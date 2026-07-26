स्कूल फीस ने बिगाड़ा बजट, ट्यूशन चार्ज में सबसे ज्यादा उछाल

School Tuition Fees Hike 2026 : NEET पेपर लीक को लेकर चल रहे विरोध के बीच शिक्षा से जुड़ी एक और चिंता सामने आई है. बच्चों की पढ़ाई का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका असर अब सीधे पेरेंट्स की जेब पर दिखाई देने लगा है. आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ समय में स्कूल स्तर पर ट्यूशन फीस में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

उच्च शिक्षा की तुलना में प्राथमिक और हायर सेकेंडरी स्कूलों की फीस ज्यादा तेजी से बढ़ी है. वहीं, कोचिंग और ट्यूशन सेंटरों की फीस को लेकर आम लोगों की सोच से अलग आंकड़े सामने आए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि शिक्षा की बढ़ती लागत को लेकर क्या आकड़े सामने आए हैं और पढ़ाई का खर्च कितना बढ़ा है.

स्कूल स्तर पर सबसे ज्यादा बढ़ी ट्यूशन फीस

आंकड़ों के अनुसार, साल 2026 की पहली छमाही में शिक्षा सेवाओं से जुड़ी खुदरा महंगाई (Retail Inflation) 4 प्रतिशत से कम रही. हालांकि अलग-अलग शिक्षा स्तरों पर फीस बढ़ने की रफ्तार एक जैसी नहीं रही. इस दौरान उच्च शिक्षा की ट्यूशन फीस में लगभग 3.5 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह बढ़ोतरी मिडिल स्कूल स्तर की फीस महंगाई के लगभग बराबर रही, जबकि प्राथमिक स्कूल स्तर की फीस वृद्धि इससे कम रही.

लंबी अवधि में स्कूल फीस में ज्यादा बढ़ोतरी

अगर 2024 से तुलना की जाए, तो स्कूल स्तर पर फीस में ज्यादा इजाफा देखने को मिला. आंकड़ों के मुताबिक, 2026 के पहले छह महीनों में प्राथमिक और हायर सेकेंडरी स्कूलों की ट्यूशन फीस में 6 से 9 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं, इसी अवधि में उच्च शिक्षा की ट्यूशन फीस में 4 से 6 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ. ऐसे मेंं पिछले दो सालों में स्कूल स्तर पर फीस बढ़ने की रफ्तार कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तुलना में ज्यादा रही है.

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कोचिंग और ट्यूशन सेंटरों को लेकर सामने आई अलग तस्वीर

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कोचिंग और ट्यूशन सेंटरों की फीस को लेकर बनी आम धारणा पूरी तरह सही नहीं है. आंकड़ों के अनुसार, 2024 के आधार साल की तुलना में कोचिंग और ट्यूशन सेंटरों की फीस में केवल 3 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस अवधि में इनकी फीस में स्कूलों की तुलना में कम वृद्धि हुई.

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