यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने मारी बाजी, यहां देखें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूपी बोर्ड 12वीं के नतीजे जारी, सीतापुर की शिखा वर्मा बनीं टॉपर।

टॉपर्स को मिलेगा नकद पुरस्कार, लैपटॉप और प्रमाण पत्र।

छात्र UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे परिणाम।

डिजिलॉकर पर भी उपलब्ध होगी डिजिटल मार्कशीट।

UP Board 12th Topper 2026: यूपी बोर्ड कक्षा 12 के नतीजे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा एक प्रेस कांफ्रेंस के जरिए से आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए गए हैं. नतीजों की घोषणा के साथ-साथ बोर्ड ने उन छात्रों के नाम की भी घोषणा कर दी है जिन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षाओं में शीर्ष रैंक हासिल की है. up12.abplive.com upresults.upmsp.edu.in वेबसाइट पर आधिकारिक लिंक सक्रिय होते ही छात्र और अभिभावक ऑनलाइन नतीजे देख सकेंगे.

यूपी बोर्ड कक्षा 12 टॉपर्स की सूची 2026

12वीं में सीतापुर की शिखा वर्मा टॉपर बनी हैं. उन्होंने 97.60% अंक हासिल करके पहला स्थान हासिल किया है. इसी के साथ बरेली की नंदिनी गुप्ता और बाराबंकी की श्रिया वर्मा ने 97.20% अंक हासिल करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है. बरेली की सुरभि यादव और बाराबंकी की पूजा पाल ने 97% अंक हासिल करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है.

टॉपर्स के लिए पुरस्कार और सम्मान

यूपी बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वाले छात्रों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा. राज्य स्तरीय टॉपर्स को एक लाख का नकद पुरस्कार, साथ ही लैपटॉप और एक प्रशंसा प्रमाण पत्र मिलेगा. इसके अलावा जिला स्तरीय टॉपर्स को भी ₹21000 और एक प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया जाएगा. इससे सभी क्षेत्रों में शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा.

UP Board Intermediate Result 2026 Live

यूपी बोर्ड परिणाम कहां देखें?

छात्र अपने कक्षा 12 के नतीजे upmsp.edu.in और upresults.nic.in वेबसाइट पर देख सकते हैं. नतीजे डिजिलॉकर पर भी मौजूद होंगे. इससे छात्र अपनी मार्कशीट डिजिटल रूप से प्राप्त कर सकेंगे.

कैसे करें रिजल्ट डाउनलोड?

रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा. यूपी बोर्ड क्लास 12 रिजल्ट 2026 लिंक चुनने के बाद उन्हें अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी. सबमिट करने के बाद परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा जिसे भविष्य में इस्तेमाल के लिए डाउनलोड या फिर प्रिंट किया जा सकता है.

अंतिम मार्कशीट और डिजिलॉकर तक पहुंच

ऑनलाइन परिणाम एक प्रोविजनल मार्कशीट के रूप में काम करेगा. छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि जब तक उन्हें अपने संबंधित स्कूलों से मूल मार्कशीट मिल ना जाए तब तक वे इसकी एक कॉपी डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें. इसके अलावा डिजिलॉकर डिजिटल मार्कशीट और प्रमाण पत्रों तक पहुंचाने का एक सुरक्षित तरीका प्रदान करता है. यह आधिकारिक इस्तेमाल के लिए मान्य है.

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