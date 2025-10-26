हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाSchool Closed: नवंबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल,देख लें पूरी लिस्ट

School Closed: अक्टूबर तो मौज-मस्ती में फेस्टिवल्स मनाते हुए चला गया. ऐसे में आइए जानते हैं कि नवंबर के महीने में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल और इनकी स्टेट वाइस लिस्ट कैसे करें चेक.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 26 Oct 2025 05:59 PM (IST)
School Closed: बच्चों को सालभर में सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर और नवंबर का लगता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय होती है बहुत सारी छुट्टियां और अनलिमिटेड मस्ती. अक्टूबर-नवंबर आते ही फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है और हर दूसरे दिन किसी न किसी त्योहार की छुट्टी पड़ जाती है. इस साल भी अक्टूबर में करवाचौथ, दिवाली समेत कई त्योहारों पर छुट्टियां काफी छुट्टियां पड़ीं. 

अब 28 तारीख को छठ खत्म होने के साथ ही फेस्टिवल सीजन और छुट्टियां दोनों खत्म होने को हैं. ऐसे में आइए, हम आपको बताते हैं कि अक्टूबर के बाद अब नवंबर में कितने दिन स्कूल बंद रहेंगे?

नवंबर में कितने दिन रहेंगे स्कूल बंद ?

नवंबर के महीने में ठंड के आते ही बच्चों के साथ-साथ पेरेंट्स भी चाहते हैं कि कुछ दिन बच्चों के स्कूल बंद होते तो बेहतर होता. ऐसे में इस बार नवंबर में 5 तारीख (बुधवार) को गुरुनानक जयंती के चलते गैजेटेड छुट्टी रहेगी. यानी कि इस दिन सभी स्कूल्स के साथ-साथ सरकारी ऑफिस भी बंद रहेंगे. इसके अलावा 24 नवंबर को सोमवार के दिन गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे है. रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे का मतलब है कि कुछ राज्यों में इस दिन छुट्टी हो सकती है और कुछ में नहीं. इसके अलावा 2 नवंबर, 9 नवंबर, 16 नवंबर, 23 नवंबर और 30 नवंबर को रविवार पड़ रहा है. यानि कुल मिलाकर 5 दिन रविवार की छुट्टी और 1 दिन नेशनल हॉलिडे के चलते टोटल 6 दिन के लिए स्कूल जरूर बंद रहेंगे. साथ ही, 8 नवंबर के दिन भी कुछ स्कूलों की सेकेंड सैटर्डे की छुट्टी रहेगी. 

कैसे चेक करें कि कहां कितने दिन होगी छुट्टी ?

5 नवंबर को गुरु नानक जयंती पर नेशनल हॉलिडे है यानी हर स्टेट में छुट्टी रहेगी. इसके अलावा हर स्टेट में अलग-अलग हिसाब से स्कूल बंद रहते हैं. ऐसे में नवंबर में के महीने में काफी कम दिन स्कूल बंद रहने वाले हैं. इसके अलावा आप स्टेट वाइस लिस्ट भी जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके स्टेट में नवंबर में होने वाली छुट्टियों की जानकारी मिल जाएगी. इसके लिए आपको गूगल पर जाकर अपने राज्य का नाम डालना है और हॉलिडे लिस्ट निकाल लेनी है. साथ ही, आप इसके लिए अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 26 Oct 2025 05:59 PM (IST)
