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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsCUET PG 2026: NTA ने जारी किया CUET PG 2026 रिजल्ट, स्टूडेंट्स ऐसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड

CUET PG 2026: NTA ने जारी किया CUET PG 2026 रिजल्ट, स्टूडेंट्स ऐसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड

CUET PG 2026 Result Declared: CUET PG 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है. जिसे छात्र-छात्राएं आधिकारिक साइट exams.nta.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 24 Apr 2026 06:35 PM (IST)
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  • दिल्ली, जेएनयू, बीएचयू जैसे संस्थान CUET PG स्कोर को आधार मानते हैं.

CUET PG 2026 Result: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET PG 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. नतीजे आते ही देशभर के उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपना स्कोरकार्ड देखने में जुट गए. यह रिजल्ट सिर्फ अंक नहीं दिखाता, बल्कि आगे की पढ़ाई का रास्ता भी तय करता है. इसी स्कोर के आधार पर देश की 198 यूनिवर्सिटी में पोस्टग्रेजुएट कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी. रिजल्ट चेक करने के लिए यहां बताए गए स्टेप्स को भी फॉलो किया जा सकता है.

इन विश्वविद्यालयों में केंद्रीय, राज्य, सरकारी, डीम्ड और निजी संस्थान शामिल हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, बीएचयू जैसे बड़े संस्थान भी CUET PG स्कोर को ही मानते हैं. ऐसे में यह रिजल्ट हर उम्मीदवार के लिए बेहद अहम है.

सीयूईटी पीजी परीक्षा के लिए कुल 7,14,621 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था. इनमें 4,05,905 महिलाएं, 3,08,697 पुरुष और 19 उम्मीदवार तीसरे लिंग श्रेणी से थे. इन पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 5,04,301 ही परीक्षा में शामिल हुए. परीक्षा में शामिल होने वालों में 1,98,060 महिलाएं, 1,47,151 पुरुष और 9 अभ्यर्थी थर्ड जेंडर के थे.

रिजल्ट कहां देखें?

CUET PG 2026 का रिजल्ट NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है. उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से स्कोरकार्ड देख सकते हैं. सलाह दी जाती है कि स्कोरकार्ड सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड करें.

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CUET PG स्कोर क्यों है जरूरी?

अब देश की ज्यादातर बड़ी यूनिवर्सिटी पोस्टग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए CUET PG स्कोर को ही आधार मानती हैं. हर यूनिवर्सिटी अपने नियमों के अनुसार काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट जारी करेगी, लेकिन आधार यही स्कोर रहेगा. दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) जैसे संस्थानों में दाखिले के इच्छुक छात्रों के लिए यह रिजल्ट खास मायने रखता है.

आगे क्या होगा?

हर यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग की तारीख और मेरिट लिस्ट अपनी वेबसाइट पर जारी करेगी। उम्मीदवार जिस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, उसकी वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें.

ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

स्टेप 1: छात्र सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाएं.
स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर “CUET PG Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3: अब छात्र एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड भरें.
स्टेप 4: फिर स्टूडेंट्स “Submit” पर क्लिक करें.
स्टेप 5: इसके बाद स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा.
स्टेप 6: अब इसे डाउनलोड कर लें.
स्टेप 7: अंत में छात्र इसका प्रिंट आउट निकाल लें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Education Results NTA CUET PG Result Link CUET PG Result 2026 Official Website Exams.nta.nic.in CUET PG CUET PG Admission Process
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