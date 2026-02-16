RRB NTPC 2026: 16 मार्च से शुरू होगी CBT 1 परीक्षा, देखें शेड्यूल

रेलवे में नौकरी पाने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आरआरबी एनटीपीसी 2025-26 भर्ती के तहत ग्रेजुएट लेवल की सीबीटी 1 परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. यह परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जो उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, उनके लिए अब तैयारी को अंतिम रूप देने का समय आ गया है.

एनटीपीसी (Non-Technical Popular Categories) के पद रेलवे की सबसे लोकप्रिय भर्तियों में से एक माने जाते हैं. इन पदों के लिए हर साल बड़ी संख्या में उम्मीदवार आवेदन करते हैं. इस बार भी लाखों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी, इसलिए उम्मीदवारों को सभी जरूरी औपचारिकताएं समय पर पूरी करनी होंगी.



16 मार्च से 27 मार्च 2025 तक होगी CBT 1 परीक्षा

रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार, ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 परीक्षा 16 मार्च 2025 से शुरू होकर 27 मार्च 2025 तक चलेगी यानी यह परीक्षा कुल 12 दिनों तक आयोजित की जाएगी. जो उम्मीदवार सीबीटी 1 में सफल होंगे, उन्हें अगले चरण यानी सीबीटी 2 परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा. सीबीटी 2 की तारीख बाद में घोषित की जाएगी.

शहर सूचना पर्ची और एडमिट कार्ड कब आएंगे?

उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आरआरबी ने एडमिट कार्ड और सिटी इंटिमेशन स्लिप की तारीख भी घोषित कर दी है. 6 मार्च 2025 को परीक्षा शहर की सूचना पर्ची (City Intimation Slip) जारी की जाएगी. इसी दिन अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उम्मीदवार अपने यात्रा पास भी डाउनलोड कर सकेंगे. 12 मार्च 2025 को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जो परीक्षा की पहली तारीख से चार दिन पहले उपलब्ध होंगे. उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी

आरआरबी ने साफ किया है कि इस बार परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी होगा. परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को अपना मूल आधार कार्ड या ई-सत्यापित (e-verified) आधार कार्ड साथ लेकर जाना अनिवार्य होगा. जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आधार वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया है, वे जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर लॉगिन करके यह प्रक्रिया पूरी कर लें. इससे परीक्षा के दिन किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी.

आधार की जानकारी अपडेट रखना जरूरी

रेलवे बोर्ड ने यह भी बताया है कि जिन उम्मीदवारों ने आवेदन के समय आधार सत्यापन कर लिया था, उन्हें भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके आधार की जानकारी यूआईडीएआई (UIDAI) सिस्टम में सही और सक्रिय हो. अगर आधार की जानकारी में कोई गड़बड़ी होगी, तो परीक्षा केंद्र पर पहचान वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है.

CBT 1 परीक्षा का पैटर्न

सीबीटी 1 परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रश्न तीन भागों में होंगे. परीक्षा के लिए कुल 90 मिनट का समय दिया जाएगा. विशेष रूप से दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवार, जो लेखक (scribe) की सहायता लेते हैं, उन्हें परीक्षा के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा. हर सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा. हर गलत उत्तर पर 1/3 (एक तिहाई) अंक काट लिया जाएगा, जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा, उन पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सिर्फ उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दें, जिनके बारे में वे सुनिश्चित हों.

यह भी पढ़ें: NEET UG 2026: मैथ्स से 12वीं करने वाले भी अब डॉक्टर बन सकते हैं, NMC ने जारी किया नया आदेश

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI