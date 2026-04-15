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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsMP Board Results 2026: एमपी बोर्ड आज 11 बजे जारी करेगा 10वीं-12वीं के नतीजे, इस तरह कर सकेंगे आसानी से चेक

MP Board Results 2026: एमपी बोर्ड आज 11 बजे जारी करेगा 10वीं-12वीं के नतीजे, इस तरह कर सकेंगे आसानी से चेक

MP Board 10th 12th Results 2026: एमपी बोर्ड आज सुबह 11 बजे 10वीं-12वीं क्लास के नतीजे जारी कर देगा. जिन्हें स्टूडेंट्स एमपी बोर्ड की आधिकारिक साइट mpresults.nic.in पर चेक कर सकेंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 15 Apr 2026 08:32 AM (IST)
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  • मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट आज सुबह 11 बजे जारी होगा.
  • मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने निवास से परिणाम जारी करेंगे.
  • रिजल्ट mpresults.nic.in और अन्य आधिकारिक साइटों पर उपलब्ध होगा.
  • लगभग 16 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षाओं में भाग लिया था.

मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से आज क्लास 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा. नतीजे आज सुबह 11 घोषित किए जाएंगे. रिजल्ट की घोषणा खास तरीके से की जा रही है. बोर्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजों की घोषणा करेगा. प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने निवास समत्व भवन से परिणाम जारी करेंगे. रिजल्ट आधिकारिक साइट mpresults.nic.in पर चेक किया जा सकता है.

इस साल बोर्ड एग्जाम 11 फरवरी से शुरू हुई 10वीं की परीक्षा 3 मार्च तक चली. सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक ही पाली में परीक्षाएं हुईं. पहले दिन हिंदी का पेपर था और आखिरी दिन सामाजिक विज्ञान का. अब वही छात्र आज अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं. कोई अपने करियर के अगले कदम के बारे में सोच रहा है, तो कोई अच्छे अंकों के सपने देख रहा है.

आज सुबह 11 बजे रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपने अंक ऑनलाइन देख सकेंगे. इसके साथ ही बोर्ड पास प्रतिशत, जिले के अनुसार प्रदर्शन, लड़के-लड़कियों का परिणाम और टॉप करने वाले छात्रों के नाम भी बताएगा. यानी आज सिर्फ अंक ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की शिक्षा की तस्वीर सामने आएगी. इस वर्ष मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में लगभग 16 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया. अब ये सभी छात्र अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जो बहुत जल्द खत्म होने वाला है.

मार्कशीट पर होंगी ये डिटेल्स

  • छात्र का नाम
  • रोल नंबर
  • माता-पिता का नाम
  • स्कूल का नाम
  • विषयवार अंक
  • कुल अंक
  • ग्रेड
  • पास या फेल की स्थिति

कहां और कैसे देखें रिजल्ट?

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है. वे घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से परिणाम देख सकते हैं. छात्र मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं. इसके अलावा mpbse.mponline.gov.in पर भी परिणाम उपलब्ध रहेगा. डिजिटल सुविधा के तहत रिजल्ट DigiLocker पर भी मिलेगा. छात्र MPBSE मोबाइल ऐप और MP मोबाइल ऐप के जरिए भी अपने अंक देख सकेंगे.

रिजल्ट देखने का आसान तरीका

  • सबसे पहले छात्र mpbse.mponline.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
  • फिर छात्र होमपेज पर “MP Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
  • इसके बाद छात्र कक्षा 10वीं या 12वीं का विकल्प चुनें.
  • अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरें.
  • सबमिट पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.
  • इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें.

यह भी पढ़ें - MP Board 12th Result 2026 Live: मध्य प्रदेश बोर्ड कल जारी करेगा 12वीं क्लास का रिजल्ट, इन वेबसाइट पर कर सकेंगे चेक

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 15 Apr 2026 08:32 AM (IST)
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MP Board Mpresults.nic.in MPBSE MP Board Result 2026 MP Board 12th Result 2026 MP Board Class 12 Result MP Board 10th Result 2026
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