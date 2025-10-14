अक्टूबर का महीना भारत में त्योहारों का मौसम लेकर आता है और इस बार 2025 में भी विभिन्न राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान किया गया है. आइए जानते हैं कि आपके राज्य में कब-कब स्कूल बंद रहेंगे और किन कारणों से छुट्टियां घोषित की गई हैं.

राजस्थान में लंबी छुट्टी

राजस्थान में इस बार दिवाली और अन्य त्योहारों के चलते 13 से 24 अक्टूबर तक स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं. इस दौरान सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्कूल बंद रहेंगे.

उत्तर प्रदेश में कितनी दिन की छुट्टी

उत्तर प्रदेश में 19 अक्टूबर (रविवार) से लेकर 23 अक्टूबर (गुरुवार) तक स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं. इसमें 20 अक्टूबर को दिवाली, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा, और 23 अक्टूबर को भाई दूज शामिल हैं. इस प्रकार, छात्रों को कुल 5 दिन का अवकाश मिलेगा.

बिहार में 10 दिन की छुट्टी

बिहार में दिवाली और छठ पूजा के चलते 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे. यह अवधि छात्रों को दोनों प्रमुख त्योहारों की तैयारी और उत्सव में भाग लेने का अवसर प्रदान करेगी.

दिल्ली में भी छुट्टियां

दिल्ली में भी दिवाली से लेकर छठ पूजा तक के पर्वों के कारण 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं. इस दौरान छात्र अपने परिवार के साथ त्योहारों का आनंद ले सकेंगे.

कर्नाटक में इतने दिन की छुट्टी

कर्नाटक में इस बार दिवाली के कारण नहीं, बल्कि 'जाति सर्वेक्षण' के चलते 8 से 18 अक्टूबर तक 10 दिन की छुट्टी घोषित की गई है. इस अवधि में शिक्षक सर्वेक्षण कार्य में व्यस्त रहेंगे, जबकि छात्र छुट्टियों का आनंद लेंगे.

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कैसे है हाल

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 18 से 20 अक्टूबर तक स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं. हालांकि, तेलंगाना में 21 अक्टूबर को एक अतिरिक्त छुट्टी की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.



