स्टेट बैंक का चेयरमैन या RBI गवर्नर...किसे मिलती है ज्यादा सैलरी?

क्या आप जानते हैं आरबीआई गवर्नर या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन में किसे ज्यादा सैलरी मिलती है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे. RBI देश में बैंकों का रेगुलेटर है और मॉनेटरी पॉलिसी तय करता है, SBI देश का सबसे बड़ा बैंक है.



फिलहाल चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी SBI के चेयरमैन हैं. इससे पहले वे जनवरी 2020 में SBI के एमडी रह चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शेट्टी की सालाना सैलरी 39.3 लाख रुपये है. इस सैलरी के अलावा उन्हें मुंबई के मालाबार हिल्स में आलीशान बंगला, वाहन और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं.



एजुकेशन का सफर



शेट्टी पिछले करीब 35 सालों से SBI से जुड़े हुए हैं. उन्होंने साल 1988 में PO के तौर पर कैरियर की शुरुआत की थी. वे एग्रीकल्चर में साइंस ग्रेजुएट हैं और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं. उनके अनुभव और बैंकिंग ज्ञान ने उन्हें बैंक के सर्वोच्च पद तक पहुंचाया है.



RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की सैलरी



वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं. 11 दिसंबर, 2024 से इस पद पर संजय मल्होत्रा आ रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, नए गवर्नर को 2.5 लाख रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी. यह राशि केवल उनकी बेसिक सैलरी का हिस्सा है. RBI गवर्नर को सरकार की ओर से मुफ्त आवास, गाड़ी, मेडिकल सुविधाएं और पेंशन जैसी कई सुविधाएं भी दी जाती हैं.



RBI के गवर्नर को भी मुंबई के मालाबार हिल में बड़ा घर आवास के लिए दिया जाता है. हालांकि, कुल मिलाकर देखा जाए तो SBI चेयरमैन की सैलरी RBI गवर्नर से कहीं अधिक है.

यह भी पढें - RBI में निकली वैकेंसी के लिए आवेदन का मौका आज, तुरंत करें इस भर्ती के लिए अप्लाई



संजय मल्होत्रा की शिक्षा



संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने IIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और इसके बाद प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी, अमेरिका से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स की पढ़ाई की. अपने शानदार शैक्षिक और प्रशासनिक अनुभव के कारण ही उन्हें RBI के गवर्नर के पद के लिए चुना गया है.

यह भी पढ़ें - अब स्कूल-कॉलेज में मिलेगा आयुर्वेद का ज्ञान, NCERT और UGC मिलकर तैयार कर रहे कोर्स मॉड्यूल

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI