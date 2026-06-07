NEET UG 2026: Re-Neet को लेकर आई बड़ी खबर; NTA ने रिलीज की एग्जाम सेंटर लिस्ट

जो छात्र डॉक्टर बनने के लिए नीट (NEET UG) 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए एक जरूरी जानकारी आई है. परीक्षा कराने वाली सरकारी संस्था 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी' ने एक नया नोटिस जारी किया है. जैसा कि सरकारी नोटिस में देखा जा सकता है, यह जानकारी 07 जून 2026 को दी गई है. इसके मुताबिक, अब छात्र वेबसाइट पर जाकर यह देख सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर में होने वाली है. इसे 'एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप' कहा जाता है.

21 जून को होगी परीक्षा, दोपहर का होगा समय

नोटिस के अनुसार, नीट की यह दोबारा होने वाली परीक्षा 21 जून 2026 रविवार को होगी. परीक्षा का समय दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक रखा गया है. यह परीक्षा कंप्यूटर पर नहीं होगी, बल्कि छात्रों को हमेशा की तरह पेन और पेपर से पेपर देना होगा. इसके लिए भारत और विदेशों को मिलाकर कुल 565 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, ताकि छात्रों को दूर न जाना पड़े.

📢 NEET-UG 2026 | City Intimation Slip is now LIVE



Candidates can now check their allotted examination city for NEET-UG 2026. Log in with your Application Number and password to view and download your slip.



🔗 Visit: https://t.co/lQbedgXNVO



⚠️ Please note: This is the City… pic.twitter.com/xvtpUvJl7A — National Testing Agency (@NTA_Exams) June 7, 2026

जरूरी बात- यह आपका एडमिट कार्ड नहीं है

एजेंसी ने छात्रों को एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देने को कहा है. नोटिस में साफ लिखा है कि यह परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं है. यह पर्ची केवल इसलिए जारी की गई है ताकि छात्रों को पहले से पता चल जाए कि उनका पेपर किस शहर में है और वे वहां जाने की तैयारी समय से कर सकें. परीक्षा केंद्र में एंट्री के लिए जो असली 'एडमिट कार्ड' होता है, वह परीक्षा की तारीख से कुछ दिन पहले अलग से जारी किया जाएगा.

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अपना परीक्षा शहर कैसे चेक करें?

छात्र नीचे दिए गए आसान तरीकों से अपने परीक्षा शहर का नाम देख सकते हैं.

सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in या nta.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर दिख रहे "NEET (UG) 2026 Exam City Intimation" वाले लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद अपना एप्लिकेशन नंबर (Application Number) और पासवर्ड (Password) डालकर लॉग इन करें.

अब आपके सामने परीक्षा शहर का नाम आ जाएगा, इसे देख लें और अपने पास सेव कर लें.

अगर किसी छात्र को इसे देखने में कोई परेशानी आती है, तो वे एनटीए के हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 या 011-69227700 पर फोन करके मदद मांग सकते हैं. इसके अलावा neetug2026@nta.ac.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं.

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