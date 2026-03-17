हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षा​SSC Revised Exam Calendar: बड़ा अपडेट, SSC ने बदला एग्जाम शेड्यूल; अब नई तारीखों पर होगी CGL-CHSL परीक्षा

​SSC Revised Exam Calendar: बड़ा अपडेट, SSC ने बदला एग्जाम शेड्यूल; अब नई तारीखों पर होगी CGL-CHSL परीक्षा

SSC Revised Exam Calendar 2026 OUT: SSC ने 2026-27 के लिए नया एग्जाम कैलेंडर जारी कर कई बड़ी परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया है. आइए डिटेल्स जानते हैं...

By : एबीपी लाइव | Updated at : 17 Mar 2026 12:39 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने साल 2026-27 भर्ती चक्र के लिए अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. इस नए कैलेंडर में कई अहम परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया गया है, जिससे उम्मीदवारों को अपनी तैयारी की नई योजना बनाने का मौका मिला है. अब अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं और उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं.

इस बार जारी कैलेंडर में Combined Graduate Level (CGL), Combined Higher Secondary Level (CHSL), GD Constable, दिल्ली पुलिस और CAPFs में सब-इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) जैसी कई बड़ी परीक्षाओं की तारीखों को अपडेट किया गया है. ये सभी परीक्षाएं हर साल लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका होती हैं, इसलिए इनके शेड्यूल में बदलाव की खबर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

अगर CGL 2026 की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन 31 मार्च 2026 को जारी किया जाएगा, जबकि आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल तक चलेगी. इसके बाद टियर-1 परीक्षा मई से जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों में नौकरी पाने का बड़ा जरिया मानी जाती है. वहीं CHSL 2026 का नोटिफिकेशन 30 अप्रैल को जारी होगा और इसके लिए आवेदन 31 मई तक किए जा सकेंगे. इस परीक्षा का टियर-1 जुलाई से सितंबर 2026 के बीच कराया जाएगा, जिसमें 12वीं पास उम्मीदवार बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं.

यह भी पढ़ें - DM कितने प्रमोशन के बाद बन जाता है मुख्य सचिव, कितनी बढ़ जाती है सैलरी?

तारीखों में हुए इस बदलाव के बाद उम्मीदवारों को अपनी तैयारी को और बेहतर करने का मौका मिल सकता है. जो छात्र पहले से तैयारी कर रहे हैं, वे अब नए शेड्यूल के हिसाब से अपना टाइम टेबल बदल सकते हैं. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि यह समय अपनी कमजोरियों को सुधारने और ज्यादा अभ्यास करने के लिए अच्छा मौका है. खासकर मॉक टेस्ट और रिवीजन पर ध्यान देकर उम्मीदवार अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं.

ये हैं स्टेप्स

SSC का यह नया परीक्षा कैलेंडर डाउनलोड करना भी आसान है. उम्मीदवार सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, फिर “For Candidates” सेक्शन में जाकर “Examination Calendar” पर क्लिक करें. इसके बाद पूरा शेड्यूल स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है.

आयोग ने दी सलाह

आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे समय-समय पर वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी जैसे एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और परिणाम भी यहीं जारी किए जाएंगे. साथ ही आवेदन करते समय सही जानकारी भरना भी जरूरी है, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

यह भी पढ़ें -  RBSE Result 2026 Date: राजस्थान बोर्ड इस हफ्ते में जारी कर सकता है 10वीं-12वीं के नतीजे, जानें कहां कर सकेंगे चेक

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 17 Mar 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Education SSC Exam SSC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
​SSC Revised Exam Calendar: बड़ा अपडेट, SSC ने बदला एग्जाम शेड्यूल; अब नई तारीखों पर होगी CGL-CHSL परीक्षा
बड़ा अपडेट, SSC ने बदला एग्जाम शेड्यूल; अब नई तारीखों पर होगी CGL-CHSL परीक्षा
शिक्षा
रेलवे में 11 हजार से ज्यादा असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, जानें कब से कर सकते हैं अप्लाई
रेलवे में 11 हजार से ज्यादा असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, जानें कब से कर सकते हैं अप्लाई
शिक्षा
सोशल मीडिया पर ‘सफलता का शो’ पड़ सकता है भारी, UPSC ने अभ्यर्थियों को दी सख्त चेतावनी
सोशल मीडिया पर ‘सफलता का शो’ पड़ सकता है भारी, UPSC ने अभ्यर्थियों को दी सख्त चेतावनी
शिक्षा
DM कितने प्रमोशन के बाद बन जाता है मुख्य सचिव, कितनी बढ़ जाती है सैलरी?
DM कितने प्रमोशन के बाद बन जाता है मुख्य सचिव, कितनी बढ़ जाती है सैलरी?
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: 'डांसिंग डेथ का मारा इजरायल' ! | World War | Sansani |
Iran- Israel War: 7 हजार से ज्यादा ठिकानों पर हमले- Trump | World War | Breaking | Abp News
'इजरायल सभी मुस्लिम देशों का दुश्मन'- Iran
LPG की किल्लत से जनता परेशान?
चुनाव से पहले तबादलों के पीछे का 'असली सच' क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-Iran War: जंग खत्म करना चाहते हैं अमेरिका और ईरान? हमलों के बीच अराघची और ट्रंप के दूत में पहली बार हुई बात
Israel-Iran War: जंग खत्म करना चाहते हैं अमेरिका और ईरान? हमलों के बीच अराघची और ट्रंप के दूत में पहली बार हुई बात
हरियाणा
Haryana Politics: हरियाणा में इस फैसले ने बचा ली कांग्रेस की लाज, बड़ी मुश्किल से जीत पाए एक राज्यसभा सीट
हरियाणा में इस फैसले ने बचा ली कांग्रेस की लाज, बड़ी मुश्किल से जीत पाए एक राज्यसभा सीट
विश्व
Iran-US War: '...तो वह सच्चा मुसलमान नहीं...',मुस्लिम देशों को ईरान ने भेजा ओपन लेटर, पैगंबर मोहम्मद का मैसेज भी दिया
'...तो वह सच्चा मुसलमान नहीं...',मुस्लिम देशों को ईरान ने भेजा ओपन लेटर, पैगंबर मोहम्मद का मैसेज भी दिया
स्पोर्ट्स
IPL में सबसे ज्यादा रन आउट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय दिग्गज शामिल, देखें टॉप 5
IPL में सबसे ज्यादा रन आउट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय दिग्गज शामिल, देखें टॉप 5
बॉलीवुड
'केक किधर है?', आलिया भट्ट को बर्थडे विश कर रहे पैप्स से रणबीर कपूर ने पूछा ऐसा सवाल, वीडियो वायरल
'केक किधर है?', आलिया भट्ट को बर्थडे विश कर रहे पैप्स से रणबीर ने पूछा ऐसा सवाल, वीडियो वायरल
विश्व
400 अफगान लोगों का कातिल पाकिस्तान! तालिबान ने लगाया आरोप तो बोला- 'हमने अस्पताल पर...'
400 अफगान लोगों का कातिल पाकिस्तान! तालिबान ने लगाया आरोप तो बोला- 'हमने अस्पताल पर...'
जनरल नॉलेज
क्या परमाणु बम भी ले जा सकती है ईरान की सेज्जिल-2 मिसाइल, जानें कितनी मचाती है तबाही?
क्या परमाणु बम भी ले जा सकती है ईरान की सेज्जिल-2 मिसाइल, जानें कितनी मचाती है तबाही?
हेल्थ
Endometriosis Pregnancy: क्या है एंडोमेट्रियोसिस, जानें महिलाओं की फर्टिलिटी को कैसे प्रभावित करती है यह बीमारी?
क्या है एंडोमेट्रियोसिस, जानें महिलाओं की फर्टिलिटी को कैसे प्रभावित करती है यह बीमारी?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget