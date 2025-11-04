हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाSSC GD Admit Card 2025: एसएससी ने GD कांस्टेबल मेडिकल टेस्ट एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

SSC GD Admit Card 2025: एसएससी ने GD कांस्टेबल मेडिकल टेस्ट एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

SSC GD Admit Card 2025: एसएससी ने GD कांस्टेबल भर्ती 2025 के मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. अब उम्मीदवारों की निगाहें अगली बड़ी परीक्षा SSC CHSL 2025 Tier-1 पर टिकी हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 04 Nov 2025 12:18 PM (IST)
SSC GD Admit Card 2025 : कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC देश की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसियों में से एक है, जो हर साल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों का मौका देती है. हाल ही में एसएससी ने GD कांस्टेबल भर्ती 2025 के मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DME/DV) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. अब उम्मीदवारों की निगाहें अगली बड़ी परीक्षा  SSC CHSL (Combined Higher Secondary Level) 2025 Tier-1 पर टिकी हैं. 

SSC GD 2025 Admit Card जारी 

एसएससी ने GD Constable 2025 के लिए Medical Test (DME) और Document Verification (DV) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार इसे rect.crpf.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करने के लिए आपको Registration ID और Date of Birth की जरूरत होगी. 

सीआरपीएफ (CRPF) 12 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 के बीच मेडिकल परीक्षा आयोजित करेगा. इस भर्ती के तहत BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF, और NCB में 53,690 पद भरे जाएंगे. जिसमें कुल 1,26,736 उम्मीदवारों ने PET/PST पास किया था, जिनमें से 95,264 उम्मीदवार को मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है. 

CHSL परीक्षा के लिए जल्द जारी होगी सिटी स्लिप

आयोग जल्द ही CHSL 2025 परीक्षा की सिटी स्लिप (City Slip) जारी करने वाला है. सिटी स्लिप एक तरह का प्री-एडमिट कार्ड होता है, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आपकी परीक्षा किस शहर, किस तारीख और किस शिफ्ट में होगी. इस स्लिप से उम्मीदवार अपनी यात्रा की योजना पहले से बना सकते हैं. हालांकि, सिटी स्लिप एडमिट कार्ड नहीं होती है. यह सिर्फ परीक्षा शहर और तारीख की जानकारी देती है. पहले यह स्लिप 3 नवंबर को जारी होनी थी, लेकिन अभी तक लिंक एक्टिव नहीं हुआ है. उम्मीद है कि इसे जल्द ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट https://ssc.gov.in/ पर जारी कर दिया जाएगा. 

SSC CHSL 2025 Tier-1 परीक्षा की तारीख

एसएससी ने पुष्टि की है कि CHSL Tier-1 परीक्षा 12 नवंबर 2025 से शुरू होगी. यह परीक्षा पूरे देश में अलग-अलग केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. साथ ही एडमिट कार्ड 9 नवंबर 2025 तक जारी होने की संभावना है. 

CHSL City Slip 2025 चेक करने का आसान तरीका

1. CHSL City Slip 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले https://ssc.gov.in/ पर जाएं 

2. इसके बाद होमपेज पर Login टैब पर क्लिक करें. 

3. अब अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें. 

4. अब CHSL 2025 Exam City Slip का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.

5. इसके बाद आपकी परीक्षा सिटी स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी, इसे ध्यान से पढ़ें, डाउनलोड करें और एक प्रिंट निकाल लें. 

Published at : 04 Nov 2025 12:10 PM (IST)
Embed widget