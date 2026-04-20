JEE Main Result 2026: जेईई मेन की फाइनल आंसर की जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड
JEE Main Result 2026 Session 2: जेईई मेन सेशन 2 की फाइनल आंसर जारी कर दी हैं. जिसे कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर देख सकते हैं.
- फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार किया गया रिजल्ट.
देशभर के लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE Main 2026 Session 2 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर छात्रों की भीड़ बढ़ गई है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें और सही तरीके से लॉगिन कर अपना परिणाम देखें.
JEE Main देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक है. हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा के जरिए देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले का सपना देखते हैं.
रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?
- उम्मीदवार का नाम
- रोल नंबर
- एप्लीकेशन नंबर
- विषयवार अंक
- कुल परसेंटाइल स्कोर
- ऑल इंडिया रैंक (AIR)
- क्वालिफाई स्टेटस
AIR लिस्ट भी जारी
NTA ने रिजल्ट के साथ ऑल इंडिया रैंक (AIR) भी जारी कर दी है. यह रैंक छात्रों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे JoSAA काउंसलिंग और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया होगी.
यह भी पढ़ें -RAS Result 2024: मेहनत से फिर तराश ली किस्मत, कासिंन्द्रा के दिव्यराज ने दूसरी बार क्लियर किया RAS का एग्जाम
फाइनल आंसर की के आधार पर बना रिजल्ट
छात्रों द्वारा आंसर की पर दर्ज कराई गई आपत्तियों की समीक्षा के बाद NTA ने फाइनल आंसर की तैयार की और उसी के आधार पर यह रिजल्ट जारी किया गया है. यानी अब जो स्कोर दिख रहा है, वही अंतिम माना जाएगा.
वेबसाइट स्लो हो तो क्या करें?
रिजल्ट जारी होते ही लाखों छात्र एक साथ वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं, जिससे सर्वर धीमा हो सकता है. अगर वेबसाइट खुलने में दिक्कत हो रही है, तो घबराएं नहीं. कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें. ध्यान रखें कि रिजल्ट केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही देखें और किसी अफवाह पर भरोसा न करें.
ऐसे करें JEE Main Result 2026 डाउनलोड
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर दिख रहे JEE Main 2026 Session 2 आंसर की लिंक पर क्लिक करें.
- अब इसे आप डाउनलोड कर देख सकते हैं.
यह भी पढ़ें - NEET UG 2026 Paper Leak : फेक खबरों से रहें सावधान...NEET UG 2026 पेपर लीक को लेकर बड़ा दावा! NTA ने जारी की सख्त चेतावनी
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL