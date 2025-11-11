हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाएसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 कल से शुरू, यूपी-बिहार के 59 केंद्रों पर देंगे 6.80 लाख उम्मीदवार परीक्षा

एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 की शुरुआत 12 नवंबर से होगी, जिसमें यूपी और बिहार के 59 केंद्रों पर 6.80 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे. परीक्षा 30 नवंबर तक तीन पालियों में आयोजित की जाएगी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 11 Nov 2025 03:27 PM (IST)
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर (CHSL) परीक्षा 2025 की तैयारियां पूरी कर ली हैं. यह परीक्षा 12 नवंबर 2025 से शुरू होकर 30 नवंबर 2025 तक चलेगी. एसएससी मध्यक्षेत्र प्रयागराज से जुड़े उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में कुल 59 परीक्षा केंद्रों पर 6,80,490 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. इस बार उत्तर प्रदेश में 38 केंद्र और बिहार में 21 केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की जाएगी. सुबह 10 से 11 बजे, दोपहर 1:30 से 2:30 बजे और शाम 5 से 6 बजे तक.

यूपी के इन जिलों में होगी परीक्षा

उत्तर प्रदेश के आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. प्रयागराज में चार परीक्षा केंद्रों पर 40,369 अभ्यर्थी, लखनऊ के छह केंद्रों पर 59,988 उम्मीदवार, और वाराणसी के सात केंद्रों पर 56,518 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे.

गोरखपुर में पांच केंद्रों पर 46,703, मेरठ के तीन केंद्रों पर 44,842, आगरा के तीन केंद्रों पर 35,324, बरेली में तीन केंद्रों पर 28,347, कानपुर के दो केंद्रों पर 46,837, और झांसी में दो केंद्रों पर 24,470 उम्मीदवार शामिल होंगे.

बिहार में सबसे अधिक केंद्र पटना में

बिहार में भागलपुर, गया और पटना को परीक्षा केंद्र बनाया गया है. पटना में सबसे ज्यादा 15 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 1,81,261 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. इसके अलावा मुजफ्फरपुर के तीन केंद्रों पर 44,271 उम्मीदवार, भागलपुर में 37,372, और गया के तीन केंद्रों पर 34,188 परीक्षार्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे.

परीक्षा के सब्जेक्ट 

  • अंग्रेजी भाषा (English Language)
  • सामान्य जागरूकता (General Awareness)
  • सामान्य बुद्धिमत्ता (General Intelligence)
  • परिमाणात्मक अभिक्षमता (Quantitative Aptitude)

लाखों युवाओं की उम्मीदें

आयोग के अनुसार इस बार 30.73 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. यानी एक-एक पद के लिए औसतन 981 अभ्यर्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से उम्मीद की जा रही है कि वे एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचें.

Published at : 11 Nov 2025 03:27 PM (IST)
SSC CHSL Admit Card SSC CHSL Exam 2025
