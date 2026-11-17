Rajasthan CET 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे और समान पात्रता परीक्षा 2026 की परीक्षा तारीखों का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी खबर है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने 17 नवंबर यानी आज विज्ञापन संख्या 08/2026 के तहत आयोजित होने वाली राजस्थान सीईटी 12वीं लेवल परीक्षा 2026 का शिफ्ट वाइज टाइम टेबल और परीक्षा दिन के अनिवार्य दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन के अनुसार यह राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा आगामी 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर 2026 को ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. तीनों दिनों तक चलने वाली परीक्षा प्रतिदिन 2 पारियों में संपन्न होगी. उम्मीदवारों बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर परीक्षा शेड्यूल की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं.

राजस्थान CET 2026 का शिफ्ट वाइज शेड्यूल

बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र होगा और प्रत्येक दिन सुबह व दोपहर की 2 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी. इसमें 1 दिसंबर को पहली शिफ्ट सुबह 10:00 बजे से 12:30 बजे तक होगी. वहीं दूसरी शिफ्ट 3:00 बजे से 5:30 बजे तक चलेगी, जबकि 2 दिसंबर को भी पहली शिफ्ट सुबह 10:00 बजे से 12:30 बजे और दूसरे शिफ्ट 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी. वहीं 3 दिसंबर को भी यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा.

ऐसे डाउनलोड करें पूरा शेड्यूल

पूरा शेड्यूल डाउनलोड करने के पहले सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर लेटेस्ट न्यूज सेक्शन पर जाएं.

यहां राजस्थान सीईटी एग्जाम शिफ्ट टाइमिंग 2026 के पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें.

अब स्क्रीन पर पूरा टाइम टेबल खुल जाएगा, इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

OMR नियमों का करना होगा सख्ती से पालन

परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को नीले बॉलपॉइंट पेन का उपयोग करते हुए बोर्ड के पांच विकल्प वाले ओएमआर नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. प्रत्येक प्रश्न के सामने A, B, C, D और E पांच गोले दिए जाएंगे. पहले चार ऑप्शन उत्तर से जुड़े होंगे, जबकि पांचवा गोल E अनुत्तरित प्रश्न के लिए होगा. वहीं अगर कोई उम्मीदवार किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो उसके लिए E गोले को भरना अनिवार्य होगा. सभी पांच गोलों को खाली छोड़ने पर उस प्रश्न के लिए एक तिहाई अंक का काट लिए जाएंगे. वहीं अगर कोई उम्मीदवार कुल प्रश्नों के 10 प्रतिशत से ज्यादा सवालों में कोई भी गोल नहीं भरता, तो उस परीक्षा के लिए डिसक्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा. यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक प्रश्न के लिए कम से कम एक गोला भरा गया है या नहीं उम्मीदवारों को परीक्षा के अंत में 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा.

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नकल विरोधी सख्त कानून की भी दी चेतावनी

परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से वंचित होने से बचने के लिए बोर्ड ने निर्देश दिया है कि अगर किसी उम्मीदवार के मूल फोटो पहचान पत्र में लगी फोटो 3 साल या उससे ज्यादा पुरानी है, तो वह उसे समय रहते अपडेट करवा लें. फोटो का मिलान चेहरे और एडमिट कार्ड की फोटो से न होने पर केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी. वहीं एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख और ड्रेस कोड से जुड़े दिशा-निर्देश जल्द ही वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे. इसके अलावा बोर्ड ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 एवं संशोधन अधिनियम 2023 के तहत सख्त चेतावनी दी है कि पेपर लीक, डमी कैंडिडेट बैठाने या नकल पाए जाने पर 10 लाख रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और भविष्य की सभी परीक्षाओं से स्थाई रूप से डिबार करने की कार्रवाई की जाएगी.

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