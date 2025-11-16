स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने क्लर्क मेन्स परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने पहले प्रीलिम्स परीक्षा पास की है, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. मेन्स परीक्षा इस साल 21 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी.

एडमिट कार्ड उम्मीदवार के लिए बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसमें आपका नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, श्रेणी, लिंग, फोटो और सिग्नेचर जैसी जानकारी दी होती है. इसलिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद सभी विवरण अच्छे से चेक कर लें.

कितने पद और किस केटेगरी में भर्ती?

SBI इस भर्ती के माध्यम से जूनियर एसोसिएट के पदों पर नियुक्तियां करेगा. इस साल कुल 5,180 रिक्तियां भरी जाएंगी. इनमें सामान्य (UR) के 2,255, EWS के 508, OBC के 1,179, SC के 450 और ST के 788 पद शामिल हैं. उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेंस परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा.

SBI Clerk Mains Admit Card 2025 ऐसे डाउनलोड करें

1. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.

2. इसके बाद होमपेज पर Careers सेक्शन पर क्लिक करें.

3. अब नई विंडो में एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें.

4. इसके बाद अपना आवेदन नंबर और पासवर्ड, रोल नंबर और जन्मतिथि डालें.

5. अब आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा. इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें.

6. एडमिट कार्ड का प्रिंट हमेशा रंगीन या साफ होना चाहिए ताकि परीक्षा केंद्र पर कोई परेशानी न हो.

परीक्षा पैटर्न और जरूरी निर्देश

परीक्षा के दिन अपने कॉल लेटर पर लगी फोटो और दो एक्सट्रा पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर आएं. अगर कोई उम्मीदवार फोटो नहीं लाता या एक्स्ट्रा फोटो नहीं लाता है, तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. उम्मीदवार को प्रीलिम्स का ऑथेंटिकेटेड कॉल लेटर, मेन्स एडमिट कार्ड और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट Acquaint Yourself बुकलेट के अनुसार साथ लाने होंगे. SBI Clerk Mains परीक्षा में कुल 190 मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे. परीक्षा का समय 2 घंटे 40 मिनट है.

