एसएससी सीएचएसएल 2025 टियर-1 एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर (CHSL) परीक्षा 2025 के टियर-1 चरण के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. इस परीक्षा का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खबर है. अब उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को पोर्टल पर लॉग इन करना होगा. लॉग इन प्रक्रिया के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और जन्म तिथि दर्ज करें. यदि किसी उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन आईडी याद नहीं है, तो वे आवेदन संख्या और जन्म तिथि के जरिए भी लॉग इन कर सकते हैं.

एडमिट कार्ड में शामिल हैं जरूरी निर्देश

एडमिट कार्ड में परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है. इसमें परीक्षा केंद्र का नाम, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा का समय और परीक्षा के दौरान पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश शामिल हैं. उम्मीदवारों को यह भी बताया गया है कि उन्हें परीक्षा में कौन-कौन से दस्तावेज साथ लाने हैं और किन वस्तुओं को परीक्षा हॉल में लाना मना है. आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं कि परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें.

12 नवंबर से शुरू होगी परीक्षा

एसएससी सीएचएसएल 2025 टियर-1 परीक्षा 12 नवंबर से शुरू होगी. यह परीक्षा देशभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. पेपर में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और परीक्षा चार खंडों में बंटी होगी-

अंग्रेजी भाषा (English Language)

सामान्य जागरूकता (General Awareness)

सामान्य बुद्धिमत्ता (General Intelligence)

परिमाणात्मक अभिक्षमता (Quantitative Aptitude)

इस बार 30 लाख से ज्यादा आवेदन

इस साल सीएचएसएल भर्ती के लिए आयोग को लगभग 30.73 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं. यानी हर एक पद के लिए करीब 981 उम्मीदवार दावेदार हैं. कुल 3131 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 जून से 18 जुलाई 2025 तक चली थी.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स

उम्मीदवार सबसे पहले ssc.gov.in वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर “Combined Higher Secondary Level (CHSL) Examination, 2025 (Tier-I) – Status / e-Admit Card” लिंक पर क्लिक करें. अब अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और जन्म तिथि दर्ज करें. “Know the Status / Download Admit Card” टैब पर क्लिक करें. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और परीक्षा केंद्र में ले जाने के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें.

