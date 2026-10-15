यूको बैंक में 530 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक करें आवेदन

यूको बैंक ने अप्रेंटिस 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 530 पदों पर भर्ती की जा रही है. इस भर्ती में उम्मीदवारों को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी. जिसके दौरान हर महीने 16,500 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा. आवेदन की प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2026 से शुरू हो गई है. वहीं इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं. आपको बता दें कि यह भर्ती अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत की जा रही है.

यूको बैंक अप्रेंटिस पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए. इसके अलावा वहीं उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद ग्रेजुएशन पास की हो. इसके अलावा उम्मीदवारों को नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले उम्मीदवार अपनी पात्रता और संबंधित ट्रेनिंग स्थान के लिए स्थानीय भाषा की शर्त भी जान लें.

इस भर्ती के लिए आयु सीमा और परीक्षा तारीख

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित की है. आयु की गणना 1 अक्टूबर 2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं एलिजिबल उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट भी मिलेगी. इसके अलावा इस भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा 7 नवंबर 2026 को सुबह 11:30 बजे से होगी.

किस राज्य में कितने हैं पद?

यूको बैंक ने अप्रेंटिस के कुल 530 पदों पर भर्ती की घोषणा की है. यह पद 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में है. नोटिफिकेशन के अनुसार सबसे ज्यादा 86 पद पश्चिम बंगाल में निर्धारित है. इसके बाद उत्तर प्रदेश में 45 पद और ओडिशा में 41 पद है. वहीं राज्यवार रिक्तियों की पूरी जानकारी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं.

आवेदन के लिए फीस और चयन प्रक्रिया

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले एसटी, एससी उम्मीदवारों को 200 रुपये प्लस जीएसटी, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 800 रुपये प्लस जीएसटी और जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग की महिला और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 600 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा.

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कैसे होगा चयन?

यूको बैंक अप्रेंटिस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा. सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी, उसके बाद संबंधित उम्मीदवारों को स्थानीय भाषा की परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा. चयन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और दूसरे जरूरी प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी.

कैसे कर सकते हैं इस भर्ती के लिए आवेदन?

उम्मीदवारों को सबसे पहले https://nats.education.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करना होगा. इसके बाद यूको बैंक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन करना होगा. आवेदन करने वालों को उन्हें NATS की ओर से जारी की गई नामांकन आईडी को संभाल कर रखना होगा. वहीं योग्य आवेदकों को बीएफएसआई सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया से info@bfsissc.com पर एक ईमेल प्राप्त होगा. इसमें जाति कैटेगरी और पसंदीदा जिलों सहित दूसरी जरूरी जानकारी और फीस पेमेंट का अनुरोध किया जाएगा.

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