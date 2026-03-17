बड़ा अपडेट, SSC ने बदला एग्जाम शेड्यूल; अब नई तारीखों पर होगी CGL-CHSL परीक्षा

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सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने साल 2026-27 भर्ती चक्र के लिए अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. इस नए कैलेंडर में कई अहम परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया गया है, जिससे उम्मीदवारों को अपनी तैयारी की नई योजना बनाने का मौका मिला है. अब अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं और उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं.

इस बार जारी कैलेंडर में Combined Graduate Level (CGL), Combined Higher Secondary Level (CHSL), GD Constable, दिल्ली पुलिस और CAPFs में सब-इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) जैसी कई बड़ी परीक्षाओं की तारीखों को अपडेट किया गया है. ये सभी परीक्षाएं हर साल लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका होती हैं, इसलिए इनके शेड्यूल में बदलाव की खबर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

अगर CGL 2026 की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन 31 मार्च 2026 को जारी किया जाएगा, जबकि आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल तक चलेगी. इसके बाद टियर-1 परीक्षा मई से जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों में नौकरी पाने का बड़ा जरिया मानी जाती है. वहीं CHSL 2026 का नोटिफिकेशन 30 अप्रैल को जारी होगा और इसके लिए आवेदन 31 मई तक किए जा सकेंगे. इस परीक्षा का टियर-1 जुलाई से सितंबर 2026 के बीच कराया जाएगा, जिसमें 12वीं पास उम्मीदवार बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं.

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तारीखों में हुए इस बदलाव के बाद उम्मीदवारों को अपनी तैयारी को और बेहतर करने का मौका मिल सकता है. जो छात्र पहले से तैयारी कर रहे हैं, वे अब नए शेड्यूल के हिसाब से अपना टाइम टेबल बदल सकते हैं. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि यह समय अपनी कमजोरियों को सुधारने और ज्यादा अभ्यास करने के लिए अच्छा मौका है. खासकर मॉक टेस्ट और रिवीजन पर ध्यान देकर उम्मीदवार अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं.

ये हैं स्टेप्स

SSC का यह नया परीक्षा कैलेंडर डाउनलोड करना भी आसान है. उम्मीदवार सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, फिर “For Candidates” सेक्शन में जाकर “Examination Calendar” पर क्लिक करें. इसके बाद पूरा शेड्यूल स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है.

आयोग ने दी सलाह

आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे समय-समय पर वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी जैसे एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और परिणाम भी यहीं जारी किए जाएंगे. साथ ही आवेदन करते समय सही जानकारी भरना भी जरूरी है, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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