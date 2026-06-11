हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUP Police Constable की Cut Off कितनी जा सकती है? इतने नंबर हैं तो फिजिकल का चांस

UP Police Constable की Cut Off कितनी जा सकती है? इतने नंबर हैं तो फिजिकल का चांस

UP Police Constable Cut Off 2026: यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में कुल 300 अंकों के 150 प्रश्न पूछे गए थे. परीक्षा के बाद से ही उम्मीदवारों की कट ऑफ को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 11 Jun 2026 11:24 AM (IST)
Preferred Sources

UP Police Constable cut-off 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2026 जारी करेगा. इसके बाद उम्मीदवार ऑनलाइन कट ऑफ मार्क्स डाउनलोड और चेक कर सकेंगे. इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 (UP Police Constable Recruitment 2026) के तहत कुल 3267 पदों को भरा जाना है.

यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा (UP Police Constable Exam 2026) 8, 9 और 10 जून को हुई थी. इस लिखित परीक्षा में कुल 300 अंकों के 150 प्रश्न पूछे गए थे. परीक्षा के बाद से ही उम्मीदवारों की कट ऑफ को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ कितनी जा सकती है और अगर आपके कितने नंबर होंगे तो फिजिकल के चांस बढ़ जाएंगे.

कैसा था यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर?

बताया जा रहा है कि इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर का लेवल पिछले कांस्टेबल भर्ती से आसान था. वहीं पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो छात्रों को नंबर कटने का भी कोई डर नहीं है. वहीं अगर पिछले साल की यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की कट ऑफ की बात करें तो 2023 में कट ऑफ में बहुत कंपटीशन था, जबकि 2020 की कट ऑफ अपेक्षाकृत मीडियम ट्रेंड के अनुसार रही थी.

कितनी जा सकती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की कट ऑफ में इस बार कंपटीशन दिख सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों की कट ऑफ 190 से 200 के बीच हो सकती है. वहीं जनरल कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों की कट ऑफ 185 से 195 के बीच हो सकती है. जबकि ओबीसी के उम्मीदवारों की कट ऑफ 180 से 190 और महिला उम्मीदवारों की कट ऑफ 175 से 185 के बीच हो सकती है. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों की संभावित कट ऑफ 180 से 190 के बीच रह सकती है, वहीं महिला उम्मीदवारों की संभावित कट ऑफ 175 से 185 के बीच रह सकती है. इसके अलावा एससी उम्मीदवारों की कट ऑफ 160 से 170 और एएसी महिला उम्मीदवारों की संभावित कट ऑफ 155 से 165 के बीच हो सकती है. एसटी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों की कट ऑफ 130 से 145 और महिला उम्मीदवारों की संभावित कट ऑफ 125 से 140 के बीच जाने की उम्मीद जताई जा रही है.

कैसे चेक कर सकेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2026?

  • उम्मीदवार यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की कट ऑफ चेक करने के लिए की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.
  • इसके बाद होम पेज पर टॉप नोटिस सेक्शन देखें और यूपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ मार्क्स पर क्लिक करें.
  • अब आपको एक नए वेब पेज पर यूपी कांस्टेबल कट ऑफ 2026 पीडीएफ दिखाई देगा.
  • फिर कांस्टेबल कट ऑफ 2026 पीडीएफ फाइल खोलें.
  • इसके बाद कैटिगरी वाइज कट ऑफ सेक्शन सर्च करें और पीडीएफ डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

ये भी पढ़ें-M.Tech करना चाहते हैं? इन सरकारी स्कॉलरशिप्स से मिलेगी हर महीने आर्थिक मदद

रिटन के बाद होगा फिजिकल टेस्ट

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिटन एग्जाम पास करने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण में फिजिकल टेस्ट पास करना होगा. इसमें स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाइट, चेस्ट और वजन को चेक किया जाएगा. इसके बाद दौड़ में सफल होने वाले उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा.

ये भी पढ़ें-पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 167 पदों पर भर्ती, 30 जून तक करें आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 11 Jun 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
UP Police Recruitment UP Police Constable Exam 2026 UP Police Constable Cut Off UP Police Constable Cut Off 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
UP Police Constable की Cut Off कितनी जा सकती है? इतने नंबर हैं तो फिजिकल का चांस
UP Police Constable की Cut Off कितनी जा सकती है? इतने नंबर हैं तो फिजिकल का चांस
शिक्षा
M.Tech करना चाहते हैं? इन सरकारी स्कॉलरशिप्स से मिलेगी हर महीने आर्थिक मदद
M.Tech करना चाहते हैं? इन सरकारी स्कॉलरशिप्स से मिलेगी हर महीने आर्थिक मदद
शिक्षा
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 167 पदों पर भर्ती, 30 जून तक करें आवेदन
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 167 पदों पर भर्ती, 30 जून तक करें आवेदन
शिक्षा
UGC क्या है? कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पर कैसे रखता है नजर
UGC क्या है? कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पर कैसे रखता है नजर
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: डांस की महफिल में मनचले की घुसपैठ! | Haryana Dancer
12 Years Of PM Modi | Longest Serving PM: नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, PM Modi के नाम नया कीर्तिमान!
TMC-Congress Merger | Sonia Gandhi | Mamata | Janhit:दीदी का सबसे कठिन फैसला! पार्टी विलय करेंगी?
Sandeep Chaudhary | Iran-US War: फिर भड़की जंग! भारत में पेट्रोल, डीजल और खाद का बड़ा संकट?
TMC Merger With Congress: ममता को मंजूर 'विलय ऑफर'! | TMC | Congress | Mamata | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अगर उनके पास 20 सांसद तो...', TMC के बागी नेताओं को लेकर फायर हुईं महुआ, जानें क्या कहा
'अगर उनके पास 20 सांसद तो...', TMC के बागी नेताओं को लेकर फायर हुईं महुआ, जानें क्या कहा
बिहार
कभी लालू ने घर से किया था 'बेदखल', अब पिता के जन्मदिन पर तेज प्रताप ने कही बड़ी बात, 'आपने मुझे…'
कभी लालू ने घर से किया था 'बेदखल', अब पिता के जन्मदिन पर तेज प्रताप बोले- 'आपने मुझे...'
इंडिया
'वी विल मिस यू दीदी, इमोशनली मैं गलत हूं...', ममता का साथ छोड़ने पर भावुक हुईं शताब्दी रॉय
'वी विल मिस यू दीदी, इमोशनली मैं गलत हूं...', ममता का साथ छोड़ने पर भावुक हुईं शताब्दी रॉय
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या OUT, नए खिलाड़ी की एंट्री! अफगानिस्तान वनडे में कैसी होगी टीम इंडिया?
हार्दिक पंड्या OUT, नए खिलाड़ी की एंट्री! अफगानिस्तान वनडे में कैसी होगी टीम इंडिया?
बॉलीवुड
Tanu Weds Manu 3: फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगी कंगना-माधवन की जोड़ी, 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
कंगना-माधवन की 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
इंडिया
भगवान राम पर टिप्पणी मामले में बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किल, FIR खारिज करने का आदेश रद्द, अब क्या होगा?
भगवान राम पर टिप्पणी मामले में बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किल, FIR खारिज करने का आदेश रद्द
हेल्थ
Walking Benefits: रोजाना 10 हजार कदम चलने का भ्रम खत्म, सिर्फ 4000 कदम चलकर भी पूरी तरह फिट रहेगा दिल
रोजाना 10 हजार कदम चलने का भ्रम खत्म, सिर्फ 4000 कदम चलकर भी पूरी तरह फिट रहेगा दिल
टेक्नोलॉजी
फोन से निकलने के बाद कहां जाती है हमारी आवाज, सेकेंडों में कैसे तय करती है मीलों का सफर?
फोन से निकलने के बाद कहां जाती है हमारी आवाज, सेकेंडों में कैसे तय करती है मीलों का सफर?
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget