School Closed: नवंबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल,देख लें पूरी लिस्ट
School Closed: अक्टूबर तो मौज-मस्ती में फेस्टिवल्स मनाते हुए चला गया. ऐसे में आइए जानते हैं कि नवंबर के महीने में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल और इनकी स्टेट वाइस लिस्ट कैसे करें चेक.
School Closed: बच्चों को सालभर में सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर और नवंबर का लगता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय होती है बहुत सारी छुट्टियां और अनलिमिटेड मस्ती. अक्टूबर-नवंबर आते ही फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है और हर दूसरे दिन किसी न किसी त्योहार की छुट्टी पड़ जाती है. इस साल भी अक्टूबर में करवाचौथ, दिवाली समेत कई त्योहारों पर छुट्टियां काफी छुट्टियां पड़ीं.
अब 28 तारीख को छठ खत्म होने के साथ ही फेस्टिवल सीजन और छुट्टियां दोनों खत्म होने को हैं. ऐसे में आइए, हम आपको बताते हैं कि अक्टूबर के बाद अब नवंबर में कितने दिन स्कूल बंद रहेंगे?
नवंबर में कितने दिन रहेंगे स्कूल बंद ?
नवंबर के महीने में ठंड के आते ही बच्चों के साथ-साथ पेरेंट्स भी चाहते हैं कि कुछ दिन बच्चों के स्कूल बंद होते तो बेहतर होता. ऐसे में इस बार नवंबर में 5 तारीख (बुधवार) को गुरुनानक जयंती के चलते गैजेटेड छुट्टी रहेगी. यानी कि इस दिन सभी स्कूल्स के साथ-साथ सरकारी ऑफिस भी बंद रहेंगे. इसके अलावा 24 नवंबर को सोमवार के दिन गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे है. रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे का मतलब है कि कुछ राज्यों में इस दिन छुट्टी हो सकती है और कुछ में नहीं. इसके अलावा 2 नवंबर, 9 नवंबर, 16 नवंबर, 23 नवंबर और 30 नवंबर को रविवार पड़ रहा है. यानि कुल मिलाकर 5 दिन रविवार की छुट्टी और 1 दिन नेशनल हॉलिडे के चलते टोटल 6 दिन के लिए स्कूल जरूर बंद रहेंगे. साथ ही, 8 नवंबर के दिन भी कुछ स्कूलों की सेकेंड सैटर्डे की छुट्टी रहेगी.
कैसे चेक करें कि कहां कितने दिन होगी छुट्टी ?
5 नवंबर को गुरु नानक जयंती पर नेशनल हॉलिडे है यानी हर स्टेट में छुट्टी रहेगी. इसके अलावा हर स्टेट में अलग-अलग हिसाब से स्कूल बंद रहते हैं. ऐसे में नवंबर में के महीने में काफी कम दिन स्कूल बंद रहने वाले हैं. इसके अलावा आप स्टेट वाइस लिस्ट भी जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके स्टेट में नवंबर में होने वाली छुट्टियों की जानकारी मिल जाएगी. इसके लिए आपको गूगल पर जाकर अपने राज्य का नाम डालना है और हॉलिडे लिस्ट निकाल लेनी है. साथ ही, आप इसके लिए अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं.
