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हिंदी न्यूज़शिक्षायूपी नीट यूजी 2026 राउंड 2 मेरिट लिस्ट जारी, 33,043 अभ्यर्थी एलिजिबल 

यूपी नीट यूजी 2026 राउंड 2 मेरिट लिस्ट जारी, 33,043 अभ्यर्थी एलिजिबल 

उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 सितंबर 2026 को राउंड 2 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. इस मेरिट लिस्ट में 33,043 उम्मीदवारों को चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल घोषित किया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 21 Sep 2026 08:53 PM (IST)
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यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के राउंड 2 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट है. उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 सितंबर 2026 को राउंड 2 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. इस मेरिट लिस्ट में 33,043 उम्मीदवारों को चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल घोषित किया है. जिन उम्मीदवारों ने दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वह अपनी मेरिट स्थिति ऑफिशियल वेबसाइट upneet.gov.in पर देख सकते हैं. राउंड 2 की मेरिट लिस्ट जारी होने के साथ ही काउंसलिंग का संशोधित शेड्यूल भी जारी किया गया है. अब एलिजिबल उम्मीदवार तय समय के अंदर मेडिकल और डेंटल कॉलेज के लिए अपनी पसंद भर सकेंगे. 

33,043 उम्मीदवार एलिजिबल 

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यूपी नीट यूजी राउंड 2 मेरिट लिस्ट में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दूसरे राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए कुल 33,043 उम्मीदवार एलिजिबल है. वहीं कुल 3,656 सीटों के लिए यह काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 396 और प्राइवेट कॉलेज में 3260 सीटें है.

24 सितंबर तक कर सकेंगे चॉइस फिलिंग 

संशोधित शेड्यूल के अनुसार राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 21 सितंबर को दोपहर 2 बजे से शुरू की हो गई है. उम्मीदवार 24 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे तक अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स भर सकते हैं. चॉइस फिलिंग के बाद दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट किया जाएगा. सरकार के अनुसार सीटों का आवंटन 25 सितंबर 2026 को होगा, वहीं सीट अलॉटमेंट लेटर 2026 से 1 अक्टूबर 2026 तक डाउनलोड कर सकेंगे. 

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ऐसे चेक करें राउंड 2 की मेरिट लिस्ट 

  • दूसरे राउंड की मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upneet.gov.in पर जाएं.
  • इसके बाद होम पेज पर यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2026 राउंड 2 मेरिट लिस्ट के लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर खुल जाएगी.
  • इसमें अपना नाम और संबंधित जानकारी चेक करें. 
  • इसके बाद मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लें और आगे की जरूरत के लिए इसकी कॉपी सुरक्षित रख लें. 

राउंड 2 में सीट मिली तो एडमिशन जरूरी 

राउंड 2 में सरकारी या प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज में सीट अलॉट होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अहम नियम है. उम्मीदवार को आवंटित सीट पर तय प्रक्रिया के तहत एडमिशन लेना होगा. अगर कोई उम्मीदवार राउंड 2 में मिली सीट पर एडमिशन नहीं लेता है, तो उसका पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवार तीसरे राउंड की काउंसलिंग में तभी शामिल हो सकेंगे, जब वह दोबारा दोबारा निर्धारित सिक्योरिटी राशि जमा करें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 21 Sep 2026 08:53 PM (IST)
Tags :
UP NEET UG 2026 UP NEET UG Round 2
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