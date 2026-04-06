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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsUPPSC RO ARO Result 2023: यूपीपीएससी आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी, 419 उम्मीदवार सफल

UPPSC RO ARO Result 2023: यूपीपीएससी आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी, 419 उम्मीदवार सफल

UPPSC RO ARO Result 2023: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ और एआरओ परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है.उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in  पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 06 Apr 2026 02:34 PM (IST)
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Uttar Pradesh Public Service Commission ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) भर्ती परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. लंबे समय से इस परिणाम का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है. मुख्य परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने कुल 419 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया है. अब परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर रोल नंबर के अनुसार अपना परिणाम चेक और डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही टॉपर्स की सूची भी देख सकते हैं.

कितने उम्मीदवार हुए चयनित
इस भर्ती परीक्षा में कुल 419 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है. इनमें से 338 उम्मीदवारों का चयन समीक्षा अधिकारी (RO) पद के लिए किया गया है, जबकि 81 अभ्यर्थी सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) पद के लिए चुने गए हैं.यह परिणाम फिलहाल प्रोविजनल यानी अस्थायी है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के बाद ही अंतिम नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

टॉपर्स की सूची भी हुई जारी
इस बार परीक्षा में कई अभ्यर्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है.अनिल पांडे ने समीक्षा अधिकारी (सचिवालय) पद में पहला स्थान हासिल किया है. वहीं दिग्विजय सिंह ने राजस्व परिषद के लिए आयोजित परीक्षा में टॉप किया है. इसके अलावा भानु मिश्रा ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए समीक्षा अधिकारी पद में पहला स्थान प्राप्त किया है.

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कब हुई थी परीक्षा ?
आरओ और एआरओ मुख्य परीक्षा का आयोजन 2 और 3 फरवरी 2026 को किया गया था.इस परीक्षा में कुल 5,930 उम्मीदवार शामिल हुए थे.इसके बाद एआरओ पद के लिए चयनित उम्मीदवारों का हिंदी टाइपिंग टेस्ट 16 से 19 फरवरी 2026 के बीच आयोजित किया गया था. आयोग ने जानकारी दी है कि जल्द ही उम्मीदवारों के प्राप्त अंक और कटऑफ मार्क्स भी जारी किए जाएंगे.इसमें श्रेणीवार और पदवार कटऑफ शामिल होंगे.इसके साथ ही दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में भी अलग से सूचना जारी की जाएगी.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
Result Uppsc.up.nic.in UPPSC RO ARO Result 2023 UPPSC Final Result Out
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