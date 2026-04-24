गाजीपुर के लड़के ने कर दिखाया कमाल, यूपी बोर्ड 10वीं की मेरिट लिस्ट में मिला छठा स्थान
राजवीर तिवारी ने बताया कि उन्होंने परीक्षा को लेकर काफी ज्यादा तैयारी की थी, लेकिन इस तरह के नतीजे की कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी. यहां तक कि वह रिजल्ट को लेकर काफी ज्यादा डरे हुए थे.
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नतीजे गुरुवार (23 अप्रैल) को घोषित हुए तो गाजीपुर का नाम अचानक मेरिट लिस्ट में नजर आने लगा. दरअसल, गाजीपुर के आदर्श इंटर कॉलेज के छात्र राजवीर ने टॉप-10 मेरिट लिस्ट में छठवां स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया. राजवीर को 96.83% मार्क्स मिले, जिससे उन्होंने सिर्फ अपने गांव और परिवार का ही नहीं, बल्कि गाजीपुर का भी नाम रोशन कर दिया.
रिजल्ट देखने ही नहीं गया राजवीर
राजवीर तिवारी ने बताया कि उन्होंने परीक्षा को लेकर काफी ज्यादा तैयारी की थी, लेकिन इस तरह के नतीजे की कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी. यहां तक कि वह रिजल्ट को लेकर काफी ज्यादा डरे हुए थे. इसी वजह से डर के कारण वह अपना रिजल्ट देखने भी नहीं गए थे और कोचिंग पहुंच गए थे.
पापा ने दी खुशखबरी
राजवीर के मुताबिक, शिक्षा विभाग ने उनके पापा को यह खुशखबरी सुनाई तो वह भी कोचिंग आ गए और रिजल्ट की जानकारी दी. राजवीर कहते हैं कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए जमकर मेहनत की थी, जिसका नतीजा आज सबके सामने है. रिजल्ट की जानकारी मिलने के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया. राजवीर तिवारी ने बताया कि आज की सफलता के बाद वह और आगे बढ़ना चाते हैं. वह यूपीएससी या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाकर परिवार और अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे.
कैसा रहा गाजीपुर का रिजल्ट?
जिला विद्यालय निरीक्षक प्रकाश सिंह ने बताया कि यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा में गाजीपुर का रिजल्ट काफी बेहतर रहा है. गाजीपुर जनपद के ओवरऑल परीक्षाफल की बात की जाए तो हाई स्कूल का परीक्षाफल 92.13% और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल 74.75% रहा है. इस दौरान उन्होंने बताया कि गाजीपुर जनपद में भी इस बार दो परीक्षार्थियों ने टॉप टेन में अपना स्थान बरकरार रखा है, जिसमें राजवीर तिवारी को छठा स्थान तो अनामिका गुप्ता को 10वां स्थान मिला है. वहीं, इंटरमीडिएट में जनपद की टॉपर छात्रा सम्भवी गुप्ता हैं, जो जो लूदर्स कान्वेंट स्कूल की छात्रा हैं.
कैसा रहा यूपी बोर्ड का रिजल्ट?
यूपी बोर्ड परीक्षा के नतीजों में इस साल पास प्रतिशत बेहतर देखने को मिला. 10वीं कक्षा में कुल 90.42% छात्र सफल रहे, जबकि 12वीं में 80.83% परीक्षार्थी पास हुए. यूपी बोर्ड के आंकड़ों पर नजर डालें तो 10वीं में 87.30% छात्र पास हुए, वहीं छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 93.76% सफलता हासिल की. 12वीं कक्षा में 75.04% छात्र सफल रहे, जबकि 86.32% छात्राओं ने परीक्षा पास कर बढ़त बनाई.
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Source: IOCL