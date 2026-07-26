#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाSchool Tuition Fees Hike 2026: स्कूल फीस ने बिगाड़ा बजट, ट्यूशन चार्ज में सबसे ज्यादा उछाल

School Tuition Fees Hike 2026: स्कूल फीस ने बिगाड़ा बजट, ट्यूशन चार्ज में सबसे ज्यादा उछाल

School Tuition Fees Hike 2026 : हाल के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ समय में स्कूल स्तर पर ट्यूशन फीस में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 26 Jul 2026 10:09 AM (IST)
Preferred Sources

School Tuition Fees Hike 2026 : NEET पेपर लीक को लेकर चल रहे विरोध के बीच शिक्षा से जुड़ी एक और चिंता सामने आई है. बच्चों की पढ़ाई का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका असर अब सीधे पेरेंट्स की जेब पर दिखाई देने लगा है. आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ समय में स्कूल स्तर पर ट्यूशन फीस में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

उच्च शिक्षा की तुलना में प्राथमिक और हायर सेकेंडरी स्कूलों की फीस ज्यादा तेजी से बढ़ी है. वहीं, कोचिंग और ट्यूशन सेंटरों की फीस को लेकर आम लोगों की सोच से अलग आंकड़े सामने आए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि शिक्षा की बढ़ती लागत को लेकर क्या आकड़े सामने आए हैं और पढ़ाई का खर्च कितना बढ़ा है. 

स्कूल स्तर पर सबसे ज्यादा बढ़ी ट्यूशन फीस

आंकड़ों के अनुसार, साल 2026 की पहली छमाही में शिक्षा सेवाओं से जुड़ी खुदरा महंगाई (Retail Inflation) 4 प्रतिशत से कम रही. हालांकि अलग-अलग शिक्षा स्तरों पर फीस बढ़ने की रफ्तार एक जैसी नहीं रही. इस दौरान उच्च शिक्षा की ट्यूशन फीस में लगभग 3.5 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह बढ़ोतरी मिडिल स्कूल स्तर की फीस महंगाई के लगभग बराबर रही, जबकि प्राथमिक स्कूल स्तर की फीस वृद्धि इससे कम रही. 

लंबी अवधि में स्कूल फीस में ज्यादा बढ़ोतरी

अगर 2024 से तुलना की जाए, तो स्कूल स्तर पर फीस में ज्यादा इजाफा देखने को मिला. आंकड़ों के मुताबिक, 2026 के पहले छह महीनों में प्राथमिक और हायर सेकेंडरी स्कूलों की ट्यूशन फीस में 6 से 9 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं, इसी अवधि में उच्च शिक्षा की ट्यूशन फीस में 4 से 6 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ. ऐसे मेंं पिछले दो सालों में स्कूल स्तर पर फीस बढ़ने की रफ्तार कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तुलना में ज्यादा रही है. 

यह भी पढ़ें - RRB Group D Exam: रेलवे ने जारी की RRB ग्रुप D परीक्षा की सिटी स्लिप, 3 अगस्त को होना है एग्जाम

कोचिंग और ट्यूशन सेंटरों को लेकर सामने आई अलग तस्वीर

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कोचिंग और ट्यूशन सेंटरों की फीस को लेकर बनी आम धारणा पूरी तरह सही नहीं है. आंकड़ों के अनुसार, 2024 के आधार साल की तुलना में कोचिंग और ट्यूशन सेंटरों की फीस में केवल 3 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस अवधि में इनकी फीस में स्कूलों की तुलना में कम वृद्धि हुई.

यह भी पढ़ें - 5 साल में दोगुनी हुई NTA की इनकम, एग्जाम से कमाए 1100 करोड़ से ज्यादा

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 26 Jul 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Education Tuition Fees 2026 School Fees Hike 2026 School Tuition Fees Hike 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
School Tuition Fees Hike 2026: स्कूल फीस ने बिगाड़ा बजट, ट्यूशन चार्ज में सबसे ज्यादा उछाल
स्कूल फीस ने बिगाड़ा बजट, ट्यूशन चार्ज में सबसे ज्यादा उछाल
शिक्षा
DU में MBA से BCom (Hons) तक ऑनलाइन पढ़ाई का प्लान, घर बैठे मिलेगी डिग्री  
DU में MBA से BCom (Hons) तक ऑनलाइन पढ़ाई का प्लान, घर बैठे मिलेगी डिग्री  
शिक्षा
देश में बढ़ीं MBBS सीटें, लेकिन 778 लोगों पर एक ही डॉक्टर
देश में बढ़ीं MBBS सीटें, लेकिन 778 लोगों पर एक ही डॉक्टर
शिक्षा
NEET PG 2026: खुल गई करेक्शन विंडो, 28 जुलाई तक सुधार का मौका
NEET PG 2026: खुल गई करेक्शन विंडो, 28 जुलाई तक सुधार का मौका
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Exclusive: क्या प्रशांत किशोर को सम्राट चौधरी चुभते हैं? बिहार सीएम पर पीके का बड़ा खुलासा
Exclusive: क्या प्रशांत किशोर को सम्राट चौधरी चुभते हैं? बिहार सीएम पर पीके का बड़ा खुलासा
इंडिया
36 दिन के आंदोलन का अंत, अब कानूनी जंग की शुरुआत! छात्रों पर लाठी चलाने वालों पर CJP का बड़ा ऐलान
36 दिन के आंदोलन का अंत, अब कानूनी जंग! छात्रों पर लाठी चलाने वालों पर CJP का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
IND vs ZIM 3rd T20 Playing 11: बदल जाएगी भारत की प्लेइंग 11, तीसरे T20 में ये बदलाव संभव
बदल जाएगी भारत की प्लेइंग 11, ZIM के खिलाफ तीसरे T20 में ये बदलाव संभव
बॉलीवुड
काम हाथ से न चला जाए इस डर से छुपा कर रखा स्टेज 3 कैंसर, झेली पैसे की तंगी, एक्ट्रेस शगुफ्ता अली ने सुनाई आपबीती
काम हाथ से न चला जाए इस डर से छुपा कर रखा स्टेज 3 कैंसर, झेली पैसे की तंगी, एक्ट्रेस शगुफ्ता अली ने सुनाई आपबीती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चाचा-भतीजे की जोड़ी भ्रष्टाचार में थी लिप्त', आगरा में सपा पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ
'चाचा-भतीजे की जोड़ी भ्रष्टाचार में थी लिप्त', आगरा में सपा पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ
ट्रेंडिंग
दुल्हन के घर एंबुलेंस में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, देखें वीडियो
दुल्हन के घर एंबुलेंस में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, देखें वीडियो
लाइफस्टाइल
Birth Order And Intelligence: एक ही घर में पले-बढ़े भाई-बहनों का दिमाग क्यों होता है अलग?
एक ही घर में पले-बढ़े भाई-बहनों का दिमाग क्यों होता है अलग?
ENT LIVE
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब?
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब? "Jo Darr Gaya Wo Marr Gaya" पोस्ट हुई वायरल
ENT LIVE
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Embed widget