश वाधवानी रहे. रैंक 4 पर आशिका ए का नाम है. रैंक 5 पर दीप विप्लुभाई गजेरा और आयुष्मान देवरचेट्टी रहे. इसके अलावा लोकेश छगन पाटिल, नमरा, जैनम शाह, खान हुबी अब्दुल मबूद, वंश नागपाल और राहुल माधवानी ने भी टॉप 10 में जगह बनाई है.

फाइनल परीक्षा के टॉपर्स

CMA फाइनल परीक्षा में रैंक 1 पर एमडी फैजान रहे. रैंक 2 पर मोहित सुखानी और रैंक 3 पर कनिका डंगयेच का नाम है. रैंक 4 पर यश मंगलानी और मानसी गोयल रहे. रैंक 5 पर देशना जैन और रैंक 6 पर विकास कुमार पोद्दार रहे. रैंक 7 से 10 तक में येनुगुला प्रवीण कुमार रेड्डी, मनोज दिलीप पल्लापोथु, गंडू पूजिता, नीतीश कुमार और अक्चया टीएस जी शामिल हैं.

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

ICMAI के नियम के अनुसार, CMA इंटर और फाइनल परीक्षा में पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 40 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है. इसके साथ ही सभी विषयों को मिलाकर कुल 50 प्रतिशत अंक होना भी अनिवार्य है. जो छात्र इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें सफल घोषित किया जाता है.

पास प्रतिशत पर नजर

बोर्ड द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, जून 2025 सत्र में अलग-अलग ग्रुप का पास प्रतिशत अलग रहा था. कुछ छात्रों ने केवल एक ग्रुप पास किया, जबकि कई ने दोनों ग्रुप एक साथ पास कर लिए. दिसंबर सत्र के पास प्रतिशत के आंकड़े भी जल्द विस्तार से जारी किए जाएंगे. शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार छात्रों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है.

यह भी पढ़ें - Jobs 2026: इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI