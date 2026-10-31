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हिंदी न्यूज़शिक्षाUP Special TET 2026: ड्यूटी की चिंता छोड़ दे टीचर्स, स्पेशल टीईटी परीक्षा देने के लिए सरकार ने दी विशेष छुट्टी

UP Special TET 2026: ड्यूटी की चिंता छोड़ दे टीचर्स, स्पेशल टीईटी परीक्षा देने के लिए सरकार ने दी विशेष छुट्टी

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत UPESSC की ओर से आगामी 3 नवंबर 2026 को आयोजित होने जा रही स्पेशल TET परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को राज्य सरकार ने परीक्षा के दिन 1 दिन की छुट्टी है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 31 Oct 2026 09:14 PM (IST)
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UP Special TET 2026: उत्तर प्रदेश में स्पेशल टीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से आगामी 3 नवंबर 2026 को आयोजित होने जा रही स्पेशल टीईटी पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को राज्य सरकार ने परीक्षा के दिन एक दिन का विशेष अवकाश देने का फैसला किया है. इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव लाल मणि यादव और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से आधिकारिक पत्र जारी किया. प्रदेश के सभी जिलों बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भेज दिए गए हैं. सरकार के इस कदम से परीक्षा देने वाले हजारों शिक्षकों को अपनी ड्यूटी और परीक्षा के बीच सामंजस्य बिठाने की चिंता से बड़ी राहत मिल गई है. 

6 मंडल मुख्यालयों पर बनाए गए 131 परीक्षा केंद्र 

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उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 03/2026 के तहत आयोजित होने वाली यह स्पेशल टीईटी परीक्षा प्रदेश के चुनिंदा 6 मंडलों मुख्यालय पर संपन्न होगी. इसमें आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी शामिल है. इन शहरों में निष्पक्ष और सुचारू परीक्षा कराने के लिए कुल 131 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. वही आपको बता दें कि यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित होगी. पहली पारी की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगी. वहीं दूसरी पारी की परीक्षा 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित कराई जाएगी. 

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क्यों आयोजित हो रही है स्पेशल टीईटी परीक्षा?

सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे में आने वाले विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है. इसके लिए शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया गया है. आंकड़ों के अनुसार 2010 या उससे पहले नियुक्त करीब 1.41 लाख सेवारत शिक्षक टीईटी पास नहीं थे. इनमें से लगभग 41 हजार शिक्षकों ने हाल ही में संपन्न सामान्य टीईटी परीक्षा के जरिए अपनी पात्रता पूरी कर ली है. अब शेष बचे सेवारत शिक्षकों और स्पेशल एजुकेटर्स के लिए यह विशेष टीईटी आयोजित की जा रही है, ताकि वह समय रहते अपनी अनिवार्यता पूरी कर सके.

शिक्षक संघों ने भी किया था स्वागत 

उत्तर प्रदेश विशिष्ट बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव समेत अलग-अलग शिक्षक संगठनों ने सरकार की ओर से विशेष अवकाश दिए जाने के निर्णय का स्वागत किया है. शिक्षकों का कहना है कि परीक्षा की तैयारी और यात्रा के बीच स्कूल की ड्यूटी का दबाव रहता है, लेकिन अब विशेष छुट्टी मिलने से वह पूरी तरह एकाग्रता और तनावमुक्त होकर अपनी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 31 Oct 2026 09:14 PM (IST)
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