DU UG में एडमिशन का एक और मौका, 3 अगस्त से आवेदन

DU UG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के तहत यूजी एडमिशन के लिए मिड एंट्री राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया है. जिन छात्रों ने पहले चरण में आवेदन नहीं किया था या जो फिर अपनी एडमिशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे, उनके लिए यूनिवर्सिटी ने एक और मौका दिया है. डीयू में मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन 3 अगस्त से शुरू होगा.

इसके साथ ही तीसरे राउंड की सीट आवंटन प्रक्रिया और वार्ड कोटा एडमिशन की तारीख भी घोषित कर दी गई है. यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अब तक 71,000 से ज्यादा छात्र अपनी सीट कंफर्म कर चुके हैं. वहीं बड़ी संख्या में छात्र भी बेहतर कॉलेज या कोर्स मिलने की उम्मीद में अपग्रेड ऑप्शन के साथ काउंसलिंग प्रक्रिया में बने हुए हैं.

3 अगस्त से खुलेगी मिड एंट्री विंडो

डीयू के अनुसार मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 3 अगस्त से 5 अगस्त 2026 रात 11:59 बजे तक चलेगी. यह सुविधा उन उम्मीदवारों के लिए है, जिन्होंने सीएसएएस-यूजी फेज-1 में आवेदन नहीं किया था या आवेदन करने के बावजूद आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके ऐसे उम्मीदवार 1000 का नॉन रिफंडेबल फीस देकर आवेदन कर सकेंगे. इसी दौरान करेक्शन विंडो भी उपलब्ध रहेगी, जिससे पात्र अभ्यर्थी अपनी जानकारी और विषयों की मैपिंग में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे.

तीसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट 8 अगस्त को

यूनिवर्सिटी तीसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट 8 अगस्त को जारी करेगा. सीट मिलने के बाद उम्मीदवार 8 अगस्त से 11 अगस्त रात 11:59 बजे तक अपनी सीट स्वीकार कर सकेंगे. इसके बाद संबंधित कॉलेज 12 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आवेदन की मंजूरी देंगे. उम्मीदवारों को 13 अगस्त रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन एडमिशन फीस जमा करनी होगी.

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किन उम्मीदवारों को नहीं मिलेगी मिड एंट्री सुविधा?

यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि मिड एंट्री की सुविधा कुछ स्पेशल कैटिगरी के लिए उपलब्ध नहीं होगी. एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, सीडब्ल्यू कोटा, वार्ड सुपरन्यूमैरेरी कोटा, बीए (ऑनर्स) म्यूजिक, बीएससी (फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स), बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स जैसे प्रैक्टिकल आधारित कार्यक्रम कैटेगरी के लिए यूनिवर्सिटी अलग से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एडमिशन करेगा.

मिड एंट्री राउंड के लिए कैसे करें आवेदन?

मिड एंट्री के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.in पर जाएं

इसके बाद आवेदन लिंक पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन डिटेल दर्ज करें.

रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद सबमिट पर क्लिक करें.

अब आवेदन पत्र भरें और आवेदन पत्र की पेमेंट करें.

पेमेंट होते ही सबमिट पर क्लिक करके कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

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