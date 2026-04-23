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हिंदी न्यूज़शिक्षाUP Board Result 12th Topper 2026: यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने मारी बाजी, यहां देखें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

UP Board Result 12th Topper 2026: यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने मारी बाजी, यहां देखें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

UP Board 12th Result 2026 Topper: यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के नतीजे जारी हो चुके हैं. इसी बीच आइए जानते हैं 12वीं के टॉपर्स की पूरी लिस्ट.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 23 Apr 2026 04:28 PM (IST)
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  • यूपी बोर्ड 12वीं के नतीजे जारी, सीतापुर की शिखा वर्मा बनीं टॉपर।
  • टॉपर्स को मिलेगा नकद पुरस्कार, लैपटॉप और प्रमाण पत्र।
  • छात्र UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे परिणाम।
  • डिजिलॉकर पर भी उपलब्ध होगी डिजिटल मार्कशीट।

UP Board 12th Topper 2026: यूपी बोर्ड कक्षा 12 के नतीजे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा एक प्रेस कांफ्रेंस के जरिए से आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए गए हैं. नतीजों की घोषणा के साथ-साथ बोर्ड ने उन छात्रों के नाम की भी घोषणा कर दी है जिन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षाओं में शीर्ष रैंक हासिल की है. up12.abplive.com upresults.upmsp.edu.in वेबसाइट पर आधिकारिक लिंक सक्रिय होते ही छात्र और अभिभावक ऑनलाइन नतीजे देख सकेंगे. 

यूपी बोर्ड कक्षा 12 टॉपर्स की सूची 2026 

12वीं में सीतापुर की शिखा वर्मा टॉपर बनी हैं. उन्होंने 97.60% अंक हासिल करके पहला स्थान हासिल किया है. इसी के साथ बरेली की नंदिनी गुप्ता और बाराबंकी की श्रिया वर्मा ने 97.20% अंक हासिल करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है. बरेली की सुरभि यादव और बाराबंकी की पूजा पाल ने 97% अंक हासिल करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है.

टॉपर्स के लिए पुरस्कार और सम्मान 

यूपी बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वाले छात्रों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा. राज्य स्तरीय टॉपर्स को एक लाख का नकद पुरस्कार, साथ ही लैपटॉप और एक प्रशंसा प्रमाण पत्र मिलेगा. इसके अलावा जिला स्तरीय टॉपर्स को भी ₹21000 और एक प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया जाएगा. इससे सभी क्षेत्रों में शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा.

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यूपी बोर्ड परिणाम कहां देखें? 

छात्र अपने कक्षा 12 के नतीजे upmsp.edu.in और upresults.nic.in वेबसाइट पर देख सकते हैं. नतीजे डिजिलॉकर पर भी मौजूद होंगे. इससे छात्र अपनी मार्कशीट डिजिटल रूप से प्राप्त कर सकेंगे. 

कैसे करें रिजल्ट डाउनलोड? 

रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा. यूपी बोर्ड क्लास 12 रिजल्ट 2026 लिंक चुनने के बाद उन्हें अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी. सबमिट करने के बाद परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा जिसे भविष्य में इस्तेमाल के लिए डाउनलोड या फिर प्रिंट किया जा सकता है. 

 

अंतिम मार्कशीट और डिजिलॉकर तक पहुंच

ऑनलाइन परिणाम एक प्रोविजनल मार्कशीट के रूप में काम करेगा. छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि जब तक उन्हें अपने संबंधित स्कूलों से मूल मार्कशीट मिल ना जाए तब तक वे इसकी एक कॉपी डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें. इसके अलावा डिजिलॉकर डिजिटल मार्कशीट और प्रमाण पत्रों तक पहुंचाने का एक सुरक्षित तरीका प्रदान करता है. यह आधिकारिक इस्तेमाल के लिए मान्य है.

ये भी पढ़ें- यूपी बोर्ड आज जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें चेक

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 23 Apr 2026 04:26 PM (IST)
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