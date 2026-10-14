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हिंदी न्यूज़शिक्षा यूपी स्कॉलरशिप के आवेदन कल हो रहे बंद, जल्द से जल्द ऐसे भरें फॉर्म

 यूपी स्कॉलरशिप के आवेदन कल हो रहे बंद, जल्द से जल्द ऐसे भरें फॉर्म

उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप 2026-27 में आवेदन रिन्यू करने की अंतिम तारीख कल 15 अक्टूबर है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक स्कॉलरशिप फॉर्म रिन्यू नहीं किया है, उन्हें समय रहते ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 14 Oct 2026 07:35 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप 2026-27 के तहत पोस्ट मैट्रिक के अलावा कैटेगरी में आवेदन रिन्यू करने की अंतिम तारीख कल यानी 15 अक्टूबर है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना स्कॉलरशिप फॉर्म रिन्यू नहीं किया है, उन्हें समय रहते ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. आवेदन के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार फॉर्म का प्रिंट आउट और जरूरी डॉक्यूमेंट संबंधित संस्थान में भी जमा करने होंगे. आपको बता दें कि दशमोत्तर के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू हुई थी. पुराने छात्रों के लिए रिन्यूअल के अंतिम तारीख को 15 अक्टूबर तय की गई.

यूपी स्कॉलरशिप के लिए फ्रेश और रिन्यूअल उम्मीदवारों की आवेदन संबंधी समय सीमा अलग-अलग रखी गई है. रिन्यूअल वाले छात्रों को ऑनलाइन आवेदन और संस्थान में फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया निर्धारित समय के अंदर पूरी करनी होगी. रिन्यूअल वालों की अंतिम तारीख कल यानी 15 अक्टूबर है. वहीं फ्रेश आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तक है. इसके अलावा फ्रेश आवेदन का प्रिंट आउट संस्थान में जमा करने की तारीख 4 नवंबर तक है.

किन छात्रों को मिलेगा स्कॉलरशिप का लाभ?

यूपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी और राज्य में पढ़ाई कर रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं. यह योजना कक्षा 11 और 12 के अलावा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल डिप्लोमा, आईटीआई और दूसरे एलिजिबल छात्रों की विद्यार्थियों के लिए है. वहीं आवेदन करने वाले एसटी और एससी वर्ग के छात्रों की सालाना आय 2.5 लाख रुपये तक होनी चाहिए, जबकि ओबीसी वर्ग की सालाना आय 2 लाख रुपये तक होनी चाहिए. वहीं सामान्य और अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों की सालाना आय 2 लाख रुपये तक होनी चाहिए.

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यूपी फॉर्म भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?

आधार कार्ड या पैन कार्ड
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
पिछले वर्ष की मार्कशीट
चालू शैक्षणिक सत्र की फीस रसीद
बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी
जाति प्रमाण पत्र
अगर लागू हो पासपोर्ट साइज फोटो
नामांकन संख्या और कोर्स से जुड़ी जानकारी

कैसे भरें फॉर्म

इस स्कॉलरशिप के लिए सबसे पहले वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर जाएं.
इसके बाद स्टूडेंट सेक्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन चुनें.
अब अपनी कैटेगरी के अनुसार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑप्शन चुनें.
पुराने छात्र रिन्यूअल और नए छात्र फ्रेश आवेदन का ऑप्शन चुनें.
रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें.
अब आधार ओटीपी वेरीफिकेशन और डिजिलॉकर के माध्यम से जरूरी वेरिफिकेशन पूरा करें.
अब अपनी शैक्षणिक योग्यता और डॉक्यूमेंट से जुड़ी जानकारी भरें.
अब मांगे गए सारे डॉक्यूमेंट निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करके फॉर्म सबमिट करें. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 14 Oct 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
Education News
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