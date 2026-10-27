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हिंदी न्यूज़शिक्षाNTA ने छात्रों के लिए शुरू की हेल्पलाइन, एक नंबर पर 24x7 मिलेगी मदद 

NTA ने छात्रों के लिए शुरू की हेल्पलाइन, एक नंबर पर 24x7 मिलेगी मदद 

NTA की परीक्षाओं के फॉर्म भरते समय होने वाली गलतियों, फीस पेमेंट फंसने या परीक्षा तारीखों लेकर होने वाले कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एनटीए ने आधिकारिक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 27 Oct 2026 07:50 PM (IST)
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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित की जाने वाली नीट यूजी, यूजीसी नेट, सीयूईटी और जेईई मेन जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले करोड़ों छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है. परीक्षाओं के फॉर्म भरते समय होने वाली गलतियों, फीस पेमेंट फंसने, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत या परीक्षा तारीखों लेकर होने वाले कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एनटीए ने आधिकारिक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है. नीट यूजी पेपर लीक की घटना के बाद उम्मीदवारों और पेरेंट्स के बीच कमजोर हुए भरोसे को दोबारा कायम करने और सोशल मीडिया पर फैलने वाली फर्जी खबरों या फ्रॉड से छात्रों को बचाने के उद्देश्य से एजेंसी ने दो प्रमुख सपोर्ट नंबर जारी किए हैं. 

सेव कर लें ये हेल्पलाइन नंबर्स

24x7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर-1800-180-4747 

यह नंबर 24 घंटे काम करेगा, जिस पर उम्मीदवार किसी भी समय परीक्षा संबंधित सामान्य सवाल पूछ सकता है. फिलहाल यह टोल फ्री नंबर को बीटा वर्जन और पायलट बेसिस पर पर शुरू किया गया है. 

डेली हेल्प डेस्क नंबर- 011-69227700 

यह डेडिकेटेड नंबर रोजाना शनिवार से रविवार सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे बजे तक एक्टिव रहेगा. 

किन समस्याओं के लिए कर सकते हैं संपर्क?

  • ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आने वाली तकनीकी दिक्कतों के लिए. 
  • ऑनलाइन फीस पेमेंट करने के बावजूद स्टेटस अपडेट न होना या पेमेंट फेल होने के लिए.
  • एडमिट कार्ड डाउनलोड न होना या उसमें दर्ज जानकारी में गलती होने के लिए.
  • परीक्षा केंद्र के एड्रेस, परीक्षा तिथि या शिफ्ट की टाइमिंग को लेकर कोई कंफ्यूजन होने के लिए.

ये भी पढ़ें-SSC ने बदला JE और SI परीक्षा का शेड्यूल, जानें नई तारीखें

NTA ने साइबर ठगों को लेकर दी सख्त चेतावनी 

परीक्षा के दिनों में उम्मीदवारों को मार्क्स बढ़ाने, पेपर लीक करने, एप्लीकेशन फॉर्म ठीक करने के नाम पर ठगने की कोशिश की जाती है. इससे निपटने के लिए एनटीए ने बहुत सख्त शब्दों में चेतावनी जारी की है. एनटीए ने उम्मीदवारों से कहा कि अपना पासवर्ड या वन टाइम पासवर्ड किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर न करें. एनटीए का कोई भी अधिकारी या प्रतिनिधि कभी भी फोन कॉल पर आपसे पासवर्ड, बैंक डिटेल या ओटीपी की मांग नहीं करता है. वहीं किसी भी अपडेट के लिए केवल एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in या परीक्षा के विशेष पोर्टल पर ही भरोसा करें.

कब होनी है NTA के आने वाली परीक्षाएं?

एनटीए की अब फिलहाल जेईई मेन 2027,  यूजीसी नेट और सीएसआईआर यूजीसी नेट जैसी बड़ी परीक्षा आने वाली है. जेईई मेन सेशन-1, 2027 की परीक्षाएं जनवरी में आयोजित की जाएगी. वहीं यूजीसी नेट दिसंबर सेशन की परीक्षाएं दिसंबर 2026 में आयोजित कराई जाएगी. इसके अलावा सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षाएं भी दिसंबर 2026 में प्रस्तावित है.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 27 Oct 2026 07:50 PM (IST)
Tags :
Education News National Testing Agency NTA Helpline Number
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