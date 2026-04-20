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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsBoard Results 2026: बोर्ड रिजल्ट 2026 का इंतजार खत्म होने वाला है! UP बोर्ड, ICSE और झारखंड 10वीं-12वीं के नतीजे जल्द

Board Results 2026: बोर्ड रिजल्ट 2026 का इंतजार खत्म होने वाला है! UP बोर्ड, ICSE और झारखंड 10वीं-12वीं के नतीजे जल्द

Board Result 2026: UP Board, ICSE, ISC और Jharkhand बोर्ड के छात्रों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. जानिए रिजल्ट कब तक आ सकता है और कैसे करें चेक.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 20 Apr 2026 04:37 PM (IST)
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  • यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में आएगा.
  • ICSE और ISC के नतीजे मई में, झारखंड बोर्ड के रिजल्ट भी मई में आ सकते हैं.
  • छात्र आधिकारिक वेबसाइटों, डिजीलॉकर या एसएमएस से अपना रिजल्ट देख पाएंगे.
  • बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख जल्द घोषित की जाएगी.

देशभर के लाखों छात्र इस समय अपने बोर्ड रिजल्ट 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं खत्म होने के बाद अब UP Board, ICSE और Jharkhand बोर्ड जल्द नतीजे जारी कर सकते हैं. कई बोर्डों में कॉपियों की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और रिजल्ट जारी करने की तैयारी चल रही है. ऐसे में छात्रों और अभिभावकों की नजर अब सिर्फ रिजल्ट डेट पर टिकी है. अगर आप भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो यहां जानिए पूरी डिटेल.

UP Board Result 2026

यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है.माना जा रहा है कि UP Board 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अप्रैल के आखिरी सप्ताह या मई के पहले सप्ताह तक जारी किया जा सकता है. हालांकि अभी बोर्ड की तरफ से आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है.

कैसे चेक करें UP Board Result 

  • सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in, upresults.nic.in या results.upmsp.edu.in पर जाएं.
  • होमपेज पर UP Board 10th Result 2026 या UP Board 12th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.
  • अब अपना Roll Number दर्ज करें.
  • स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरें.
  • सबमिट बटन पर क्लिक करें.
  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.
  • रिजल्ट डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें.

अभ्यर्थी डिजीलॉकर और एसएमएस के माध्यम भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें - JAC Class 12 Result 2026: झारखंड बोर्ड 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला, रिजल्ट की तारीख को लेकर बड़ा अपडेट

ICSE / ISC Result 2026 
CISCE बोर्ड के तहत ICSE (10वीं) और ISC (12वीं) परीक्षा देने वाले छात्रों का इंतजार भी जल्द खत्म हो सकता है.मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ICSE और ISC रिजल्ट मई महीने में जारी हो सकता है. बोर्ड जल्द आधिकारिक डेट जारी कर सकता है.


कैसे चेक करें ICSE / ISC Result

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cisce.org या results.cisce.org पर जाएं.
  • होमपेज पर ICSE Result 2026 या ISC Result 2026 लिंक चुनें.
  • अब अपना UID Number भरें.
  • इसके बाद Index Number दर्ज करें.
  • Show Result या Submit पर क्लिक करें.
  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.
  • मार्कशीट डाउनलोड करें और सेव कर लें.

स्कूल पोर्टल, DigiLocker और स्कूल प्रशासन से भी रिजल्ट जानकारी ली जा सकती है.


Jharkhand Board JAC Result 2026

झारखंड अकादमिक परिषद यानी JAC बोर्ड के छात्र भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. संभावना है कि झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मई महीने में जारी कर सकता है. हालांकि बोर्ड ने अभी आधिकारिक तारीख नहीं बताई है.


कैसे चेक करें Jharkhand Board Result

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 20 Apr 2026 04:37 PM (IST)
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