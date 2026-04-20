Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में आएगा.

ICSE और ISC के नतीजे मई में, झारखंड बोर्ड के रिजल्ट भी मई में आ सकते हैं.

छात्र आधिकारिक वेबसाइटों, डिजीलॉकर या एसएमएस से अपना रिजल्ट देख पाएंगे.

बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख जल्द घोषित की जाएगी.

देशभर के लाखों छात्र इस समय अपने बोर्ड रिजल्ट 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं खत्म होने के बाद अब UP Board, ICSE और Jharkhand बोर्ड जल्द नतीजे जारी कर सकते हैं. कई बोर्डों में कॉपियों की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और रिजल्ट जारी करने की तैयारी चल रही है. ऐसे में छात्रों और अभिभावकों की नजर अब सिर्फ रिजल्ट डेट पर टिकी है. अगर आप भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो यहां जानिए पूरी डिटेल.



UP Board Result 2026

यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है.माना जा रहा है कि UP Board 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अप्रैल के आखिरी सप्ताह या मई के पहले सप्ताह तक जारी किया जा सकता है. हालांकि अभी बोर्ड की तरफ से आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है.



कैसे चेक करें UP Board Result

सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in, upresults.nic.in या results.upmsp.edu.in पर जाएं.

होमपेज पर UP Board 10th Result 2026 या UP Board 12th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना Roll Number दर्ज करें.

स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

रिजल्ट डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें.

अभ्यर्थी डिजीलॉकर और एसएमएस के माध्यम भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं.





यह भी पढ़ें - JAC Class 12 Result 2026: झारखंड बोर्ड 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला, रिजल्ट की तारीख को लेकर बड़ा अपडेट

ICSE / ISC Result 2026

CISCE बोर्ड के तहत ICSE (10वीं) और ISC (12वीं) परीक्षा देने वाले छात्रों का इंतजार भी जल्द खत्म हो सकता है.मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ICSE और ISC रिजल्ट मई महीने में जारी हो सकता है. बोर्ड जल्द आधिकारिक डेट जारी कर सकता है.



कैसे चेक करें ICSE / ISC Result

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cisce.org या results.cisce.org पर जाएं.

होमपेज पर ICSE Result 2026 या ISC Result 2026 लिंक चुनें.

अब अपना UID Number भरें.

इसके बाद Index Number दर्ज करें.

Show Result या Submit पर क्लिक करें.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.

मार्कशीट डाउनलोड करें और सेव कर लें.

स्कूल पोर्टल, DigiLocker और स्कूल प्रशासन से भी रिजल्ट जानकारी ली जा सकती है.



Jharkhand Board JAC Result 2026

झारखंड अकादमिक परिषद यानी JAC बोर्ड के छात्र भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. संभावना है कि झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मई महीने में जारी कर सकता है. हालांकि बोर्ड ने अभी आधिकारिक तारीख नहीं बताई है.



कैसे चेक करें Jharkhand Board Result

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