JEE Main 2027 जनवरी सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आवेदन

इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है. National Testing Agency (NTA) ने JEE Main 2027 के पहले सेशन यानी जनवरी सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस परीक्षा के जरिए देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में एडमिशन की तैयारी करने वाले छात्रों को अब अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. JEE Main का स्कोर NIT, IIIT और अन्य तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए अहम माना जाता है.

JEE Main का Paper 1 उन उम्मीदवारों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो आगे चलकर JEE Advanced में शामिल होकर IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं. ऐसे में जनवरी सेशन छात्रों को बेहतर स्कोर हासिल करने का शुरुआती मौका देता है. NTA ने आवेदन से लेकर परीक्षा और एडमिट कार्ड तक की जरूरी तारीखें भी जारी कर दी हैं, इसलिए उम्मीदवारों के लिए अब तैयारी के साथ-साथ पूरा शेड्यूल ध्यान में रखना जरूरी है.

22 नवंबर तक भरना होगा फॉर्म

NTA के अनुसार Session 1 के लिए रजिस्ट्रेशन 24 अक्टूबर 2026 से शुरू हुआ है. बिना लेट फीस आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 22 नवंबर 2026 रात 11:50 बजे तक है. इसके बाद भी छात्रों को मौका मिलेगा, लेकिन 23 से 26 नवंबर के बीच लेट फीस के साथ आवेदन किया जा सकेगा. अगर आवेदन में किसी जानकारी में गलती रह जाती है तो उम्मीदवारों के लिए 27 से 29 नवंबर तक करेक्शन विंडो उपलब्ध रहेगी. परीक्षा शहर की जानकारी 30 दिसंबर को जारी की जाएगी, जबकि एडमिट कार्ड 13 जनवरी 2027 से उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है.

जनवरी में इन तारीखों पर होगी परीक्षा

JEE Main 2027 Session 1 की परीक्षा 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो शिफ्ट में होगी, पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे शुरू होगी. तीन घंटे वाले पेपर की पहली शिफ्ट दोपहर 12 बजे और दूसरी शाम 6 बजे समाप्त होगी. B.Arch और B.Planning दोनों पेपर एक साथ देने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की अवधि 3 घंटे 30 मिनट होगी.

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अलग-अलग कोर्स के लिए अलग पेपर

JEE Main केवल B.E./B.Tech तक सीमित नहीं है. NTA के अनुसार, Paper 1 B.E./B.Tech, जबकि Paper 2A B.Arch और Paper 2B B.Planning के लिए होता है. B.Arch और B.Planning दोनों का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों को 3 घंटे 30 मिनट की परीक्षा देनी होगी. इस परीक्षा के जरिए देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में Undergraduate Engineering, Architecture और Planning Programmes में एडमिशन के लिए रास्ता खुलता है.

आवेदन करते समय इन बातों का रखें ध्यान

रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवारों को NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद Session 1 registration link चुनकर जरूरी व्यक्तिगत और संपर्क संबंधी जानकारी दर्ज करनी होगी. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन करके शैक्षणिक और परीक्षा से जुड़ी जानकारी भरनी होगी. फॉर्म के साथ फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. इसके बाद आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करके फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करना होगा. Confirmation page को डाउनलोड करके सुरक्षित रखना बेहतर होगा.

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