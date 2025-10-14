हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Schools Holidays: मौज का महीना, इस महीने स्कूल बंद; जानें कितने दिन की हैं छुट्टियां

Schools Holidays: मौज का महीना, इस महीने स्कूल बंद; जानें कितने दिन की हैं छुट्टियां

अक्टूबर 2025 में भारत के विभिन्न राज्यों में दिवाली, छठ और अन्य त्योहारों के चलते स्कूलों की छुट्टी होंगी. छात्रों को राज्यवार 3 से 12 दिन तक का अवकाश मिलेगा.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 14 Oct 2025 03:12 PM (IST)
अक्टूबर का महीना भारत में त्योहारों का मौसम लेकर आता है और इस बार 2025 में भी विभिन्न राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान किया गया है. आइए जानते हैं कि आपके राज्य में कब-कब स्कूल बंद रहेंगे और किन कारणों से छुट्टियां घोषित की गई हैं.

राजस्थान में लंबी छुट्टी

राजस्थान में इस बार दिवाली और अन्य त्योहारों के चलते 13 से 24 अक्टूबर तक स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं. इस दौरान सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्कूल बंद रहेंगे. 

उत्तर प्रदेश में कितनी दिन की छुट्टी

उत्तर प्रदेश में 19 अक्टूबर (रविवार) से लेकर 23 अक्टूबर (गुरुवार) तक स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं. इसमें 20 अक्टूबर को दिवाली, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा, और 23 अक्टूबर को भाई दूज शामिल हैं. इस प्रकार, छात्रों को कुल 5 दिन का अवकाश मिलेगा.

बिहार में 10 दिन की छुट्टी

बिहार में दिवाली और छठ पूजा के चलते 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे. यह अवधि छात्रों को दोनों प्रमुख त्योहारों की तैयारी और उत्सव में भाग लेने का अवसर प्रदान करेगी.

दिल्ली में भी छुट्टियां

दिल्ली में भी दिवाली से लेकर छठ पूजा तक के पर्वों के कारण 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं. इस दौरान छात्र अपने परिवार के साथ त्योहारों का आनंद ले सकेंगे.

कर्नाटक में इतने दिन की छुट्टी

कर्नाटक में इस बार दिवाली के कारण नहीं, बल्कि 'जाति सर्वेक्षण' के चलते 8 से 18 अक्टूबर तक 10 दिन की छुट्टी घोषित की गई है. इस अवधि में शिक्षक सर्वेक्षण कार्य में व्यस्त रहेंगे, जबकि छात्र छुट्टियों का आनंद लेंगे.

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कैसे है हाल

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 18 से 20 अक्टूबर तक स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं. हालांकि, तेलंगाना में 21 अक्टूबर को एक अतिरिक्त छुट्टी की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 14 Oct 2025 03:12 PM (IST)
