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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG Stray Vacancy Round: MBBS की 2000 खाली सीटों के लिए हो रहा स्पेशल स्ट्रे राउंड, 2 नवंबर तक करें आवेदन

NEET UG Stray Vacancy Round: MBBS की 2000 खाली सीटों के लिए हो रहा स्पेशल स्ट्रे राउंड, 2 नवंबर तक करें आवेदन

देशभर के मेडिकल संस्थानों में MBBS की लगभग 2000 सीटें खाली रह गई. खाली सीटों को भरने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउंड कराने का फैसला किया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 31 Oct 2026 08:10 PM (IST)
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नीट यूजी काउंसलिंग के कई राउंड गुजर जाने के बाद भी देश भर के मेडिकल संस्थानों में एमबीबीएस की लगभग 2000 सीटें खाली रह गई है. खाली सीटों को भरने और कम अंकों या मामूली अंक के अंतर से एडमिशन की रेस से बाहर रह गए  मेधावी छात्रों को राहत देने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउंड कराने का फैसला किया है. एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर स्ट्रे राउंड का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है. अगर आप भी नीट यूजी 2026 क्वालिफाइड हैं और अब तक सीट पाने से चूक गए हैं तो 2 नवंबर से शुरू हो रही यह प्रक्रिया आपके लिए एक और मौका साबित हो सकती है. 

आखिर क्यों खाली रह गई 2000 सीटें?

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देशभर के दो अलग-अलग राज्यों जैसे कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के कई चरण पूरे होने के बाद भी सीटें खाली रह गई है. इनमें से अधिकांश सीटे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों और दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, जहां सालाना फीस काफी ज्यादा होती है. जबकि कुछ सरकारी सीटें भी खाली पड़ी रह गई. ऐसे में संस्थाओं और राज्य सरकारों के अनुरोध के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन की अनुमति से एमसीसी ने इस विशेष राउंड की घोषणा की है. 

MBBS स्पेशल स्ट्रे राउंड का पूरा शेड्यूल 

रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट- एमसीसी की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट 2 से 4 नवंबर 2026 तक दोपहर 3 बजे तक खुला रहेगा. वहीं जबकि फीस पेमेंट की सुविधा शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगी. 

चॉइस फिलिंग और लॉकिंग-  2 से 5 नवंबर 2026 तक छात्र अपनी पसंद के कॉलेज भर सकते हैं. चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया 4 नवंबर शाम 4 बजे से शुरू होकर 5 नवंबर सुबह 11 बजे तक चलेगी.

सीट अलॉटमेंट- एमसीसी की ओर से सीट अलॉटमेंट का फाइनल रिजल्ट 7 नवंबर 2026 को घोषित किया जाएगा. 

कॉलेज रिपोर्टिंग- जिन छात्रों को सीट अलॉट हुई है, उन्हें 7 नवंबर से 16 नवंबर शाम 5 बजे तक अपने संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा. 

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BDS और BSc नर्सिंग के लिए शेड्यूल- एमसीसी ने एमबीबीएस के अलावा बीडीएस और बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में बची हुई सीटों को भरने के लिए भी शेड्यूल जारी किया है. इसमें बीएससी नर्सिंग और बीडीएस छठे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन खोले गए है. 

रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग- रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 17 नवंबर से 19 नवंबर 2026 दोपहर 3 बजे तक चलेगी.  वहीं चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया 18 नवंबर शाम 4 बजे से 19 नवंबर सुबह 9 बजे तक चलेगी. 

रिजल्ट और रिपोर्टिंग- 19 नवंबर कौन सीट अलॉटमेंट के बाद 20 नवंबर को फाइनल रिजल्ट आएगा. वहीं उसके बाद 21 नवंबर से 28 नवंबर के बीच स्टूडेंट अपने कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 31 Oct 2026 08:10 PM (IST)
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