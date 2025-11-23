School Holidays Delhi: नवंबर महीना अब खत्म होने को है और साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर आने वाला है. जैसे-जैसे ठंड बढ़ती है, वैसे-वैसे बच्चों में भी छुट्टियों को लेकर उत्साह बढ़ जाता है. स्कूलों में साल के अंत में कई तरह की छुट्टियां पड़ती हैं. कहीं राष्ट्रीय पर्व, कहीं विंटर वेकेशन तो कहीं त्योहारों के कारण स्कूल लगातार कई दिनों तक बंद रहते हैं. ऐसे में बच्चों को परिवार के साथ समय बिताने, घूमने जाने और ठंड का आनंद लेने का अच्छा मौका मिल जाता है.

इस बार भी नवंबर और दिसंबर 2025 में स्कूलों की छुट्टियों का बड़ा कैलेंडर तैयार है. कई राज्यों खासकर दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में नवंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर दिसंबर के आखिरी दिनों तक स्कूल कई दिनों के लिए बंद रहेंगे. ऐसे में चलिए जानते हैं कि दिसंबर में बच्चों के स्कूल कितने दिन बंद रहेंगे.

दिसंबर 2025 में बच्चों के स्कूल कितने दिन बंद रहेंगे?

दिसंबर महीने में छात्रों को सबसे ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं. इसका कारण सर्दियों की छुट्टियां और क्रिसमस है. कई राज्यों में दिसंबर के तीसरे सप्ताह से ही विंटर वेकेशन शुरू हो जाता है. जिसमें पहला 24 दिसंबर 2025 को क्रिसमस ईव की छुट्टी, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर यानी 24 दिसंबर को देशभर में स्कूल बंद रहेंगे. इसके बाद 20 से 31 दिसंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में विंटर वेकेशन रहेगा. उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कुल 12 दिनों की सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी यानी UP के बच्चों के लिए पूरा अंतिम सप्ताह और उससे पहले के कुछ दिन बिल्कुल फ्री. इसके साथ ही 23 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक PM Shri Schools की छुट्टियां यानी PM श्री स्कूलों में कुल 10 दिनों का विंटर ब्रेक होगा. इस बीच छात्रों की कक्षाएं नहीं चलेंगी और स्कूल बंद रहेंगे.

इन जरूरी बातों का ध्यान रखें

24 नवंबर को नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के कारण कई राज्यों में स्कूल और ऑफिस बंद रहेंगे. यह वेकेशन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड राज्यों में रहेगा. छुट्टियों की डेट हर राज्य और हर स्कूल में अलग हो सकती हैं. कुछ स्कूल स्थानीय मौसम के हिसाब से छुट्टियां बढ़ा भी सकते हैं. इसलिए स्टूडेंट्स अपने बच्चे के स्कूल का जारी नोटिस, वेबसाइट या मैसेज को जरूर चेक करते रहें. किसी भी बदलाव की जानकारी अक्सर दिसंबर की शुरुआत में अपडेट कर दी जाती है.

