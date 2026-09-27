UP PCS 2025 इंटरव्यू का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से मंजूरी

उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 भर्ती को लेकर लंबे समय से चल रही प्रक्रिया अब अगले चरण में पहुंच गई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पीसीएस 2025 के इंटरव्यू आयोजित करने की अनुमति दे दी है. इसके बाद मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के इंटरव्यू तय शेड्यूल के अनुसार कराए जा सकेंगे. आयोग ने इंटरव्यू की तारीख पहले ही जारी कर दी थी और अब 28 सितंबर से इंटरव्यू शुरू होंगे.

पीसीएस 2025 के मुख्य इंटरव्यू 28 सितंबर से 24 अक्टूबर 2026 तक अलग-अलग वर्किंग डे में आयोजित किए जाएंगे. मुख्य परीक्षा में सफल हुए कुल 2,297 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है. वहीं इंटरव्यू पूरा होने के बाद भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में आगे बढ़ेगी.

आरक्षण से जुड़े मामले पर हुई सुनवाई

हाईकोर्ट में पीसीएस 2025 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी याचिका में आरक्षण व्यवस्था और अनारक्षित कैटेगरी में मेधावी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को समायोजन का मुद्दा उठाया गया था. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 9 जनवरी 2020 के कार्यकाल ज्ञात और पीसीएस 2025 के विज्ञापन में दी गई संबंधित शर्तों को भी लेकर सवाल उठाए गए. याचिकाकर्ताओं की ओर से सवाल उठाए गए थे कि अगर आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट के अनारक्षित कटऑफ के बराबर या उससे ज्यादा अंक हासिल करता है, तो क्या उसे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के चरण में खुली या अनारक्षित प्रतियोगिता से अलग किया जा सकता है.

याचिकाकर्ताओं ने यह भी दलील दी कि अनारक्षित कैटेगरी सभी एलिजिबल उम्मीदवारों के लिए मेरिट के आधार पर खुली प्रतियोगिता का क्षेत्र है. ऐसे में बिना किसी रियायत के अनारक्षित कट ऑफ हासिल करने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को केवल उनकी कैटेगरी के आधार पर अलग-अलग रखने का मामला समान अवसर के संवैधानिक सिद्धांत से जुड़ता है.

अब 28 सितंबर से शुरू होंगे इंटरव्यू

यूपीपीएससी के कार्यक्रम के अनुसार पीसीएस 2025 के इंटरव्यू 28, 29 और 30 सितंबर को होंगे. इसके बाद 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 और 24 अक्टूबर को इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे. इंटरव्यू दो पारियों में होंगे. पहली पारी सुबह 9:30 बजे और दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से शुरू होगी. पहली पारी के उम्मीदवारों को 8 बजे, जबकि दूसरी पारी वालों को दोपहर 12:30 बजे आयोग के परिसर में रिपोर्ट करना होगा.

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डाउनलोड कर सकते हैं इंटरव्यू लेटर

इंटरव्यू के लिए सफल उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर ऑफलाइन और ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद भी अपना इंटरव्यू लेटर आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को इंटरव्यू लेटर में दी गई तारीख और पारी में रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार आयोग परिसर में पहुंचना होगा. इसके अलावा उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन में दिए गए सभी डाक्यूमेंट्स भी साथ लेकर जाने होंगे.

रिक्त पदों की जानकारी भी जारी

पीसीएस 2025 के तहत अलग-अलग विभागों में खाली पदों का ब्योरा भी जारी किया जा चुका है. इनमें प्रशासनिक, पुलिस, राजस्व, विकास, श्रम और खाद्य सुरक्षा समेत कई विभागों के पद शामिल है. उम्मीदवारों को इंटरव्यू के समय निर्धारित प्रारूप में वरीयता पत्र भी देना होगा. आयोग ने इसके लिए संबंधित प्रपत्र जारी किया है. वहीं पुलिस उपाधीक्षक और आबकारी निरीक्षक पदों के लिए अलग-अलग शारीरिक मानक निर्धारित किए गए हैं.

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