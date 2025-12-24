आईआईटी में एकदम फ्री कर सकते हैं ये 6 कोर्स, जानें कितनी मिलती है सैलरी?

यदि आप भविष्य की टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं और डेटा साइंस, पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) या मशीन लर्निंग जैसी स्किल्स सीखने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. देश के टॉप इंजीनियरिंग संस्थान IIT खड़गपुर, IIT मद्रास और IIT रुड़की मिलकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म SWAYAM पर कई फ्री और शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू कर रहे हैं. खास बात यह है कि इन कोर्स के लिए छात्रों को कोई फीस नहीं देनी होगी और पढ़ाई पूरी तरह ऑनलाइन होगी.

इन कोर्स का मकसद छात्रों को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना और उन्हें जॉब के लिए तैयार करना है. आज के दौर में जहां कंपनियां डेटा और AI पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं, वहां ये कोर्स युवाओं के लिए सुनहरा मौका साबित हो सकते हैं.

SWAYAM भारत सरकार की पहल है, जिसके जरिए देश के नामी संस्थान ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं. यहां छात्रों को IIT और दूसरे बड़े संस्थानों के प्रोफेसर पढ़ाते हैं. कोर्स पूरा करने के बाद छात्रों को सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो आगे पढ़ाई और नौकरी दोनों में काम आता है.

IIT खड़गपुर का एल्गोरिदम और ग्राफ थ्योरी कोर्स

IIT खड़गपुर एल्गोरिदम और ग्राफ थ्योरी पर एक खास कोर्स लेकर आया है. इस कोर्स में छात्रों को कंप्यूटर साइंस और मैथ्स से जुड़े जरूरी कॉन्सेप्ट आसान भाषा में समझाए जाएंगे. यह कोर्स खासतौर पर उन छात्रों के लिए है, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या रिसर्च में रुचि रखते हैं. कोर्स की अवधि 19 जनवरी से 10 अप्रैल तक है. इसमें एनरोलमेंट 26 जनवरी तक किया जा सकता है और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 13 फरवरी है.

IIT रुड़की का डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम

डेटा एनालिटिक्स आज सबसे ज्यादा मांग वाली स्किल्स में से एक है. IIT रुड़की का यह कोर्स डेटा को समझने, उसका विश्लेषण करने और सही फैसले लेने की ट्रेनिंग देता है. यह कोर्स मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस के छात्रों के लिए फायदेमंद है. इस कोर्स की अवधि भी 19 जनवरी से 10 अप्रैल तक रखी गई है और एनरोलमेंट की अंतिम तारीख 26 जनवरी है.

IIT खड़गपुर का डेटा माइनिंग कोर्स

डेटा माइनिंग का मतलब होता है बड़े डेटा से जरूरी जानकारी निकालना. इस कोर्स में छात्रों को डेटा से पैटर्न पहचानना और उसका सही इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा. जो छात्र AI और मशीन लर्निंग में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह कोर्स बेहद उपयोगी है. इंजीनियरिंग और मैथ्स के छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं. कोर्स 19 जनवरी से 13 मार्च तक चलेगा. एनरोलमेंट 26 जनवरी और रजिस्ट्रेशन 13 फरवरी तक किया जा सकता है.

IIT मद्रास का डेटा साइंस फॉर इंजीनियर्स

IIT मद्रास ने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए खास डेटा साइंस कोर्स तैयार किया है. इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक डेटा साइंस की जानकारी दी जाएगी. छात्रों को रियल लाइफ समस्याओं पर काम करने का मौका भी मिलेगा, जिससे उनकी प्रैक्टिकल समझ मजबूत होगी. इस कोर्स की अवधि 19 जनवरी से 13 मार्च तक है. एनरोलमेंट 26 जनवरी और रजिस्ट्रेशन 13 फरवरी तक होगा.

पाइथन के साथ डेटा साइंस

आज के समय में पाइथन डेटा साइंस और AI की सबसे जरूरी भाषा बन चुकी है. IIT मद्रास का यह कोर्स छात्रों को पाइथन कोडिंग के साथ डेटा एनालिसिस सिखाता है. यह कोर्स शुरुआती छात्रों के लिए भी आसान रखा गया है. खासकर फाइनल ईयर बीटेक छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं. कोर्स की अवधि 19 जनवरी से 13 मार्च है. एनरोलमेंट 26 जनवरी और रजिस्ट्रेशन 13 फरवरी तक किया जा सकता है.

AI और डेटा एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिक्स

IIT खड़गपुर का यह कोर्स AI और डेटा एनालिटिक्स में इस्तेमाल होने वाली स्टैटिस्टिक्स को सरल तरीके से समझाता है. जो छात्र डेटा एनालिस्ट या AI एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए यह कोर्स काफी मददगार साबित होगा. मैथ्स, AI और डेटा साइंस के छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं. कोर्स 19 जनवरी से 10 अप्रैल तक चलेगा. एनरोलमेंट 26 जनवरी और रजिस्ट्रेशन 13 फरवरी तक खुले रहेंगे.



यह भी पढ़ें - NEET 2025 में फेस बायोमेट्रिक ट्रायल सफल, 2026 से NEET-JEE में लाइव फोटो होगी जरूरी; जानिए पूरा मामला

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI