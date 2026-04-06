यूपीपीएससी आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी, 419 उम्मीदवार सफल

Uttar Pradesh Public Service Commission ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) भर्ती परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. लंबे समय से इस परिणाम का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है. मुख्य परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने कुल 419 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया है. अब परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर रोल नंबर के अनुसार अपना परिणाम चेक और डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही टॉपर्स की सूची भी देख सकते हैं.

कितने उम्मीदवार हुए चयनित

इस भर्ती परीक्षा में कुल 419 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है. इनमें से 338 उम्मीदवारों का चयन समीक्षा अधिकारी (RO) पद के लिए किया गया है, जबकि 81 अभ्यर्थी सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) पद के लिए चुने गए हैं.यह परिणाम फिलहाल प्रोविजनल यानी अस्थायी है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के बाद ही अंतिम नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

टॉपर्स की सूची भी हुई जारी

इस बार परीक्षा में कई अभ्यर्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है.अनिल पांडे ने समीक्षा अधिकारी (सचिवालय) पद में पहला स्थान हासिल किया है. वहीं दिग्विजय सिंह ने राजस्व परिषद के लिए आयोजित परीक्षा में टॉप किया है. इसके अलावा भानु मिश्रा ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए समीक्षा अधिकारी पद में पहला स्थान प्राप्त किया है.

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कब हुई थी परीक्षा ?

आरओ और एआरओ मुख्य परीक्षा का आयोजन 2 और 3 फरवरी 2026 को किया गया था.इस परीक्षा में कुल 5,930 उम्मीदवार शामिल हुए थे.इसके बाद एआरओ पद के लिए चयनित उम्मीदवारों का हिंदी टाइपिंग टेस्ट 16 से 19 फरवरी 2026 के बीच आयोजित किया गया था. आयोग ने जानकारी दी है कि जल्द ही उम्मीदवारों के प्राप्त अंक और कटऑफ मार्क्स भी जारी किए जाएंगे.इसमें श्रेणीवार और पदवार कटऑफ शामिल होंगे.इसके साथ ही दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में भी अलग से सूचना जारी की जाएगी.

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