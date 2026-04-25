हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUBSE Uttarakhand Board 10th Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं में अक्षत गोपाल बनीं टॉपर, देखें टॉपर्स लिस्ट में कितनी लड़कियां?

UBSE Uttarakhand Board 10th Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं में अक्षत गोपाल बनीं टॉपर, देखें टॉपर्स लिस्ट में कितनी लड़कियां?

UBSE Uttarakhand Board 10th Result 2026: लंबे इंतजार के बाद अब उत्तराखंड बोर्ड के छात्र अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं. बोर्ड ने दसवीं के साथ-साथ 12वीं का रिजल्ट भी एक साथ घोषित किया है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 25 Apr 2026 11:04 AM (IST)
Preferred Sources

UBSE Uttarakhand Board 10th Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. लंबे इंतजार के बाद अब छात्र अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. इसके अलावा एबीपी न्यूज uk10.abplive.com और uk12.abplive.com पर भी रिजल्ट चेक किया जा सकता है.

इस बार उत्तराखंड बोर्ड में 10वीं के छात्रों ने शानदार प्रर्दशन किया है. रिजल्ट जारी होते ही ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक को भी एक्टिव कर दिया गया है. जहां छात्र अपने रोल नंबर की मदद से मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा होने पर छात्र डिजिलॉकर और एसएमएस के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं. 

कौन है उत्तराखंड बोर्ड 10वीं के टॉपर 

इस बार उत्तराखंड बोर्ड दसवीं का रिजल्ट 92.10 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष से करीब 1.33 प्रतिशत ज्यादा है. वहीं उत्तराखंड बोर्ड में भी इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है. लड़कियों का रिजल्ट प्रतिशत 96.07 प्रतिशत रहा, जबकि लड़कों का पासिंग प्रतिशत 88.03 प्रतिशत रहा है. उत्तराखंड बोर्ड में अक्षत गोपाल ने 98.20 प्रतिशत के साथ टॉप किया है. इसके बाद दूसरे नंबर पर इशांत कोठारी और भूमिका रही, जिन्होंने 98.00 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. वहीं तीसरे स्थान पर योगेश जोशी रहे, जिन्होंने  97.80 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. आपको बता दें कि दसवीं बोर्ड के लिए कुल  1,12,266  छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. वहीं इस बार परीक्षा में  1,08,983 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे. इसके अलावा 1,00,373 छात्र परीक्षा में पास हुए हैं.

उत्तराखंड बोर्ड 10वीं के टॉप 10 टॉपर्स

  1. अक्षत गोपाल- 98.20%
  2. इशांत कोठारी-98.00%
  3. भूमिका- 98.00%
  4. योगेश जोशी- 97.80%
  5. शशांक पुरोहित- 97.20%
  6. लविश- 96.80%
  7. आदित्य कुमार विश्वकर्मा- 96.80%
  8. प्रांजल सिंह- 96.80%
  9. देवेश जोशी- 96.80%
  10. कंचन जोशी- 96.80%

जनपद बागेश्वर का रहा प्रदेश में प्रथम स्थान

उत्तराखंड बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में जनपद बागेश्वर का स्थान प्रदेश में प्रथम रहा है. जनपद बागेश्वर से  96.98 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं. वहीं उत्तराखंड बोर्ड 10वीं परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन में 28.20 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं और सेकंड डिवीजन में 42.86 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं, जबकि थर्ड डिवीजन में 13.75 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं. कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि उत्तराखंड बोर्ड हाईस्कूल का रिजल्ट इस बार बेहतर रहा और छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया.

चेक करें दसवीं का रिजल्ट 

  • उत्तराखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट  ubse.uk.gov.in पर जाना होगा.
  • इसके बाद होम पेज पर UBSE 10th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.
  • अब अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.
  • इसके बाद स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिख जाएगा, इसे आप डाउनलोड कर फ्यूचर के लिए सुरक्षित रख सकते हैं.

ये भी पढ़ें-UBSE Uttarakhand Board 12th Result 2026 :उत्तराखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 जारी , कितने छात्र पास हुए? ubse.uk.gov.in पर ऐसे देखें मार्कशीट

मार्कशीट में जानकारी और पास होने के लिए जरूरी अंक 

रिजल्ट डाउनलोड करते समय छात्रों को अपनी मार्कशीट में दी गई जानकारी ध्यान से जांचने की सलाह दी गई है. रिजल्ट में छात्र का नाम, रोल नंबर, विषय, प्राप्त अंक, टोटल अंक, ग्रेड और पास-फैल स्टेटस जैसी जानकारी शामिल होगी. वहीं बोर्ड के नियमों के अनुसार छात्रों को प्रत्येक विषय और कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत तक अंक हासिल करना जरूरी है. जो छात्र इस न्यूनतम अंक से कम स्कोर करते हैं, उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा का मौका दिया जाएगा जो जून 2026 में आयोजित हो सकती है.

ये भी पढ़ें-UBSE Uttarakhand Board Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किए 10वीं-12वीं के नतीजे, यहां करें फटाफट चेक

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 25 Apr 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
Uttarakhand Board Result Ubse.uk.gov.in UBSE 10th Result 2026 UK Board 10th Result
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Uttarakhand Board Result 2026 Live: उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं का रिजल्ट, ubse.uk.gov.in पर देखें; यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स
Uttarakhand Board Result 2026 Live: उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं का रिजल्ट, ubse.uk.gov.in पर देखें; यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स
शिक्षा
UBSE Uttarakhand Board Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किए 10वीं-12वीं के नतीजे, यहां करें फटाफट चेक
UBSE Uttarakhand Board Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किए 10वीं-12वीं के नतीजे, यहां करें फटाफट चेक
शिक्षा
UBSE Uttarakhand Board 10th Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं में अक्षत गोपाल बनीं टॉपर, देखें टॉपर्स लिस्ट में कितनी लड़कियां?
उत्तराखंड बोर्ड 10वीं में अक्षत गोपाल बनीं टॉपर, देखें टॉपर्स लिस्ट में कितनी लड़कियां?
शिक्षा
Uttarakhand Board Result 2026: DigiLocker पर कैसे चेक करें उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे? यहां जानें बेहद आसान तरीका
Uttarakhand Board Result 2026: DigiLocker पर कैसे चेक करें उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे? यहां जानें बेहद आसान तरीका
Advertisement

वीडियोज

Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Fuel Crisis: पाकिस्तान में फिर फूटा महंगाई का बम, ईरान जंग के बीच शहबाज सरकार ने बढ़ाए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्या हैं ताजा रेट
पाकिस्तान में फिर फूटा महंगाई का बम, ईरान जंग के बीच शहबाज सरकार ने बढ़ाए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्या हैं ताजा रेट
महाराष्ट्र
राघव चड्ढा पर जमकर बरसे संजय राउत, किसे बताया 'बेशर्म' और किसे 'बकासुर'
राघव चड्ढा पर जमकर बरसे संजय राउत, किसे बताया 'बेशर्म' और किसे 'बकासुर'
इंडिया
राघव चड्ढा ने छोड़ी आम आदमी पार्टी तो आया कुमार विश्वास का पहला रिएक्शन, अरविंद केजरीवाल पर क्या बोले?
राघव चड्ढा ने छोड़ी आम आदमी पार्टी तो आया कुमार विश्वास का पहला रिएक्शन, अरविंद केजरीवाल पर क्या बोले?
आईपीएल 2026
Watch: विराट कोहली ने लगाया छक्का तो स्टैंड्स में डांस करने लगी अनुष्का शर्मा, यहां देखें वीडियो
विराट कोहली ने लगाया छक्का तो स्टैंड्स में डांस करने लगी अनुष्का शर्मा, यहां देखें वीडियो
बॉलीवुड
फेंटी ब्यूटी लॉन्च में छाईं पॉप स्टार रिहाना, जाह्नवी कपूर का भी दिखा ग्लैमरस अंदाज, देखें फोटोज
फेंटी ब्यूटी लॉन्च में छाईं पॉप स्टार रिहाना, जाह्नवी कपूर का भी दिखा ग्लैमरस अंदाज, देखें फोटोज
विश्व
'ईरान और अमेरिका के बीच नहीं होगी कोई सीधी बातचीत', पाकिस्तान में वार्ता से पहले तेहरान की दो टूक
'ईरान-अमेरिका के बीच नहीं होगी कोई सीधी बातचीत', पाकिस्तान में वार्ता से पहले तेहरान की दो टूक
पंजाब
AAP छोड़ BJP में शामिल 7 सांसदों पर भगवंत मान का तंज, कहा- अदरक, लहसुन, जीरा....'
AAP छोड़ BJP में शामिल 7 सांसदों पर भगवंत मान का तंज, कहा- अदरक, लहसुन, जीरा....'
टेक्नोलॉजी
लैपटॉप को स्टिकर लगाकर सजाने वाले सुन लें, यह गलती कर दी तो हो जाएगी बड़ी गड़बड़
लैपटॉप को स्टिकर लगाकर सजाने वाले सुन लें, यह गलती कर दी तो हो जाएगी बड़ी गड़बड़
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
Embed widget