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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsJEE Main Result 2026: जेईई मेन की फाइनल आंसर की जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

JEE Main Result 2026: जेईई मेन की फाइनल आंसर की जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

JEE Main Result 2026 Session 2: जेईई मेन सेशन 2 की फाइनल आंसर जारी कर दी हैं. जिसे कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर देख सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 20 Apr 2026 02:23 PM (IST)
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  • फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार किया गया रिजल्ट.

देशभर के लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE Main 2026 Session 2 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर छात्रों की भीड़ बढ़ गई है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें और सही तरीके से लॉगिन कर अपना परिणाम देखें.

JEE Main देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक है. हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा के जरिए देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले का सपना देखते हैं.

रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

  • उम्मीदवार का नाम
  • रोल नंबर
  • एप्लीकेशन नंबर
  • विषयवार अंक
  • कुल परसेंटाइल स्कोर
  • ऑल इंडिया रैंक (AIR)
  • क्वालिफाई स्टेटस

AIR लिस्ट भी जारी

NTA ने रिजल्ट के साथ ऑल इंडिया रैंक (AIR) भी जारी कर दी है. यह रैंक छात्रों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे JoSAA काउंसलिंग और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया होगी.

यह भी पढ़ें -RAS Result 2024: मेहनत से फिर तराश ली किस्मत, कासिंन्द्रा के दिव्यराज ने दूसरी बार क्लियर किया RAS का एग्जाम

फाइनल आंसर की के आधार पर बना रिजल्ट

छात्रों द्वारा आंसर की पर दर्ज कराई गई आपत्तियों की समीक्षा के बाद NTA ने फाइनल आंसर की तैयार की और उसी के आधार पर यह रिजल्ट जारी किया गया है. यानी अब जो स्कोर दिख रहा है, वही अंतिम माना जाएगा.

वेबसाइट स्लो हो तो क्या करें?

रिजल्ट जारी होते ही लाखों छात्र एक साथ वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं, जिससे सर्वर धीमा हो सकता है. अगर वेबसाइट खुलने में दिक्कत हो रही है, तो घबराएं नहीं. कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें. ध्यान रखें कि रिजल्ट केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही देखें और किसी अफवाह पर भरोसा न करें.

ऐसे करें JEE Main Result 2026 डाउनलोड

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 20 Apr 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Education Result Jeemain.nta.nic.in JEE Main Score Card Download JEE Main 2026 Session 2 Final Answer Key
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