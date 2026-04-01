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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPPSC Result 2024: पिता का साथ छूटा, फिर भी नहीं मानी हार, BDO बन सोनभद्र में फैलाई कामयाबी की 'खुशबू'

UPPSC Result 2024: पिता का साथ छूटा, फिर भी नहीं मानी हार, BDO बन सोनभद्र में फैलाई कामयाबी की 'खुशबू'

Khushboo Soni Success Story: खुशबू का सफर आसान नहीं था. साल 2022 में उनके पिता का निधन हो गया. यह उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था. उस समय वह प्रयागराज में रहकर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रही थीं.

By : संतोष कुमार सोनी, सोनभद्र | Edited By: Sonam | Updated at : 01 Apr 2026 07:46 AM (IST)
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सोनभद्र के एक गरीब परिवार की लड़की ने मुश्किल हालात में कामयाबी की ऐसी मिसाल कायम की, जिसने उन्हें जिले की हर लड़की का रोल मॉडल बना दिया. हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट्सगंज मेन मार्केट में रहने वाली खुशबू सोनी की, जिन्होंने पिता का साया सिर से उठने के बावजूद हिम्मत नहीं खोई. खुशबू ने यूपी पीसीएस की परीक्षा में 26वीं रैंक हासिल की, जिसके बाद उन्हें ब्लॉक डिवेलपमेंट ऑफिसर (BDO) का पद मिलेगा. आइए आपको खुशबू के संघर्ष से रूबरू कराते हैं.

शुरुआती पढ़ाई और सपनों की शुरुआत

खुशबू सोनी की पढ़ाई सोनभद्र जिले में ही हुई. उन्होंने 2018 में रॉबर्ट्सगंज के पास ओबरा स्थित राजकीय महाविद्यालय से पीसीएम में बीएससी की डिग्री ली. इसके बाद खुशबू ने फैसला किया कि वह सरकारी नौकरी करेंगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी. दिन-रात एक करके वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगीं. शुरुआत में कई बार नाकामयाबी हाथ लगी, लेकिन हर असफलता ने उन्हें और मजबूत बनाया. वह अपनी गलतियों को समझतीं और तैयारी को बेहतर बनातीं.

पिता के निधन ने बढ़ाई चुनौती

खुशबू का सफर आसान नहीं था. साल 2022 में उनके पिता का निधन हो गया. यह उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था. उस समय वह प्रयागराज में रहकर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रही थीं. पिता की मौत ने परिवार पर बहुत बोझ डाल दिया. वहीं, खुशबू की जिम्मेदारियां बढ़ गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. दुख को एक तरफ रखकर वह अपनी पढ़ाई पर फोकस करती रहीं. इस कठिन दौर में मां रंजू सोनी ने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा. मां एक मजबूत सहारा बनकर खड़ी रहीं और खुशबू को लगातार प्रोत्साहित करती रहीं. मां का साथ खुशबू की सबसे बड़ी ताकत बना. खुशबू कहती हैं कि मां की हिम्मत और विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी.

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परिवार ने बखूबी दिया साथ

खुशबू के परिवार में मां रंजू के अलावा एक बड़ा भाई और दो छोटे भाई हैं. बड़े भाई राबर्ट्सगंज में बर्तन और ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं. वहीं, दोनों छोटे भाई पढ़ाई करके अपने-अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं. पूरा परिवार खुशबू की सफलता पर गर्व महसूस कर रहा है. जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई. 

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Published at : 01 Apr 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
Sonbhadra News UPPSC PCS 2024 Khushboo Soni UP PCS Success Story
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