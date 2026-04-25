उत्तराखंड बोर्ड 10वीं में अक्षत गोपाल बनीं टॉपर, देखें टॉपर्स लिस्ट में कितनी लड़कियां?

UBSE Uttarakhand Board 10th Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. लंबे इंतजार के बाद अब छात्र अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. इसके अलावा एबीपी न्यूज uk10.abplive.com और uk12.abplive.com पर भी रिजल्ट चेक किया जा सकता है.

इस बार उत्तराखंड बोर्ड में 10वीं के छात्रों ने शानदार प्रर्दशन किया है. रिजल्ट जारी होते ही ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक को भी एक्टिव कर दिया गया है. जहां छात्र अपने रोल नंबर की मदद से मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा होने पर छात्र डिजिलॉकर और एसएमएस के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

कौन है उत्तराखंड बोर्ड 10वीं के टॉपर

इस बार उत्तराखंड बोर्ड दसवीं का रिजल्ट 92.10 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष से करीब 1.33 प्रतिशत ज्यादा है. वहीं उत्तराखंड बोर्ड में भी इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है. लड़कियों का रिजल्ट प्रतिशत 96.07 प्रतिशत रहा, जबकि लड़कों का पासिंग प्रतिशत 88.03 प्रतिशत रहा है. उत्तराखंड बोर्ड में अक्षत गोपाल ने 98.20 प्रतिशत के साथ टॉप किया है. इसके बाद दूसरे नंबर पर इशांत कोठारी और भूमिका रही, जिन्होंने 98.00 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. वहीं तीसरे स्थान पर योगेश जोशी रहे, जिन्होंने 97.80 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. आपको बता दें कि दसवीं बोर्ड के लिए कुल 1,12,266 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. वहीं इस बार परीक्षा में 1,08,983 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे. इसके अलावा 1,00,373 छात्र परीक्षा में पास हुए हैं.



उत्तराखंड बोर्ड 10वीं के टॉप 10 टॉपर्स

अक्षत गोपाल- 98.20% इशांत कोठारी-98.00% भूमिका- 98.00% योगेश जोशी- 97.80% शशांक पुरोहित- 97.20% लविश- 96.80% आदित्य कुमार विश्वकर्मा- 96.80% प्रांजल सिंह- 96.80% देवेश जोशी- 96.80% कंचन जोशी- 96.80%

जनपद बागेश्वर का रहा प्रदेश में प्रथम स्थान



उत्तराखंड बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में जनपद बागेश्वर का स्थान प्रदेश में प्रथम रहा है. जनपद बागेश्वर से 96.98 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं. वहीं उत्तराखंड बोर्ड 10वीं परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन में 28.20 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं और सेकंड डिवीजन में 42.86 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं, जबकि थर्ड डिवीजन में 13.75 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं. कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि उत्तराखंड बोर्ड हाईस्कूल का रिजल्ट इस बार बेहतर रहा और छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया.

चेक करें दसवीं का रिजल्ट

उत्तराखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाना होगा.

इसके बाद होम पेज पर UBSE 10th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.

इसके बाद स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिख जाएगा, इसे आप डाउनलोड कर फ्यूचर के लिए सुरक्षित रख सकते हैं.

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मार्कशीट में जानकारी और पास होने के लिए जरूरी अंक

रिजल्ट डाउनलोड करते समय छात्रों को अपनी मार्कशीट में दी गई जानकारी ध्यान से जांचने की सलाह दी गई है. रिजल्ट में छात्र का नाम, रोल नंबर, विषय, प्राप्त अंक, टोटल अंक, ग्रेड और पास-फैल स्टेटस जैसी जानकारी शामिल होगी. वहीं बोर्ड के नियमों के अनुसार छात्रों को प्रत्येक विषय और कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत तक अंक हासिल करना जरूरी है. जो छात्र इस न्यूनतम अंक से कम स्कोर करते हैं, उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा का मौका दिया जाएगा जो जून 2026 में आयोजित हो सकती है.

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